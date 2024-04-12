Анна Долгарева: "Владимир Владимирович, мы обещаем быть аккуратнее!" - 12.04.2024 Украина.ру
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Анна Долгарева: "Владимир Владимирович, мы обещаем быть аккуратнее!"
Анна Долгарева: "Владимир Владимирович, мы обещаем быть аккуратнее!" - 12.04.2024 Украина.ру
Анна Долгарева: "Владимир Владимирович, мы обещаем быть аккуратнее!"
В 2023 году президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к редакциям СМИ с просьбой не отправлять журналистов-женщин в зону проведения СВО. О том, как журналистки работают в новых условиях, а также о ситуации в ЛНР и своей волонтерской деятельности в интервью изданию "Украина.ру" рассказала военкор и поэтесса Анна Долгарева
2024-04-12T12:29
2024-04-12T12:30
интервью
владимир путин
сми
сво
луганская народная республика
волонтеры
лнр
донецк
луганск
украина.ру
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- Анна, в прошлом году президент России Владимир Путин просил редакции не отправлять журналистов-девушек в зону конфликта, но вот я вижу тебя в Донецке. Что-то изменилось?- Нет. Просьба Владимира Владимировича была услышана, и женщинам запретили ездить на передовую. Сейчас девушкам-журналистам не выдают аккредитацию для работы на фронте. Я же приезжаю сюда как гуманитарщик, но параллельно все равно беру какие-то интервью, пытаюсь работать. Просто уже в статусе волонтера.- Если память не изменяет, то президент в итоге сказал, что девушки так или иначе едут на фронт, а потому лучше разрешить им работать на общих основаниях. Так почему же не пускают?- Потому, что запретить всегда проще, чем разрешить. Максимальное послабление, на которое все же пошли, - разрешили женщинам приезжать в Луганск и Донецк. То есть прямо сейчас все, что нам разрешено – работать в административных границах республиканских столиц. В пределах Донецка и Луганска я могу записывать интервью, но выезжать куда-то и работать мне запрещается. Я, конечно, все равно выезжаю с гуманитарной помощью, то есть отвожу военным какие-то рабочие инструменты, которые покупаю для них, но работать там, к сожалению, права не имею.- То, что наши коллеги-женщины все равно приезжают сюда работать, является эдаким секретом Полишинеля. Насколько мне известно, ради этого уходят в неоплачиваемый отпуск, приезжают в качестве волонтеров, находят иные лазейки…- Все так и есть. Я вот приезжаю в свое свободное время, Юля Мартовалиева вообще уволилась из "Russia Today" и подписала контракт с Добровольческим корпусом в ЛНР. Для кого она сейчас пишет, я, честно говоря, не знаю, но теперь она, по сути дела, военнослужащая на контракте.Другие коллеги брали отпуска за свой счет и приезжали сюда. Я так не делала, поскольку могла приезжать в свободное время в качестве волонтера-гуманитарщика. Но все это очень непросто и сильно осложняет работу. Поскольку я приезжаю не в командировку, то командировку мне, естественно, оформить не могут. Дальше – за свой счет покупаю билеты, за свой счет снимаю номер в гостинице. Просто я уже давно привыкла к этой работе и считаю, что ее нужно делать.- А в чем, по-твоему, причина запрета? Ты, как и многие другие журналисты-девушки, освещаешь тему много лет. Реального опыта у вас куда больше, чем у мальчишек, которые совсем недавно пришли в профессию и впервые оказались на войне. Так почему бы не дать вам спокойно работать?- Я думаю, что сегодня в принципе стараются наложить на военкоров как можно больше ограничений, а тут удалось отсечь целый пласт – военкоров-женщин. Полагаю, что правила игры будут меняться, пресс-службы начнут еще жестче работать с журналистами, будут появляться все новые и новые запреты.- Зачем? Прямо сейчас эта работа нужна как никогда ранее. Кто-то ведь должен ее делать и делать хорошо. Зачем, по-твоему, усложнять и без того непростые условия труда?- Не знаю, но сталкиваюсь с тем, что пресс-служба не согласовывает сюжеты, к примеру, о медиках. Просто отклоняют сюжеты по работе медиков. Чем это вызвано? В чем причина? Не знаю. Запреты пресс-службы не всегда понятны обычному человеку. Вот так и работаем.- Насколько я понимаю, речь шла о том, чтобы не подвергать девушек-журналистов излишнему риску. По факту же все равно работают, но уже без поддержки извне. Где же логика?- Ну вот фактически женщины едут без страховки, без аккредитации. Едут на свой страх и риск. Едут за свой счет. В итоге этот запрет никоим образом не вывел нас из-под удара. Скорее наоборот.- Здесь к этому очень конкретное отношение. А что говорят в московских редакциях?- В редакциях тоже возмущаются, но плетью, как ты понимаешь, обуха не перешибешь. В данном случае остается ждать и надеяться, что со временем этот запрет будет снят. Тем более, что Владимир Владимирович все-таки благосклонно высказался о работе женщин на войне. Но высказался-то он высказался, а запрет, к сожалению, продолжает действовать. Приходится жить и работать в тех обстоятельствах, которые у нас есть.