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В Крыму обосновали, почему передача полуострова УССР была незаконой - Константинов
В Крыму обосновали, почему передача полуострова УССР была незаконой - Константинов - 13.04.2024 Украина.ру
В Крыму обосновали, почему передача полуострова УССР была незаконой - Константинов
Крымский полуостров был передал в состав УССР незаконно, это уже обосновано, нужно принять судебные и политические решения на этот счёт. Об этот глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал журналистам РИА Новости
2024-04-13T09:55
2024-04-13T09:55
2024-04-13T09:55
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В марте в Госдуму РФ внесли на рассмотрение законопроект о признании недействительным решения о передаче Крыма в состав УССР."Рабочей группой при крымском парламенте, состоящей из экспертов и юристов, обоснована незаконность передачи Крыма в состав УССР, теперь осталось принять только судебное и политическое решения", — сказал Константинов.Вывод крымского полуострова из состава РСФСР обернулось тяжелыми геополитическими последствиями, отметил глава крымского парламента. По его мнению, очень важно признать то решение незаконным и преступным.Об этой идее крымские власти заявили ещё год назад.Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей высказались за вхождение в состав России.Украина и ряд западных стран не признают российский статус Крыма, несмотря на то, что референдум был проведён демократическим путём, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.Как заявлял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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новости, крым, россия, усср, владимир константинов, госдума
В Крыму обосновали, почему передача полуострова УССР была незаконой - Константинов
Крымский полуостров был передал в состав УССР незаконно, это уже обосновано, нужно принять судебные и политические решения на этот счёт. Об этот глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал журналистам РИА Новости
В марте в Госдуму РФ внесли на рассмотрение законопроект о признании недействительным решения о передаче Крыма в состав УССР.
"Рабочей группой при крымском парламенте, состоящей из экспертов и юристов, обоснована незаконность передачи Крыма в состав УССР, теперь осталось принять только судебное и политическое решения", — сказал Константинов.
Вывод крымского полуострова из состава РСФСР обернулось тяжелыми геополитическими последствиями, отметил глава крымского парламента. По его мнению, очень важно признать то решение незаконным и преступным.
Об этой идее крымские власти заявили
ещё год назад.
Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей высказались за вхождение в состав России.
Украина и ряд западных стран не признают российский статус Крыма, несмотря на то, что референдум был проведён демократическим путём, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.
Как заявлял президент России Владимир Путин
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".