Луна - ковчег на орбите: автор "Дозоров" рассказал, как СВО связана с космосом, и в чем ошибается Маск
© РИА Новости . Валерий Левитин / Перейти в фотобанкРоссийская программа на книжной ярмарке BookExpo America 2012
Если не будет космических программ, на Земле многое исчезнет, ведь почти все разработки связаны именно с выходом человека за пределы своего животного ареала обитания. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил в день космонавтики писатель-фантаст Сергей Лукьяненко
Он отметил, что без космических разработок на Земле не было бы:
- —интернета,
- —телефонной связи,
- —современного телевидения,
- —метеорологии,
- —использования солнечной энергии,
- —многих военных возможностей, которые сейчас используются на СВО, включая технологии разведки и использования инновационных материалов.
Космические разработки открывают для человечества и новые миры, добавил писатель. Та же Луна кроет в себе огромные перспективы.
"Луна - это потенциальный и очень хороший источник природных ископаемых, это возможность создания тех же самых производств и, как ни странно, она нужна для жизни человека. Да, люди будут жить в закрытых куполах, но на Луне есть лед, есть вода, есть возможность создать полностью самообеспечивающуюся колонию землян. По сути, это своего рода страховка человечества – что-то вроде ковчега, вынесенного на орбиту. С Луной нам повезло, это уникальный по размерам, по важности для Земли спутник, который, конечно же, должен быть колонизирован, несмотря на то, что там вакуум", - сказал Лукьяненко.
11 апреля 2023, 05:50Всем выйти из сумрака! Сергею Лукьяненко – 55!Полсотни романов, несколько повестей и рассказов, шесть художественных фильмов, восемь компьютерных игр… Сергея Лукьяненко безусловно можно назвать одним из самых плодовитых и самых востребованных российских писателей-фантастов. В какие-то моменты он вообще был №1, не только в России, но и во всём постсоветском пространстве.
Фантаст уверен, что не стоит сбрасывать со счетов и полеты к Марсу, Венере. Пока это лишь перспектива, но кое-какие реальные наработки уже есть. В их числе - ядерный буксир "Зевс". Однако в 90-ые, напомнил писатель, Россия фактически потеряла свою космическую программу, что не лучшим образом отразилось на судьбе "Зевса". Но все впереди, надеется Лукьяненко.
"Сейчас с появлением "Ангары" и сверхтяжелой "Ангары", которую будут скоро испытывать, мы такую возможность получим. И тот же Марс станет гораздо ближе, потому что фантазии Илона Маска на тему путешествия на Марс на химических ракетах ─ это фантазии. А на ядерном двигателе - возможно", - резюмировал писатель.
17:06Время "Ангары". Россия успешно запустила новейшую ракету-носительВ четверг, 11 апреля, накануне Дня космонавтики, с космодрома "Восточный" впервые состоялся запуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион". Данная ракета – будущее отечественной космонавтики, первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в России после развала Советского Союза
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