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Зубец объяснил, зачем ВСУ ударили по Запорожской АЭС

Зубец объяснил, зачем ВСУ ударили по Запорожской АЭС - 13.04.2024 Украина.ру

Зубец объяснил, зачем ВСУ ударили по Запорожской АЭС

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру рассказал, зачем ВСУ нанесли удары беспилотниками по Запорожской АЭС

2024-04-13T08:30

2024-04-13T08:30

2024-04-13T08:30

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вооруженные силы украины

алексей зубец

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"Это провокация нас на ответные удары по АЭС, после чего они начнут повизгивать и требовать, чтобы были приняты ответные меры, так как Россия угрожает ядерным инцидентом", - сказал Зубец.По его словам, это делается "даже не для Запада, который все прекрасно понимает".Полный текст интервью Алексей Зубец о том, почему у Украины нет экономического будущего читайте на сайте Украина.ру.

россия

запад

украина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

запорожская аэс, новости, беспилотники, россия, запад, украина, вооруженные силы украины, алексей зубец