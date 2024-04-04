https://ukraina.ru/20240404/1054294307.html

Офицеры ВСУ указали на бесполезность поставок Киеву F-16

Офицеры ВСУ указали на бесполезность поставок Киеву F-16 - 04.04.2024 Украина.ру

Офицеры ВСУ указали на бесполезность поставок Киеву F-16

Высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают, что к моменту прибытия на Украину истребители F-16 уже не будут нужны на поле боя. Об этом сообщает издание Politico

2024-04-04T09:00

2024-04-04T09:00

2024-04-04T09:00

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"Часто мы просто не получаем системы вооружения в тот момент, когда они нам нужны: они приходят, когда они уже не нужны... Каждому оружию свое время. F-16 были необходимы в 2023 году, они не подойдут для 2024 года", - сказал высокопоставленный украинский офицер.Он объяснил это тем, что сейчас "Россия готова им противостоять".По его словам, в последние несколько месяцев ВСУ заметили ракеты без взрывных боеголовок, запускаемые российскими военными из Джанкоя. Позднее они пришли к выводу, что эти запуски делаются для определения дальности.В связи с этим украинские военные заявили, что теперь им нужно больше простого традиционного оружия, а также дронов. Один из собеседников издания подсчитал, что Украине необходимо четыре миллиона снарядов и два миллиона беспилотников.По мнению украинских военных, картина на поле боя мрачна, и российские генералы могут добиться успеха там, где они решат сосредоточить свое предстоящее наступление.Офицеры уверены, что благодаря гораздо большему численному превосходству и управляемым авиабомбам, "которые уже несколько недель громят украинские позиции", Россия, вероятно, сможет прорвать линию фронта и разрушить ее на некоторых участках."У нас не только военный кризис, у нас политический кризис", - заявил собеседник издания.По его словам, "Россия сейчас собирает ресурсы и будет готова начать большую атаку примерно в августе, а может быть и раньше".

https://ukraina.ru/20240403/1054290425.html

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