https://ukraina.ru/20240406/1054342314.html

"Крокус", бомбы в иконах, ранение Чибиса. Сергей Храпач о том, как массовый терроризм в РФ изменит СВО

"Крокус", бомбы в иконах, ранение Чибиса. Сергей Храпач о том, как массовый терроризм в РФ изменит СВО - 06.04.2024 Украина.ру

"Крокус", бомбы в иконах, ранение Чибиса. Сергей Храпач о том, как массовый терроризм в РФ изменит СВО

В последние недели спецслужбы России провели ряд операций и задержаний террористов и тех, кто им помогал.

2024-04-06T11:39

2024-04-06T11:39

2024-04-06T12:35

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россия

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фсб

сбу

терроризм

крокус сити холл

теракт

охрана

икона

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Насколько Россия готова к отражению массовой террористической угрозы любой формы, в том числе к диверсиям со стороны СБУ, в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач.На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса 4 апреля напал мужчина с ножом, в результате чего глава региона попал в реанимацию, но выжил. Ранее 2 апреля сотрудники ФСБ вместе с таможенникам пресекли ввоз в Россию с Украины 27 самодельных бомб и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь. Теракт в "Крокус Сити Холл", произошедший 22 марта, унес жизни 144 человек, еще 551 человек пострадал. — Сергей Валентинович, продолжаются аресты причастных к трагедии в "Крокус Сити Холл". Выходит так, что теракт организовала и осуществила большая группа боевиков. Почему наши спецслужбы о ней ничего не знали?— Это наша недоработка. Видимо, спецслужбы не смогли вычислить эту сеть на этапе приготовления массового убийства людей. Не смогли остановить въезд в страну преступников, задержать их при подготовке теракта.Это требует больших материальных, финансовых и человеческих затрат. То, что четыре террориста из автомата расстреляли множество людей и подожгли большой концертный зал — результат преступного труда минимум 20 человек.Им нужно было найти цель для теракта, определить пути подхода и отхода, заложить в тайниках оружие и взрывчатку, найти исполнителей и обучить их. Видно, что боевики действовали профессионально, без резких движений. Значит их готовили заранее. Они сделали все быстро. Задержать их удалось уже после трагедии.Я не могу сказать, что израильские или американские спецслужбы в подобной ситуации сработали бы лучше наших. У всех были такие неудачи.Выявление террористов из другой этнонациональной и религиозной среды требует особого труда. Как минимум, необходимо выработать целый механизм, чтобы в эту [преступную] среду попасть. Туда так просто не пускают.Конечно, такие теракты можно предотвратить только на этапе их организации. Но и от трагедий не застрахован никто.— Какую конкретно роль в этой трагедии сыграло то, что руководство "Крокуса" нарушило ряд строительных и противопожарных норм?— Вы же видели данные, сколько людей погибли от пуль, а сколько — задохнулись от дыма. Нарушение строительных норм привело к повышенной загазованности и возгоранию. Если бы правила были выполнены, жертв было бы меньше.К тому же, для осуществления безопасности объектов массового скопления людей нужны не только частные охранные предприятия (ЧОП), но и специалисты, обладающие боевым оружием. Это требует более серьезной подготовки сотрудников.Кроме того, нужно больше средств видеонаблюдения и кордонов, обеспечивающих безопасность толпы. Нахождение дополнительных путей эвакуации — это тоже задача персонала. Их этому нужно хорошо натренировать.Так что ответственность за трагедию во вторую очередь лежит на владельцах "Крокуса". Надо спросить: "Ребята, почему у вас вроде как все было, но по факту ничего не было"? Почему ваша охрана не смогла вовремя купировать нападение? Если бы у вашей охраны было боевое оружие, а не кроссворды, они бы хоть как-то среагировали и уменьшили бы число погибших…Все-таки нападала не рота, а несколько человек.— Скорее всего террористы об этом знали и все просчитали.— Конечно. Теракт — это не "ой, хочу взорвать". Это серьезная подготовка.Боевики ищут объект для нападения, заранее просчитывают его слабые стороны: транспортную доступность, наличие вблизи сотрудников полиции и системы охраны.Я даже не исключаю, что у террористов был свой сообщник среди сотрудников "Крокуса". Не будут же они прямо спрашивать у охранников: "А правда, что у вас тут бардак?". Может быть, кто-то не умышленно, а по-товарищески боевикам что-то рассказал.Напомню, что за несколько дней до трагедии в "Крокусе", там уже был концерт. Присутствовала полиция, стояло оцепление, и все прошло спокойно. Поэтому террористы нащупали слабое место и нанесли эффективный для себя удар. Ведь теракт вызвал резонанс во всем мире.— Еще одна тема. В Псковской области на территорию России пытались провезти с Украины гексоген в иконах. Насколько эта распространенная практика, когда взрывчатку пытаются провезти в экзотических вещах?— Ничего нового тут нет. Просто формы несколько другие. Еще в Российской Империи контрабандисты активно провозили в гробах деньги и товары. Тогда же не было системы электронных платежей.Теперь по поводу Псковской области. Есть виды взрывчатки, небольшого количества которых бывает достаточно для разрушения целых зданий. Необязательно возить опасную смесь мешками. Можно и в иконе спрятать.