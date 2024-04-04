https://ukraina.ru/20240404/1054294307.html
Офицеры ВСУ указали на бесполезность поставок Киеву F-16
Офицеры ВСУ указали на бесполезность поставок Киеву F-16 - 04.04.2024 Украина.ру
Офицеры ВСУ указали на бесполезность поставок Киеву F-16
Высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают, что к моменту прибытия на Украину истребители F-16 уже не будут нужны на поле боя. Об этом сообщает издание Politico
2024-04-04T09:00
2024-04-04T09:00
2024-04-04T09:00
новости
украина
f-16
вооруженные силы украины
россия
киев
беспилотники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/16/1036758177_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_a729f0c250f9d9e5f64f41ebd800ba98.jpg
"Часто мы просто не получаем системы вооружения в тот момент, когда они нам нужны: они приходят, когда они уже не нужны... Каждому оружию свое время. F-16 были необходимы в 2023 году, они не подойдут для 2024 года", - сказал высокопоставленный украинский офицер.Он объяснил это тем, что сейчас "Россия готова им противостоять".По его словам, в последние несколько месяцев ВСУ заметили ракеты без взрывных боеголовок, запускаемые российскими военными из Джанкоя. Позднее они пришли к выводу, что эти запуски делаются для определения дальности.В связи с этим украинские военные заявили, что теперь им нужно больше простого традиционного оружия, а также дронов. Один из собеседников издания подсчитал, что Украине необходимо четыре миллиона снарядов и два миллиона беспилотников.По мнению украинских военных, картина на поле боя мрачна, и российские генералы могут добиться успеха там, где они решат сосредоточить свое предстоящее наступление.Офицеры уверены, что благодаря гораздо большему численному превосходству и управляемым авиабомбам, "которые уже несколько недель громят украинские позиции", Россия, вероятно, сможет прорвать линию фронта и разрушить ее на некоторых участках."У нас не только военный кризис, у нас политический кризис", - заявил собеседник издания.По его словам, "Россия сейчас собирает ресурсы и будет готова начать большую атаку примерно в августе, а может быть и раньше".
https://ukraina.ru/20240403/1054290425.html
украина
россия
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/16/1036758177_200:0:1691:1118_1920x0_80_0_0_1b889e6a32f14aa9646277544bf0b5be.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, f-16, вооруженные силы украины, россия, киев, беспилотники
Офицеры ВСУ указали на бесполезность поставок Киеву F-16
Высокопоставленные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают, что к моменту прибытия на Украину истребители F-16 уже не будут нужны на поле боя. Об этом сообщает издание Politico
"Часто мы просто не получаем системы вооружения в тот момент, когда они нам нужны: они приходят, когда они уже не нужны... Каждому оружию свое время. F-16 были необходимы в 2023 году, они не подойдут для 2024 года", - сказал высокопоставленный украинский офицер.
Он объяснил это тем, что сейчас "Россия готова им противостоять".
По его словам, в последние несколько месяцев ВСУ заметили ракеты без взрывных боеголовок, запускаемые российскими военными из Джанкоя. Позднее они пришли к выводу, что эти запуски делаются для определения дальности.
"Офицер объяснил, что Россия рассчитывает, где лучше всего разместить свои ракетные и радиолокационные системы С-400, чтобы максимально увеличить площадь, которую они могут покрыть и атаковать F-16, удерживая их подальше от линии фронта и российских логистических центров", - пишет издание.
В связи с этим украинские военные заявили, что теперь им нужно больше простого традиционного оружия, а также дронов.
Один из собеседников издания подсчитал, что Украине необходимо четыре миллиона снарядов и два миллиона беспилотников.
По мнению украинских военных, картина на поле боя мрачна, и российские генералы могут добиться успеха там, где они решат сосредоточить свое предстоящее наступление.
Офицеры уверены, что благодаря гораздо большему численному превосходству и управляемым авиабомбам, "которые уже несколько недель громят украинские позиции", Россия, вероятно, сможет прорвать линию фронта и разрушить ее на некоторых участках.
"У нас не только военный кризис, у нас политический кризис", - заявил собеседник издания.
По его словам, "Россия сейчас собирает ресурсы и будет готова начать большую атаку примерно в августе, а может быть и раньше".