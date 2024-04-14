https://ukraina.ru/20240414/1054506054.html

Генштаб пророчит атаку на ЗАЭС, провокация в Харькове. Итоги 14 апреля на Украине

Генштаб пророчит атаку на ЗАЭС, провокация в Харькове. Итоги 14 апреля на Украине - 14.04.2024 Украина.ру

Генштаб пророчит атаку на ЗАЭС, провокация в Харькове. Итоги 14 апреля на Украине

Генштаб ВСУ заявил о скорой атаке на Запорожскую АЭС. Военкоры сообщили о готовящейся провокации в Харькове

2024-04-14T18:33

2024-04-14T18:33

2024-04-14T18:33

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В подготовке атаки украинский Генштаб предсказуемо обвинил россиян."По имеющимся данным разведки, российские террористы готовятся к проведению очередной провокации на Запорожской атомной электростанции — ещё одной операции под фальшивым флагом", - заявил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.Он также возложил вину за недавние атаки на ЗАЭС на Россию.Днём ранее, 13 апреля, стало известно о том, что украинский дрон-камикадзе атаковал первый микрорайон Энергодара в Запорожской области."Сегодня был прилёт в первом микрорайоне Энергодара", - рассказала РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.По её словам, информация о пострадавших не поступала. В первом микрорайоне Энергодара и находится ЗАЭС.В пятницу, 12 апреля, Яшина также сообщала о напряжённой обстановке на Запорожской АЭС."Обстановка напряжённая. Сегодня два раза объявляли режим воздушной опасности", - сказала Яшина.До этого, в воскресенье, 7 апреля, пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилётах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник, 9 апреля, ВСУ атаковали дроном уникальный тренажёрный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.Из-за атак ВСУ Запорожскую АЭС Россия потребовала созвать внеочередную сессию совета управляющих МАГАТЭ. Заседание состоялось 11 апреля в штаб-квартире агентства в Вене."По моим впечатлениям, я, конечно, не могу дать точную статистику, абсолютное большинство тех, кто участвовали в сегодняшнем заседании, понимают, что обстрелы совершили украинцы. Хотя последние предсказуемо твердят, что это "российская операция под фальшивым флагом" и, как всегда, в пропагандистских целях переводят стрелки с себя на нас. Но это звучало у них очень неубедительно", — рассказал по итогам заседания представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Он положительно оценил внеочередную сессию так как на заседании "удалось привлечь внимание к опасным действиям украинской стороны на объекте". Россия, по его словам, в ходе встречи призвала Украину прекратить атаки на ЗАЭС."Тезисы <...> были простыми: надо проявлять ответственный подход к обеспечению ядерной безопасности, стрелять по ядерным объектам совершенно недопустимо, это в том числе нарушение тех принципов, которые сформулировал генеральный директор МАГАТЭ", — сказал Ульянов.В то же время, он указал, что западные страны не готовы осудить действия Киева. Само МАГАТЭ, добавил Ульянов, также уходит от того, чтобы назвать виновника нападений на станцию."Украинцы как бы "неприкасаемые". Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они - жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками", — отметил Ульянов.В субботу, 13 апреля, в комментарии РИА Новости депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что украинские войска атакуют Запорожскую АЭС по одобрению американских властей."То, что Украина без одобрения США самостоятельно, по своей инициативе атакует Запорожскую АЭС, звучит абсурдно. США крепко держат вожжи... ни одно глобальное вооруженное внешнее вмешательство попросту невозможно провести без их согласования", - отметил Шеремет.Он заявил, что президента Украины Владимира Зеленского англосаксы используют "для реализации самых трагических сценариев"."Сегодня США навязывают всему миру новую гонку вооружений в своем безумном стремлении любой ценой захватить глобальное лидерство и вернуться к удобному для США однополярному миру", - добавил депутат.Тогда же, в субботу, стало известно о том, что все энергоблоки Запорожской АЭС перевели в режим "холодного останова".Провокация в ХарьковеРоссийский военкор Андрей Руденко сообщил о готовящейся под Харьковом провокации ВСУ."Под Харьковом появилась колона из автомобилей и микроавтобусов с символикой Z. Местные вначале подумали, что это наши военные, но потом оказалось, что это украинские военные переодетые в нашу форму. Зелинский видимо готовит новую Бучу. Местным жителям Харьковской области быть предельно внимательными и аккуратными", - написал он 14 апреля в своём телеграм-канале.Политолог и историк Лев Вершинин напомнил, что ранее он предупреждал о подобной провокации."Я предупреждал харьковчан, что нацисты из Киева готовят им неприятные сюрпризы. Я рекомендовал харьковчанам при малейшей возможности пересидеть ближайшие месяцы полтора, а то и два, где угодно подальше. Я сделал всё, что мог", - указал он.Ранее, 13 апреля, Вершинин, комментируя своё предупреждение к харьковчанам от 9 апреля с просьбой покинуть город и пересидеть где-то до 20 июня указывал: украинский режим готовит кровавую провокацию в Харькове."Есть основания опасаться, на мой взгляд, что в течение двух месяцев украинские власти, естественно, по рекомендациям западных партнёров, попытаются сделать из Харькова большую серьёзную обстоятельную Бучу. В этом у них есть уже определённые наработки, как известно с "маленькой" Бучей", - отметил Вершинин.О том, что возможны провокации заявляли и украинские политологи."Где-то с 20 апреля и по, приблизительно, 10 мая будет предпринято нечто, что удивит даже тех, кто многое видел. Я не могу сказать, где, в каких городах и как именно это будет, и чем именно это будет, но я вам могу сказать: реперные города — это Киев и Харьков. При этом я вам могу дать некий инсайд. Наши уважаемые западные коллеги попросили до 18-го апреля всех уважаемых и других товарищей убраться на**р как минимум из центра Киева, а лучше из Киева вообще", - отметил украинский политолог Михаил Чаплыга.Примечательно, что 10 апреля Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook* (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская –Ред.) распространил фотографию тренировок украинских и канадских военных в Великобритании. При этом для тренировок использовалась и техника c российскими опознавательными знаками. Примечательно, что на фото — гражданские автомобили с нарисованной на них литерой Z.

https://ukraina.ru/20240414/1054502863.html

https://ukraina.ru/20240414/1054501307.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, харьков, украина, россия, запорожская аэс, вооруженные силы украины, генштаб