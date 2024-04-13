Зубец объяснил, зачем ВСУ ударили по Запорожской АЭС - 13.04.2024 Украина.ру
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Зубец объяснил, зачем ВСУ ударили по Запорожской АЭС
Зубец объяснил, зачем ВСУ ударили по Запорожской АЭС - 13.04.2024 Украина.ру
Зубец объяснил, зачем ВСУ ударили по Запорожской АЭС
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру рассказал, зачем ВСУ нанесли удары беспилотниками по Запорожской АЭС
2024-04-13T08:30
2024-04-13T08:30
запорожская аэс
новости
беспилотники
россия
запад
украина
вооруженные силы украины
алексей зубец
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"Это провокация нас на ответные удары по АЭС, после чего они начнут повизгивать и требовать, чтобы были приняты ответные меры, так как Россия угрожает ядерным инцидентом", - сказал Зубец.По его словам, это делается "даже не для Запада, который все прекрасно понимает".Полный текст интервью Алексей Зубец о том, почему у Украины нет экономического будущего читайте на сайте Украина.ру.
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запорожская аэс, новости, беспилотники, россия, запад, украина, вооруженные силы украины, алексей зубец
Запорожская АЭС, Новости, беспилотники, Россия, Запад, Украина, Вооруженные силы Украины, Алексей Зубец

Зубец объяснил, зачем ВСУ ударили по Запорожской АЭС

08:30 13.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру рассказал, зачем ВСУ нанесли удары беспилотниками по Запорожской АЭС
"Это провокация нас на ответные удары по АЭС, после чего они начнут повизгивать и требовать, чтобы были приняты ответные меры, так как Россия угрожает ядерным инцидентом", - сказал Зубец.
По его словам, это делается "даже не для Запада, который все прекрасно понимает".
"Это для стран Глобального юга, чтобы создать дополнительный инструмент давления на Россию за счет наших торговых партнеров, угрожая миру ядерными инцидентами, которые они сами и провоцируют", - пояснил он.
Полный текст интервью Алексей Зубец о том, почему у Украины нет экономического будущего читайте на сайте Украина.ру.
 
Запорожская АЭСНовостибеспилотникиРоссияЗападУкраинаВооруженные силы УкраиныАлексей Зубец
 
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