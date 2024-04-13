https://ukraina.ru/20240413/1054495167.html

Сырский заметил дезертиров, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 апреля

Сырский заметил дезертиров, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 апреля - 13.04.2024 Украина.ру

Сырский заметил дезертиров, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 апреля

Приказ главкома ВСУ Александра Сырского свидетельствует о проблеме дезертиров в украинской армии. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-04-13T13:00

2024-04-13T13:00

2024-04-13T13:04

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Украинские военные не подчиняются приказам, угрожают командирам, дезертируют, оставляют поле боя и отказываются вести огонь, следует из приказа об укреплении дисциплины подписанного главкомом ВСУ Александром Сырским. Текст приказа оказался в распоряжении РИА Новости. Агентство опубликовало документ.В последнем указано, что с начала спецоперации ВС РФ командиры украинской армии, правоохранительные и другие госорганы столкнулись с новыми вызовами в противоправной деятельности."С целью решения проблемного вопроса касаемо предотвращения совершения военнослужащими ВСУ военных уголовных правонарушений <…> необходимо внедрить единую систему работы должностных лиц ВСУ, военнослужащих военной службы правопорядка в ВСУ совместно с представителями правоохранительных органов касаемо предотвращения совершения уголовных преступлений, их выявления и прекращения", — подчеркнул в приказе Сырский.Среди уголовных правонарушений со стороны украинских военных, которые требуют немедленной реакции, главком перечислил: неподчинение; неисполнение приказа; угроза или насилие в отношении начальника; самовольное оставление военной части или места службы; дезертирство; уклонение от военной службы путем нанесения себе повреждений или другим способом; самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием.В документе значится несколько этапов профилактики, выявления и предотвращения правонарушений — начиная от момента мобилизации граждан на службу, заканчивая полем боя.Приказ предусматривает для украинских военных шанс вернуться в строй.О том, что в украинской армии есть проблемы с дезертирством сообщают и украинские военные."Астрологи объявили неделю о***вания (возмущённого удивления — Ред.), количество СОЧ (самовольного оставления части — Ред.) выросла вдвое", - прокомментировал некоторые моменты в новом законе о мобилизации, в частности — отказ от демобилизации отслуживших 36 месяцев, украинский военнослужащий подразделения, занимающегося БпЛА, журналист Денис Бигус.Ранее о том, что в украинской армии есть даже отдельные люди, занимающиеся дезертирами, сообщили сержанты 3-й ошбр ВСУ."Среди всех подразделений есть одна большая проблема — СОЧ. Как с СОЧ борются в вашей бригаде", - спросил их военнослужащий.Сержанты ответили, что в конкретно в 3-й ошбр такой проблемы нет, но и там отслеживают своих бойцов."У нас в бригаде есть специальная структура, которая этим занимается, если человек поехал в отпуск и не вернулся, есть специально обученные люди, которые этим будут заниматься", - отметил один из сержантов.В целом же, по словам сержантов 3-й ошбр, о намерениях солдат дезертировать сложно узнать заранее.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 37 ударов.На донецком направлении ВСУ совершили 26 обстрелов, на горловском направлении — 10 обстрелов, на ясиноватском направлении — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 99 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении одного гражданского лица, пострадали 10 сотрудников МЧС России по ДНР.Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили поПетровскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 8 снарядов калибром 155 мм и осуществили один сброс ВОП с БпЛА."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 13 апреля по состоянию на 09:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Петровский район) - в результате сброса ВОП с БпЛА по ул. Луговского, 26 ранена женщина 1952 года рождения", - сообщило представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 17 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 17 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 3; Каховка — 5; Днепряны — 2; Малая Лепетиха — 2; Алёшки — 5", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Козачьи Лагеря, Корсунка, Пролетарка, Днепряны. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий у себя в телеграм-канале рассказал о жертвах обстрела ВСУ, произошедшего накануне."