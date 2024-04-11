https://ukraina.ru/20240411/1054439891.html

ВС РФ нанесли массированные удары по местам скопления ВСУ и энергосистеме Украины - подполье

ВС РФ нанесли массированные удары по местам скопления ВСУ и энергосистеме Украины - подполье - 11.04.2024 Украина.ру

ВС РФ нанесли массированные удары по местам скопления ВСУ и энергосистеме Украины - подполье

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по местам скопления ВСУ и объектам энергетики по всей Украине. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев журналистам РИА Новости

2024-04-11T10:29

2024-04-11T10:29

2024-04-11T10:29

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Россия ударила по местам скопления Вооруженных сил Украины в Одесской области, предположительно, среди них были румынские наёмники.Украинские СМИ сообщили о работе системы противовоздушной обороны. "Сразу пошли сообщения о гибели мирного населения из-за попадания украинского ПВО в АЗС, но "виновата Россия", рассказал собеседник.При этом источник рассказал, что были "прилёты" в накопительную станцию через лиман от Ильичевска, рядом с Овидиополем, где расположены ветряки. Результат этих "прилетов" ещё анализируют."Но уже с уверенностью можно сказать, что по местам скопления бандеровцев тоже хорошо прилетело. По пока не подтвержденным сведениям, среди погибших есть граждане Румынии", - сказал Лебедев.Подполье также зафиксировало "прилёт" в подконтрольную Киеву часть Запорожской области."В Запорожскую область прилетало по скоплениям бандеровцев, желающих попасть под Работино. Дабы они не сильно переживали, прилетело с доставкой в располагу (место расположения), так что можно ощущать себя в Работино, даже находясь в паре десятков километров от линии боевого соприкосновения", - отметил Лебедев.Утром 11 апреля ВС РФ нанесли массированный удар по Харькову. Подполье насчитало 16 "прилетов" ракет по Харькову и Чугуеву. Вероятнее всего, удары пришлись по энергосистеме. Также предполагают, что ударили по ТЭЦ-3, заводу "Турбоатом", завоуд Малышева, заводу Железобетонных конструкций в Харькове.В Херсоне зафиксировали мощный взрыв в районе железнодорожного вокзала, сейчас всё оцеплено.Сильный "прилёт" отмечают и в Житомирской области Украины.Ещё один удар ВС РФ пришелся по окраине Львова. По пока непроверенным данным, в казарму ближе к южной окраине города. После взрыва туда направилось много "скорых" и МЧС", - сказал Лебедев.Уточняется, что во Львовской области удар пришелся по городу Стрый. Одна из ракет прилетела в местную ТЭЦ, "остальные, видимо, по скоплениям бандеровцев".Удары по инфраструктуре Украины ВС РФ наносят с 10 октября 2022 года – после теракта на Крымском мосту.Российские войска наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ukraina.ru/20240411/1054439721.html

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новости, украина, россия, харьков, вооруженные силы украины, всу, вс рф, энергосистема украины, иностранные наемники