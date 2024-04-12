https://ukraina.ru/20240412/1054485466.html

Луна - ковчег на орбите: автор "Дозоров" рассказал, как СВО связана с космосом, и в чем ошибается Маск

Луна - ковчег на орбите: автор "Дозоров" рассказал, как СВО связана с космосом, и в чем ошибается Маск - 12.04.2024 Украина.ру

Луна - ковчег на орбите: автор "Дозоров" рассказал, как СВО связана с космосом, и в чем ошибается Маск

Если не будет космических программ, на Земле многое исчезнет, ведь почти все разработки связаны именно с выходом человека за пределы своего животного ареала обитания. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил в день космонавтики писатель-фантаст Сергей Лукьяненко

2024-04-12T20:59

2024-04-12T20:59

2024-04-12T20:59

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сергей лукьяненко

писатель

луна

космос

сво

илон маск

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Он отметил, что без космических разработок на Земле не было бы:Космические разработки открывают для человечества и новые миры, добавил писатель. Та же Луна кроет в себе огромные перспективы.Фантаст уверен, что не стоит сбрасывать со счетов и полеты к Марсу, Венере. Пока это лишь перспектива, но кое-какие реальные наработки уже есть. В их числе - ядерный буксир "Зевс". Однако в 90-ые, напомнил писатель, Россия фактически потеряла свою космическую программу, что не лучшим образом отразилось на судьбе "Зевса". Но все впереди, надеется Лукьяненко."Сейчас с появлением "Ангары" и сверхтяжелой "Ангары", которую будут скоро испытывать, мы такую возможность получим. И тот же Марс станет гораздо ближе, потому что фантазии Илона Маска на тему путешествия на Марс на химических ракетах ─ это фантазии. А на ядерном двигателе - возможно", - резюмировал писатель.Полностью интервью с Сергеем Лукьяненко можно прочитать ЗДЕСЬ.

https://ukraina.ru/20230411/1045183808.html

https://ukraina.ru/20240412/1054482364.html

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новости, сергей лукьяненко, писатель, луна, космос, сво, илон маск