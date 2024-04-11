https://ukraina.ru/20240411/1054439891.html
ВС РФ нанесли массированные удары по местам скопления ВСУ и энергосистеме Украины - подполье
ВС РФ нанесли массированные удары по местам скопления ВСУ и энергосистеме Украины - подполье - 11.04.2024 Украина.ру
ВС РФ нанесли массированные удары по местам скопления ВСУ и энергосистеме Украины - подполье
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по местам скопления ВСУ и объектам энергетики по всей Украине. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев журналистам РИА Новости
2024-04-11T10:29
2024-04-11T10:29
2024-04-11T10:29
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Россия ударила по местам скопления Вооруженных сил Украины в Одесской области, предположительно, среди них были румынские наёмники.Украинские СМИ сообщили о работе системы противовоздушной обороны. "Сразу пошли сообщения о гибели мирного населения из-за попадания украинского ПВО в АЗС, но "виновата Россия", рассказал собеседник.При этом источник рассказал, что были "прилёты" в накопительную станцию через лиман от Ильичевска, рядом с Овидиополем, где расположены ветряки. Результат этих "прилетов" ещё анализируют."Но уже с уверенностью можно сказать, что по местам скопления бандеровцев тоже хорошо прилетело. По пока не подтвержденным сведениям, среди погибших есть граждане Румынии", - сказал Лебедев.Подполье также зафиксировало "прилёт" в подконтрольную Киеву часть Запорожской области."В Запорожскую область прилетало по скоплениям бандеровцев, желающих попасть под Работино. Дабы они не сильно переживали, прилетело с доставкой в располагу (место расположения), так что можно ощущать себя в Работино, даже находясь в паре десятков километров от линии боевого соприкосновения", - отметил Лебедев.Утром 11 апреля ВС РФ нанесли массированный удар по Харькову. Подполье насчитало 16 "прилетов" ракет по Харькову и Чугуеву. Вероятнее всего, удары пришлись по энергосистеме. Также предполагают, что ударили по ТЭЦ-3, заводу "Турбоатом", завоуд Малышева, заводу Железобетонных конструкций в Харькове.В Херсоне зафиксировали мощный взрыв в районе железнодорожного вокзала, сейчас всё оцеплено.Сильный "прилёт" отмечают и в Житомирской области Украины.Ещё один удар ВС РФ пришелся по окраине Львова. По пока непроверенным данным, в казарму ближе к южной окраине города. После взрыва туда направилось много "скорых" и МЧС", - сказал Лебедев.Уточняется, что во Львовской области удар пришелся по городу Стрый. Одна из ракет прилетела в местную ТЭЦ, "остальные, видимо, по скоплениям бандеровцев".Удары по инфраструктуре Украины ВС РФ наносят с 10 октября 2022 года – после теракта на Крымском мосту.Российские войска наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ukraina.ru/20240411/1054439721.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, харьков, вооруженные силы украины, всу, вс рф, энергосистема украины, иностранные наемники
Новости, Украина, Россия, Харьков, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ, Энергосистема Украины, иностранные наемники
ВС РФ нанесли массированные удары по местам скопления ВСУ и энергосистеме Украины - подполье
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по местам скопления ВСУ и объектам энергетики по всей Украине. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев журналистам РИА Новости
Россия ударила по местам скопления Вооруженных сил Украины в Одесской области, предположительно, среди них были румынские наёмники.
Украинские СМИ сообщили о работе системы противовоздушной обороны. "Сразу пошли сообщения о гибели мирного населения из-за попадания украинского ПВО в АЗС, но "виновата Россия", рассказал собеседник.
При этом источник рассказал, что были "прилёты" в накопительную станцию через лиман от Ильичевска, рядом с Овидиополем, где расположены ветряки. Результат этих "прилетов" ещё анализируют.
"Но уже с уверенностью можно сказать, что по местам скопления бандеровцев тоже хорошо прилетело. По пока не подтвержденным сведениям, среди погибших есть граждане Румынии", - сказал Лебедев.
Подполье также зафиксировало "прилёт" в подконтрольную Киеву часть Запорожской области.
"В Запорожскую область прилетало по скоплениям бандеровцев, желающих попасть под Работино. Дабы они не сильно переживали, прилетело с доставкой в располагу (место расположения), так что можно ощущать себя в Работино, даже находясь в паре десятков километров от линии боевого соприкосновения", - отметил Лебедев.
Утром 11 апреля ВС РФ нанесли массированный удар по Харькову. Подполье насчитало 16 "прилетов" ракет по Харькову и Чугуеву. Вероятнее всего, удары пришлись по энергосистеме. Также предполагают, что ударили по ТЭЦ-3, заводу "Турбоатом", завоуд Малышева, заводу Железобетонных конструкций в Харькове.
В Херсоне зафиксировали мощный взрыв в районе железнодорожного вокзала, сейчас всё оцеплено.
Сильный "прилёт" отмечают и в Житомирской области Украины.
Ещё один удар ВС РФ пришелся по окраине Львова. По пока непроверенным данным, в казарму ближе к южной окраине города. После взрыва туда направилось много "скорых" и МЧС", - сказал Лебедев.
Уточняется, что во Львовской области удар пришелся по городу Стрый. Одна из ракет прилетела в местную ТЭЦ, "остальные, видимо, по скоплениям бандеровцев".
Удары по инфраструктуре Украины ВС РФ наносят с 10 октября 2022 года – после теракта на Крымском мосту.
Российские войска наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.