ВСУ ударили дроном в районе Запорожской АЭС
© ЗАЭС. Официально телеграм-канал
© ЗАЭС. Официально телеграм-канал
Вооруженные силы Украины атаковали дроном-камикадзе первый микрорайон Энергодар в Запорожской области. Об этом сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина РИА Новости
"Сегодня был прилет в первом микрорайоне Энергодара", - заявила Яшина.
Информация о пострадавших не поступала, добавила она.
Запорожская атомная электростанция находится рядом с Энергодаром, на левом берегу Днепра. В октябре 2022 года предприятие перешло в собственность России.
Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов пояснил, почему Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС.
"Украинцы как бы "неприкасаемые". Об украинцах плохо не принято говорить, поскольку, мол, они - жертвы. Создана такая атмосфера, которая, по сути дела поощряет украинскую сторону к безрассудным действиям, как с этими атаками", - сказал Ульянов.
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