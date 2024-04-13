Цены на АЗС в США = голос на выборах за Байдена: Пикин о результатах атак ВСУ на нефтезаводы России - 13.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240413/1054496205.html
Цены на АЗС в США = голос на выборах за Байдена: Пикин о результатах атак ВСУ на нефтезаводы России
Цены на АЗС в США = голос на выборах за Байдена: Пикин о результатах атак ВСУ на нефтезаводы России - 13.04.2024 Украина.ру
Цены на АЗС в США = голос на выборах за Байдена: Пикин о результатах атак ВСУ на нефтезаводы России
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире Украина.ру рассказал о том, почему западные санкции в отношении российского нефтегазового сектора не эффективны, а также прокомментировал украинские атаки беспилотниками по Запорожской АЭС и российским НПЗ
2024-04-13T13:35
2024-04-13T13:35
видео
энергетический кризис
энергетика
россия
сша
джо байден
европа
вооруженные силы украины
нпз
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0d/1054496081_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9d067be890e051a1677def5743a4b9d9.jpg
00:24 - Почему потолок цен на российскую нефть не работает? 01:57 - Почему переработанная российская нефть не подпадает под санкции Запада? 03:06 - Перспективы российской нефтеперерабатывающей промышленности; 04:05 - Почему Россия экспортирует нефть, а не бензин и что из российского сырья производят покупатели? 05:40 - Атаки БПЛА по ЗАЭС: экологические последствия и влияние на рынок; 07:03 - Атаки Украины на российские НПЗ; 08:20 - Будет ли следствием атак ВСУ увеличение экспорта российской нефти; 08:34 - В каком положении находится Орский НПЗ? 09:33 - О демпинге на индийском рынке нефти; 10:49 - Насколько перспективен индийский рынок нефти? 12:09 - Перспективы перехода на электромобили в России, Европе и в США: готова ли к этому инфраструктура этих стран? 13:00 - Тенденции к переходу на электромобили в России.
россия
сша
европа
оренбург
индия
китай
кнр (китай)
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0d/1054496081_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0847ab218bf3066497ad851d95219231.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, энергетический кризис, энергетика, россия, сша, джо байден, европа, вооруженные силы украины, нпз, нефть, газ, российский газ, бензин, топливо, запорожская аэс, бпла, беспилотники, дроны, радиация, сво, спецоперация, оренбург, индия, рынок, электромобили, инфраструктура, китай, кнр (китай), вторсырье, машины, завод, всу, война, видео
Видео, энергетический кризис, энергетика, Россия, США, Джо Байден, Европа, Вооруженные силы Украины, НПЗ, нефть, газ, российский газ, Бензин, топливо, Запорожская АЭС, БПЛА, беспилотники, дроны, радиация, СВО, Спецоперация, Оренбург, Индия, рынок, электромобили, инфраструктура, Китай, КНР (Китай), вторсырье, машины, завод, ВСУ, война

Цены на АЗС в США = голос на выборах за Байдена: Пикин о результатах атак ВСУ на нефтезаводы России

13:35 13.04.2024
 
Читать в
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире Украина.ру рассказал о том, почему западные санкции в отношении российского нефтегазового сектора не эффективны, а также прокомментировал украинские атаки беспилотниками по Запорожской АЭС и российским НПЗ
00:24 - Почему потолок цен на российскую нефть не работает?
01:57 - Почему переработанная российская нефть не подпадает под санкции Запада?
03:06 - Перспективы российской нефтеперерабатывающей промышленности;
04:05 - Почему Россия экспортирует нефть, а не бензин и что из российского сырья производят покупатели?
05:40 - Атаки БПЛА по ЗАЭС: экологические последствия и влияние на рынок;
07:03 - Атаки Украины на российские НПЗ;
08:20 - Будет ли следствием атак ВСУ увеличение экспорта российской нефти;
08:34 - В каком положении находится Орский НПЗ?
09:33 - О демпинге на индийском рынке нефти;
10:49 - Насколько перспективен индийский рынок нефти?
12:09 - Перспективы перехода на электромобили в России, Европе и в США: готова ли к этому инфраструктура этих стран?
13:00 - Тенденции к переходу на электромобили в России.
 
Видеоэнергетический кризисэнергетикаРоссияСШАДжо БайденЕвропаВооруженные силы УкраиныНПЗнефтьгазроссийский газБензинтопливоЗапорожская АЭСБПЛАбеспилотникидронырадиацияСВОСпецоперацияОренбургИндиярынокэлектромобилиинфраструктураКитайКНР (Китай)вторсырьемашинызаводВСУвойна
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41Разговоры о переговорах продолжаются. Конспирология и предположения экспертов
14:34ВСУ ударили по заводу в Луганске, предположительно, ракетами Storm Shadow
13:54В поисках родной гавани. ДНР – символ новых демократии и интеграции
13:50Сырский признал тактический успех российских войск
13:35Цены на АЗС в США = голос на выборах за Байдена: Пикин о результатах атак ВСУ на нефтезаводы России
13:00Что будет с украинской электроэнергетикой и почему капитуляция - единственное спасение страны от коллапса
13:00Сырский заметил дезертиров, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 апреля
13:00"Кто поумнее, тот и удрал": Зеленский пожаловался на дезертирство в ВСУ
11:48В Токмаке от украинского обстрела погибло 8 человек, среди них двое детей - Балицкий
11:29"Стыд и позор": Полянский прокомментировал заявления японского премьера о "ядерных угрозах" РФ
10:53Япония в ООН раскритиковала Россию и напомнила о Хиросиме и Нагасаки, позабыв о причастности США
10:24Патриотизм как высшая форма украинского лицемерия. Зеленый кардинал Украины и мама с татуировкой тризуба
09:55В Крыму обосновали, почему передача полуострова УССР была незаконой - Константинов
09:32Прозоров рассказал о покушении, возможность распада Украины. Главное на Украине на утро 13 апреля
09:20Взрыв машины Прозорова квалифицировали как покушение на убийство
08:50"Это незаконная сепаратистская территория": почему Украину не стоит признавать террористической
08:45"Это одно из важнейших направлений СВО": Гаспарян о том, какие перспективы ждут Харьков
08:40"Не способны бороться за интересы граждан": политолог из Белграда рассказала о проблемах Евросоюза
08:30Зубец объяснил, зачем ВСУ ударили по Запорожской АЭС
08:28АТО: десять лет спустя
Лента новостейМолния