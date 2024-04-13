https://ukraina.ru/20240413/1054496205.html

Цены на АЗС в США = голос на выборах за Байдена: Пикин о результатах атак ВСУ на нефтезаводы России

Цены на АЗС в США = голос на выборах за Байдена: Пикин о результатах атак ВСУ на нефтезаводы России - 13.04.2024 Украина.ру

Цены на АЗС в США = голос на выборах за Байдена: Пикин о результатах атак ВСУ на нефтезаводы России

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире Украина.ру рассказал о том, почему западные санкции в отношении российского нефтегазового сектора не эффективны, а также прокомментировал украинские атаки беспилотниками по Запорожской АЭС и российским НПЗ

2024-04-13T13:35

2024-04-13T13:35

2024-04-13T13:35

видео

энергетический кризис

энергетика

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джо байден

европа

вооруженные силы украины

нпз

нефть

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00:24 - Почему потолок цен на российскую нефть не работает? 01:57 - Почему переработанная российская нефть не подпадает под санкции Запада? 03:06 - Перспективы российской нефтеперерабатывающей промышленности; 04:05 - Почему Россия экспортирует нефть, а не бензин и что из российского сырья производят покупатели? 05:40 - Атаки БПЛА по ЗАЭС: экологические последствия и влияние на рынок; 07:03 - Атаки Украины на российские НПЗ; 08:20 - Будет ли следствием атак ВСУ увеличение экспорта российской нефти; 08:34 - В каком положении находится Орский НПЗ? 09:33 - О демпинге на индийском рынке нефти; 10:49 - Насколько перспективен индийский рынок нефти? 12:09 - Перспективы перехода на электромобили в России, Европе и в США: готова ли к этому инфраструктура этих стран? 13:00 - Тенденции к переходу на электромобили в России.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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