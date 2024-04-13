ВСУ ударили дроном в районе Запорожской АЭС - 13.04.2024 Украина.ру
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ВСУ ударили дроном в районе Запорожской АЭС
ВСУ ударили дроном в районе Запорожской АЭС - 13.04.2024 Украина.ру
ВСУ ударили дроном в районе Запорожской АЭС
Вооруженные силы Украины атаковали дроном-камикадзе первый микрорайон Энергодар в Запорожской области. Об этом сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина РИА Новости
2024-04-13T15:26
2024-04-13T15:26
новости
россия
энергодар
запорожская область
запорожская аэс
магатэ
вооруженные силы украины
всу
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Информация о пострадавших не поступала, добавила она.Запорожская атомная электростанция находится рядом с Энергодаром, на левом берегу Днепра. В октябре 2022 года предприятие перешло в собственность России.Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов пояснил, почему Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС."Украинцы как бы "неприкасаемые". Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они - жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками", - сказал Ульянов.
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новости, россия, энергодар, запорожская область, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины, всу
Новости, Россия, Энергодар, Запорожская область, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, ВСУ

ВСУ ударили дроном в районе Запорожской АЭС

15:26 13.04.2024
 
© ЗАЭС. Официально телеграм-канал
© ЗАЭС. Официально телеграм-канал
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Вооруженные силы Украины атаковали дроном-камикадзе первый микрорайон Энергодар в Запорожской области. Об этом сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина РИА Новости
"Сегодня был прилет в первом микрорайоне Энергодара", - заявила Яшина.
Информация о пострадавших не поступала, добавила она.
Запорожская атомная электростанция находится рядом с Энергодаром, на левом берегу Днепра. В октябре 2022 года предприятие перешло в собственность России.
Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов пояснил, почему Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС.
"Украинцы как бы "неприкасаемые". Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они - жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками", - сказал Ульянов.
Трипольская ТЭС - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
13:00
Что будет с украинской электроэнергетикой и почему капитуляция - единственное спасение страны от коллапсаУтром 11 апреля прекратила своё существование украинская государственная энергетическая компания "Центрэнерго", управлявшая меньшей частью украинской тепловой генерации. Последней станцией, находившейся в управлении этой компании, стала Трипольская ТЭС под Киевом.
 
НовостиРоссияЭнергодарЗапорожская областьЗапорожская АЭСМАГАТЭВооруженные силы УкраиныВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
16:17Беспилотники Украины. Что они могут и как с ними бороться
15:26ВСУ ударили дроном в районе Запорожской АЭС
14:41Разговоры о переговорах продолжаются. Конспирология и предположения экспертов
14:34ВСУ ударили по заводу в Луганске, предположительно, ракетами Storm Shadow
13:54В поисках родной гавани. ДНР – символ новых демократии и интеграции
13:50Сырский признал тактический успех российских войск
13:35Цены на АЗС в США = голос на выборах за Байдена: Пикин о результатах атак ВСУ на нефтезаводы России
13:00Что будет с украинской электроэнергетикой и почему капитуляция - единственное спасение страны от коллапса
13:00Сырский заметил дезертиров, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 апреля
13:00"Кто поумнее, тот и удрал": Зеленский пожаловался на дезертирство в ВСУ
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