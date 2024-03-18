В ДНР вынесли приговор сразу десяти боевикам "Азова"* - 18.03.2024 Украина.ру
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В ДНР вынесли приговор сразу десяти боевикам "Азова"*
В ДНР вынесли приговор сразу десяти боевикам "Азова"* - 18.03.2024 Украина.ру
В ДНР вынесли приговор сразу десяти боевикам "Азова"*
В Донецкой Народной Республике суд вынес приговор десяти боевикам "Азова"*, которые обстреливали жилые дома в Мариуполе. Об этом сообщили 18 марта в Генпрокуратуре России
2024-03-18T17:45
2024-03-18T17:45
новости
донецкая народная республика
россия
"азов"
генпрокуратура
верховный суд
мариуполь
обстрелы
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С 25 февраля по 19 марта 2022 года военнослужащие националистического объединения "Азов"* Леонид Глущенко, Олег Пономаренко, Евгений Горяйнов, Константин Олейник, Вадим Цолан, Сергей Щепкив, Николай Щербатов, Ян Сергиенко, Илья Воронович и Артем Филин обстреляли из 122-мм буксируемой гаубицы жилые дома и социально-значимые объекты гражданской инфраструктуры Мариуполя. Украинские националисты обстреляли осколочно-фугасными снарядами пять жилых домов, их собственникам причинен ущерб на общую сумму более 3 миллиона рублей. Мирные граждане, находившиеся в момент обстрелов в укрытиях, не пострадали, отметили в Генпрокуратуре.Верховный Суд Донецкой Народной Республики признал перечисленных лиц виновными по нескольким статьям Уголовного Кодекса Российской Федерации. В частности, за покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы.Суд приговорил подсудимых к лишению свободы на сроки от 26 до 27 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.В январе Верховный суд ДНР приговорил пулеметчика "Азова"* к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Сергей Михайленко обстрелял автомобиль с наклеенными белыми лентами, в котором ехала многодетная семья.* Организация признана террористической и запрещена в России.
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новости, донецкая народная республика, россия, "азов", генпрокуратура, верховный суд, мариуполь, обстрелы
Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, "Азов", генпрокуратура, Верховный Суд, Мариуполь, обстрелы

В ДНР вынесли приговор сразу десяти боевикам "Азова"*

17:45 18.03.2024
 
© Генпрокуратура России скриншот видео
© Генпрокуратура России скриншот видео
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В Донецкой Народной Республике суд вынес приговор десяти боевикам "Азова"*, которые обстреливали жилые дома в Мариуполе. Об этом сообщили 18 марта в Генпрокуратуре России
С 25 февраля по 19 марта 2022 года военнослужащие националистического объединения "Азов"* Леонид Глущенко, Олег Пономаренко, Евгений Горяйнов, Константин Олейник, Вадим Цолан, Сергей Щепкив, Николай Щербатов, Ян Сергиенко, Илья Воронович и Артем Филин обстреляли из 122-мм буксируемой гаубицы жилые дома и социально-значимые объекты гражданской инфраструктуры Мариуполя.
Украинские националисты обстреляли осколочно-фугасными снарядами пять жилых домов, их собственникам причинен ущерб на общую сумму более 3 миллиона рублей. Мирные граждане, находившиеся в момент обстрелов в укрытиях, не пострадали, отметили в Генпрокуратуре.
Верховный Суд Донецкой Народной Республики признал перечисленных лиц виновными по нескольким статьям Уголовного Кодекса Российской Федерации. В частности, за покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды в отношении социальной группы.
Суд приговорил подсудимых к лишению свободы на сроки от 26 до 27 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В январе Верховный суд ДНР приговорил пулеметчика "Азова"* к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Сергей Михайленко обстрелял автомобиль с наклеенными белыми лентами, в котором ехала многодетная семья.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
16 января, 12:00
"Азовца"* приговорили к пожизненному за расстрел многодетной семьиВоеннослужащий "Азова"* Сергей Михайленко получил пожизненный приговор за расстрел автомобиля с семьей, сообщила 16 января пресс-служба Генпрокуратуры России
 
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