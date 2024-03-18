https://ukraina.ru/20240318/1053953703.html

В ДНР вынесли приговор сразу десяти боевикам "Азова"*

В ДНР вынесли приговор сразу десяти боевикам "Азова"* - 18.03.2024 Украина.ру

В ДНР вынесли приговор сразу десяти боевикам "Азова"*

В Донецкой Народной Республике суд вынес приговор десяти боевикам "Азова"*, которые обстреливали жилые дома в Мариуполе. Об этом сообщили 18 марта в Генпрокуратуре России

2024-03-18T17:45

2024-03-18T17:45

2024-03-18T17:45

новости

донецкая народная республика

россия

"азов"

генпрокуратура

верховный суд

мариуполь

обстрелы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/12/1053952891_74:0:1430:763_1920x0_80_0_0_c9dc705d4192dd4ac2fa10f29f6addf7.png

С 25 февраля по 19 марта 2022 года военнослужащие националистического объединения "Азов"* Леонид Глущенко, Олег Пономаренко, Евгений Горяйнов, Константин Олейник, Вадим Цолан, Сергей Щепкив, Николай Щербатов, Ян Сергиенко, Илья Воронович и Артем Филин обстреляли из 122-мм буксируемой гаубицы жилые дома и социально-значимые объекты гражданской инфраструктуры Мариуполя. Украинские националисты обстреляли осколочно-фугасными снарядами пять жилых домов, их собственникам причинен ущерб на общую сумму более 3 миллиона рублей. Мирные граждане, находившиеся в момент обстрелов в укрытиях, не пострадали, отметили в Генпрокуратуре.Верховный Суд Донецкой Народной Республики признал перечисленных лиц виновными по нескольким статьям Уголовного Кодекса Российской Федерации. В частности, за покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы.Суд приговорил подсудимых к лишению свободы на сроки от 26 до 27 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.В январе Верховный суд ДНР приговорил пулеметчика "Азова"* к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Сергей Михайленко обстрелял автомобиль с наклеенными белыми лентами, в котором ехала многодетная семья.* Организация признана террористической и запрещена в России.

https://ukraina.ru/20240116/1052715643.html

донецкая народная республика

россия

мариуполь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донецкая народная республика, россия, "азов", генпрокуратура, верховный суд, мариуполь, обстрелы