Высыпаем на ВСУ целый пакет "Града": военкор рассказал, какую артиллерию применяет армия РФ в зоне СВО - 15.04.2024 Украина.ру
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Высыпаем на ВСУ целый пакет "Града": военкор рассказал, какую артиллерию применяет армия РФ в зоне СВО
Высыпаем на ВСУ целый пакет "Града": военкор рассказал, какую артиллерию применяет армия РФ в зоне СВО - 15.04.2024 Украина.ру
Высыпаем на ВСУ целый пакет "Града": военкор рассказал, какую артиллерию применяет армия РФ в зоне СВО
Артиллерия приносит колоссальную помощь подразделениям, которые занимаются непосредственным штурмом вражеских позиций. В уничтожение противника вносят огромный вклад РСЗО. Бойцы высыпают на ВСУ целый пакет "Града". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
2024-04-15T03:10
2024-04-15T03:10
новости
россия
авдеевка
артиллерия
рсзо
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вс рф
вооружение
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Российские военные массово используют крупнокалиберную артиллерию. Например, самоходную пушку "Гиацинт" как на самоходном шасси, так и буксируемые орудия. Это оружие наносит колоссальный ущерб ВСУ, сообщил журналист.Максимальная дальность стрельбы "Гиацинта" составляет 33 километра. Оптимальная дальность выстрела — 18–25 километров. С ее помощью ВС РФ поражают цели в тактической глубине у противника: пункты временной дислокации и места скопления ВСУ, добавил военкор.В уничтожение противника РСЗО тоже вносит огромный вклад. Бойцы высыпают на ВСУ целый пакет "Града". Под Донецком я видел его стрельбу по целям за Авдеевкой, где противник пытается организовать хоть какое-то сопротивление."Смерч" — тоже одна из эффективных систем нашего огня. Еще есть информация, что ВС РФ якобы применяют северокорейские РСЗО, но лично я их пока не видел, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку" читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240412/1054471767.html
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новости, россия, авдеевка, артиллерия, рсзо, рсзо 9к51 "град", вс рф, вооружение, сво, всу
Новости, Россия, Авдеевка, артиллерия, РСЗО, РСЗО 9К51 "Град", ВС РФ, вооружение, СВО, ВСУ

Высыпаем на ВСУ целый пакет "Града": военкор рассказал, какую артиллерию применяет армия РФ в зоне СВО

03:10 15.04.2024
 
© РИА Новости . Игорь Руссак / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Игорь Руссак
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Артиллерия приносит колоссальную помощь подразделениям, которые занимаются непосредственным штурмом вражеских позиций. В уничтожение противника вносят огромный вклад РСЗО. Бойцы высыпают на ВСУ целый пакет "Града". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
Российские военные массово используют крупнокалиберную артиллерию. Например, самоходную пушку "Гиацинт" как на самоходном шасси, так и буксируемые орудия. Это оружие наносит колоссальный ущерб ВСУ, сообщил журналист.
Максимальная дальность стрельбы "Гиацинта" составляет 33 километра. Оптимальная дальность выстрела — 18–25 километров. С ее помощью ВС РФ поражают цели в тактической глубине у противника: пункты временной дислокации и места скопления ВСУ, добавил военкор.
"Мы сейчас активно применяем самоходную артиллерию. Я видел и саму работу гаубицы "Мста-С", и результат ее работы. <...> Мы используем более легкую артиллерию. Например, Д-20. Это 120-мм "десантная гаубица", которая вращается на 360 градусов. Они стреляют крайне успешно", - отметил Линин.
В уничтожение противника РСЗО тоже вносит огромный вклад. Бойцы высыпают на ВСУ целый пакет "Града". Под Донецком я видел его стрельбу по целям за Авдеевкой, где противник пытается организовать хоть какое-то сопротивление.
"Смерч" — тоже одна из эффективных систем нашего огня. Еще есть информация, что ВС РФ якобы применяют северокорейские РСЗО, но лично я их пока не видел, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку" читайте на сайте Украина.ру
Максим Бардин
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