Хорошо, что предотвратили теракт еще на этапе подготовки, а не "били по хвостам". Спасли людей от гибели, а инфраструктуру от разрушения. Псковских коллег следовало бы похвалить и наградить. Так должна работать вся правоохранительная система.Задача любой такой системы в любой стране – выявление, предупреждение и пресечение преступлений. Тем, что мы поймаем убийцу или террориста, когда он уже совершил злодеяние, мы не вернем людей к жизни.— А как выявили угрозу в иконах? Взрывчатка же не пахнет и ее не видно.— Когда задерживают курьера с крупной партией наркотиков — это всегда результат оперативной информации. Силовикам сообщают, что, где и когда будут провозить. Потому что досмотреть все фуры, которые везут товары, физически невозможно.То же самое касается взрывчатки, килограмм которой можно спрятать где угодно. Это же не тонны и мешки.Кроме того, у нас есть система международных перевозок, которая гарантирует оплату таможенной стоимости товара, если он куда-то денется в стране прибытия. Эта фура опечатывается до границы отправителем и распечатывается только в таможенном органе России. А ряд транспортных средств по закону вообще нельзя открывать и смотреть.— Поэтому взрывчатка прошла через территорию шести стран незамеченной?— Конечно. Потому что опечатанную фуру можно открыть только при наличии серьезных оснований. Просто так на себя ответственность брать не будет никто.Поэтому в таких ситуациях главную роль играет оперативная информация, полученная [спецслужбами] от источников. Если у вас есть такие источники, это говорит о вашем профессионализме. Вы сможете купировать угрозу без опасных последствий для общества.— Но почему, фактически ведя войну с Украиной, мы не можем проверить фуру, которая идет из Киева в Москву?— Вы представляете, сколько собак нужно, чтобы исследовать все такие фуры?! Одна поисковая собака может работать максимум полчаса, а потом ей нужно отдыхать.Поток грузовых машин огромный. И едут они не только с Украины. Авто не только въезжают, но и выезжают. При этом необходимо контролировать, чтобы и из России ценности не вывозились.Даже Иран, где жесткая полицейская система, не может позволить себе сплошной досмотр.Конечно, тот, кто задумал провезти взрывчатку таким образом, поступил креативно. На иконы никто бы не подумал, потому что это святое. Наверняка, враг предпримет новые ухищрения. Нашим компетентным органам надо к этому готовиться.— В Мурманской области произошло покушение на губернатора Чибиса. Это тоже как-то связано с терроризмом? Или тут могут быть личные счеты, или психические отклонения?— Мы пока не знаем подноготную злоумышленника. Может быть, он сумасшедший. Может быть, у него были личные счеты с губернатором. Может быть, их связывали семейные узы. Может быть, он писал губернатору какие-то письма, а губернатор не реагировал.Конечно, в России сейчас непростая ситуация. Страна воюет. В государство завозят огромное количество оружия. Да, и граница с Украиной — не огромный забор с вышками.Кроме того, люди не выдерживают огромного потока негативных новостей, которые поступают с фронта. И этот может выплескивается в такой форме [как покушение на губернатора].Возьмем ту же Российскую Империю. Почему при Николае I все было спокойно, а при Александре II и Александре III был массовый терроризм с убийством чиновников? Потому что люди не могли найти выход своим политическим и социальным воззрениям.Может быть, и в данном случае у подозреваемого была такая форма протеста против политики Чибиса или политики государства в его лице. Это очень опасная тенденция.Чтобы избавиться от массового террора в отношении чиновников, Российской Империи понадобилось 20 лет. Чтобы побороть терроризм на Северном Кавказе, Россия потратила 10 лет. Если этот маховик сейчас раскрутится, нам будет тяжело.Потому что сегодня мы меньше контролируем информационные потоки. И людей на психологическом сломе будет еще больше.Посмотрите, сколько у нас слоев в обществе. Одни выступают против СВО, другие считают ход СВО недостаточно радикальным. С каждой стороны таких недовольных примерно 10% населения. Это достаточно много.Так вот эти люди свое недовольство могут выразить не в легальной, а в преступной форме.Меня очень расстроило то, что на Чибиса было совершено покушение. Опасно, что люди так стали выражать свою позицию. Я очень надеюсь, что этот человек просто сумасшедший. Потому что, если он окажется вменяемым, его примеру могут последовать другие.Почему в военное время важно вводить цензуру? Не потому, что "власти нехорошие и хотят скрыть потери и проблемы", как считают некоторые. А потому, что поток негатива может спровоцировать людей на необдуманные действия.— Насколько в целом Россия готова к отражению массовой террористической угрозы любой формы?— Сейчас опасная ситуация.Да, после "Крокуса" мы напрягли все силы и средства. Но нельзя жить в бесконечном напряжении. Пройдет месяц, и враг может осуществить еще какой-то теракт: пустить под откос поезд или взорвать самолет.Если люди возмущаются по поводу того, почему не получается прекратить обстрелы Белгорода, то представьте, что будет, если где-то еще последует массовая гибель людей.Вряд ли это вызовет в России новый 1917 год, но таким способом вполне можно вынудить Москву заморозить конфликт и не добиться всех целей СВО. Именно это на руку нашим врагам. Я надеюсь, что удастся этого избежать.

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Анна Черкасова

интервью, россия, украина, фсб, сбу, терроризм, крокус сити холл, теракт, охрана, икона, сво, угроза, взрыв, покушение