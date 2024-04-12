https://ukraina.ru/20240412/1054477659.html

НАТО на Украине и санитары у Зеленского: Ераносян об участии Польши в конфликте и утилизации ВСУ

НАТО на Украине и санитары у Зеленского: Ераносян об участии Польши в конфликте и утилизации ВСУ - 12.04.2024 Украина.ру

НАТО на Украине и санитары у Зеленского: Ераносян об участии Польши в конфликте и утилизации ВСУ

Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1... Украина.ру, 12.04.2024

2024-04-12T14:31

2024-04-12T14:31

2024-04-12T14:31

видео

владимир ераносян

владимир зеленский

польша

украина

россия

нато

вооруженные силы украины

запорожская аэс

беспилотники

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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру рассказал о методах производства и запуска дронов на Украине, а также проанализировал масштаб возможной экологической катастрофы в случае разрушения Запорожской АЭС из-за атак украинскими дронами: 00:35 - О производстве дронов на Украине и охоте на них; 05:19 - Об угрозах от БПЛА с применением искусственного интеллекта; 12:06 - О глобальной угрозе от атак ВСУ по Запорожской АЭС; 19:02 - О попытках Польши втянуться в конфликт на Украине;

польша

украина

россия

чернобыль

чернобыльская аэс

германия

сша

запад

фрг

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2024

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