Оперативные службы Запорожской области продолжают разбор завалов разрушенных после атаки ВСУ жилых домов в Токмаке. За прошедшую ночь из-под завалов извлекли тела еще двух человек. На данный момент число погибших составляет 8 человек, среди них два ребенка. 13 пострадавших госпитализированы в Токмакскую городскую больницу, им оказывается медицинская помощь, с родственниками погибших также работают медики. Людям, оставшимся без крова, предоставлено временное жилье. Проводится оценка разрушений, не останутся без внимания и люди из соседних домов, которые получили ущерб. Им также будет оказана материальная помощь. Нахожусь на прямой связи с администрацией города Токмака и всеми экстренными службами", - отметил он.Позднее Балицкий сообщил, что из-под завалов извлекли ещё 5 человек."Только что поступила информация, что спасатели извлекли из-под завалов ещё 5 человек. Слава богу, люди живы, получают экстренную медицинскую помощь. Пострадавшие с ожогами и ранениями доставлены в медицинское учреждение, трое находятся в тяжёлом состоянии, будут экстренно перевезены в областную больницу", - написал он в своём телеграм-канале.Утром 13 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."Город Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью трёх БПЛА самолётного типа. Один из них сбит системой ПВО на подлёте к городу, второй посажен с помощью средств радиоэлектронной борьбы, в результате чего загорелась сухая трава на окраине областного центра. Очаг возгорания был оперативно потушен. Третий беспилотник врезался в административное здание. В результате атаки пострадали трое человек. Мужчина с осколочным ранением плеча и поясничной области и мужчина с осколочным ранением бедра сейчас находятся в областной клинической больнице под наблюдением специалистов. Женщина с острой акустической травмой уха обратилась в медучреждение самостоятельно – вся необходимая медицинская помощь ей оказана, пострадавшая отпущена домой на амбулаторное лечение. Различные повреждения получили два частных жилых домовладения, один хозсубъект и 4 автомобиля", - указывалось в сводке.Также в Белгородском районе над посёлками Северный и Дубовое, сёлами Ясные Зори, Старая Нелидовка, Варваровка и Никольское сбито по одному украинскому БПЛА, над посёлком Политотдельский – два БПЛА. Обошлось без последствий на земле. По селу Щетиновка было выпущено 3 артиллерийских снаряда. В селе Журавлевка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет. После воздушной атаки ВСУ дополнительные разрушения выявлены в Дубовском сельском поселении – повреждены одно частное домовладение, надворная постройка и автомобиль. В Разуменском городском поселении пострадали одно частное домовладение и 2 надворные постройки, в Тавровском сельском поселении – одно частное домовладение и надворная постройка, в Никольском сельском поселении – одна надворная постройка, в Беломестненском сельском поселении – один автомобиль. Ни в одном из населённых пунктов района пострадавших нет.Кроме того, в Валуйском городском округе в селе Хмелевец обнаружен и изъят специалистами взрывоопасный предмет. Обошлось без последствий.Также в Грайворонском городском округе в поселке Чапаевский в поле совершил падение и впоследствии сдетонировал БПЛА самолетного типа. Никто не пострадал, разрушений нет. В селе Новостроевка-Вторая дроном-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет."В Шебекинском городском округе по МАПП "Шебекино" выпущено 3 артиллерийских снаряда. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждения получило административное здание. В Яковлевском городском округе в районе поселка Томаровка системой ПВО сбито два БПЛА самолётного типа. Обошлось без последствий на земле", - отмечалось в сводке.Позднее Гладков рассказал о ещё одной атаке."Трактор и КамАЗ были атакованы ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. Инцидент произошел в поле Белгородского района между населенными пунктами Щетиновка и Октябрьский. В результате взрыва пострадал тракторист - у мужчины осколочное ранение плеча. Бригадой скорой пострадавший доставлен в городскую больницу №2, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Оба транспортных средства повреждены", - отметил он.Днём 13 апреля посол МИД РФ Родион Мирошник сообщил о взрывах в Луганске."Слышали два прилёта в Луганске. По всей вероятности, ракета. В район городского автовокзала. Ждём официальной информации", - написал он в своём телеграм-канале.Позднее он прикрепил к записи видео с места событий."На место ракетного удара в Луганске выехали все экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется", - написал телеграм-канал "Донбасс решает".Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, вооруженные силы украины, россия, украина