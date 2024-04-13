https://ukraina.ru/20240413/1054492311.html

В Крыму обосновали, почему передача полуострова УССР была незаконой - Константинов

В Крыму обосновали, почему передача полуострова УССР была незаконой - Константинов - 13.04.2024 Украина.ру

В Крыму обосновали, почему передача полуострова УССР была незаконой - Константинов

Крымский полуостров был передал в состав УССР незаконно, это уже обосновано, нужно принять судебные и политические решения на этот счёт. Об этот глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал журналистам РИА Новости

2024-04-13T09:55

2024-04-13T09:55

2024-04-13T09:55

новости

крым

россия

усср

владимир константинов

госдума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038790262_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3b65c2db4c13d95bc042c81913ada0e1.jpg.webp

В марте в Госдуму РФ внесли на рассмотрение законопроект о признании недействительным решения о передаче Крыма в состав УССР."Рабочей группой при крымском парламенте, состоящей из экспертов и юристов, обоснована незаконность передачи Крыма в состав УССР, теперь осталось принять только судебное и политическое решения", — сказал Константинов.Вывод крымского полуострова из состава РСФСР обернулось тяжелыми геополитическими последствиями, отметил глава крымского парламента. По его мнению, очень важно признать то решение незаконным и преступным.Об этой идее крымские власти заявили ещё год назад.Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей высказались за вхождение в состав России.Украина и ряд западных стран не признают российский статус Крыма, несмотря на то, что референдум был проведён демократическим путём, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.Как заявлял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ukraina.ru/20240314/1053873966.html

крым

россия

усср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, крым, россия, усср, владимир константинов, госдума