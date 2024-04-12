НАТО на Украине и санитары у Зеленского: Ераносян об участии Польши в конфликте и утилизации ВСУ - 12.04.2024 Украина.ру
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НАТО на Украине и санитары у Зеленского: Ераносян об участии Польши в конфликте и утилизации ВСУ
НАТО на Украине и санитары у Зеленского: Ераносян об участии Польши в конфликте и утилизации ВСУ - 12.04.2024 Украина.ру
НАТО на Украине и санитары у Зеленского: Ераносян об участии Польши в конфликте и утилизации ВСУ
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1... Украина.ру, 12.04.2024
2024-04-12T14:31
2024-04-12T14:31
видео
владимир ераносян
владимир зеленский
польша
украина
россия
нато
вооруженные силы украины
запорожская аэс
беспилотники
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру рассказал о методах производства и запуска дронов на Украине, а также проанализировал масштаб возможной экологической катастрофы в случае разрушения Запорожской АЭС из-за атак украинскими дронами: 00:35 - О производстве дронов на Украине и охоте на них; 05:19 - Об угрозах от БПЛА с применением искусственного интеллекта; 12:06 - О глобальной угрозе от атак ВСУ по Запорожской АЭС; 19:02 - О попытках Польши втянуться в конфликт на Украине;
польша
украина
россия
чернобыль
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видео, владимир ераносян, владимир зеленский, польша, украина, россия, нато, вооруженные силы украины, запорожская аэс, беспилотники, дроны, чернобыль, чернобыльская аэс, грязная бомба, сво, спецоперация, войска, фронт, война, терроризм, террорист, производство, конфликт, германия, сша, запад, ес, адольф гитлер, фрг, бомба, видео
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НАТО на Украине и санитары у Зеленского: Ераносян об участии Польши в конфликте и утилизации ВСУ

14:31 12.04.2024
 
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Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру рассказал о методах производства и запуска дронов на Украине, а также проанализировал масштаб возможной экологической катастрофы в случае разрушения Запорожской АЭС из-за атак украинскими дронами:

00:35 - О производстве дронов на Украине и охоте на них;
05:19 - Об угрозах от БПЛА с применением искусственного интеллекта;
12:06 - О глобальной угрозе от атак ВСУ по Запорожской АЭС;
19:02 - О попытках Польши втянуться в конфликт на Украине;
 
ВидеоВладимир ЕраносянВладимир ЗеленскийПольшаУкраинаРоссияНАТОВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСбеспилотникидроныЧернобыльЧернобыльская АЭСгрязная бомбаСВОСпецоперациявойскафронтвойнатерроризмтеррористпроизводствоконфликтГерманияСШАЗападЕСАдольф ГитлерФРГбомба
 
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