- Есть мнение, что запрет был наложен в рамках борьбы за традиционные ценности. Что думаешь?- Борьба с феминизмом? Очень вряд ли.- Что бы ты сказала президенту по данному поводу?- Уважаемый Владимир Владимирович, женщины ездят на передовую в максимально неудобных и неприятных условиях. Тем не менее, мы туда ездим и ездить будем. Владимир Владимирович, разрешите уже нам нормально работать на войне. Обещаем быть осторожными! Клянусь вам, что буду осторожнее!- На фронт или нет, но в ЛНР ты ездила, а я знаю, что у тебя там масса военных источников. Чем дышит фронт?- В ЛНР пока, в основном, наступление идет на Часов Яр. Там удалось неплохо продвинуться под Богдановкой и в самой Богдановке, но пока увязли в ней. Наши парни зашли туда еще в начале декабря 2023 года, и вот сейчас продолжаются бои за это село. А вот сбоку от Богдановки удалось неплохо продвинуться. То есть поселок не только штурмуют, но и обходят с фланга.На Лиманском направлении пока стагнация, на севере тоже ничего особенного не происходит. Довольно активно идет штурм Белогоровки, но ситуация в этом районе сложная. Продвигаются, пытаются забрать позиции.Сама Белогоровка… ты знаешь, на самом деле мне кажется, что штурмовать ее – не лучшая затея. Потому, что не очень-то она и нужна сама по себе. Прошлым летом ВСУ уходили оттуда и оставили Белогоровку. Там ведь ключевое – высоты над Белогоровкой. В нее саму, в общем-то, можно было зайти уже тогда, но если не контролировать высоты, то поселок – смертельная ловушка. Ну вот сейчас его штурмуют.- Ты довольно часто бываешь в ЛНР. Как меняется жизнь в республике? Что бросается в глаза?- То, что в ЛНР теперь ни квартиру, ни даже номер в гостинице не снимешь по-человечески. Все занято, цены на все это, конечно, запредельные. Ну, впрочем, Донецк уже догоняет в этом смысле.- А если говорить о позитиве?- Если честно, то даже не знаю. Луганск – красивый город. Ну вот дороги хорошие сделали. Город красивый, но, конечно, провинциальный. Там наводится порядок, все перестраивается под российское законодательство.Это и хорошо, и весьма сложно, поскольку на всем привычный, сформировавшийся за восемь лет бардак накладывается наш российский бардак. В итоге все усугубляется. Это было особенно заметно два года назад. Сейчас постепенно устаканивается, переходит в состояние уже такого сформировавшегося бардака – бардака нового порядка.- Ты ведь еще приедешь в наши края?- Конечно! Как же я без вас?- Надеюсь, что в качестве журналиста, а не только лишь волонтера. Кстати! Чем конкретно ты занималась в этом качестве?- Привезла некоторое количество гуманитарного груза в Луганск. Там был груз для спецназовцев Южной группировки, коптер для казачьей бригады "Терек". Сюда привезла комплект раций для 136-й бригады, которая сейчас воюет под Работино. Вернусь на большую землю – открою сбор для белгородцев. Там штурмовая группа в составе танковой бригады. Вот для них нужно собрать на коптеры, прицелы, рации.- В первую очередь, ты поэтесса и публичный человек. Помогает это в гуманитарной деятельности?- У меня действительно есть определенная популярность, у меня есть крупный телеграм-канал, через который и собираю деньги на закупку оборудования, необходимого фронту. Должна признать, что получается и в самом деле хорошо, успешно. Со всеми сборами справляюсь. Все нормально.
https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html
https://ukraina.ru/20240406/1054322728.html
https://ukraina.ru/20231201/1051675183.html
луганская народная республика
лнр
донецк
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Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, владимир путин, сми, сво, луганская народная республика, волонтеры, лнр, донецк, луганск, украина.ру, вооруженные силы украины
Интервью, Владимир Путин, СМИ, СВО, Луганская Народная Республика, волонтеры, ЛНР, Донецк, Луганск, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Анна Долгарева: "Владимир Владимирович, мы обещаем быть аккуратнее!"

12:29 12.04.2024 (обновлено: 12:30 12.04.2024)
 
© Andrew ButkoАнна Долгарева интервью
Анна Долгарева интервью
© Andrew Butko
Читать в
Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
В 2023 году президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к редакциям СМИ с просьбой не отправлять журналистов-женщин в зону проведения СВО. О том, как журналистки работают в новых условиях, а также о ситуации в ЛНР и своей волонтерской деятельности в интервью изданию "Украина.ру" рассказала военкор и поэтесса Анна Долгарева
- Анна, в прошлом году президент России Владимир Путин просил редакции не отправлять журналистов-девушек в зону конфликта, но вот я вижу тебя в Донецке. Что-то изменилось?
- Нет. Просьба Владимира Владимировича была услышана, и женщинам запретили ездить на передовую. Сейчас девушкам-журналистам не выдают аккредитацию для работы на фронте. Я же приезжаю сюда как гуманитарщик, но параллельно все равно беру какие-то интервью, пытаюсь работать. Просто уже в статусе волонтера.
- Если память не изменяет, то президент в итоге сказал, что девушки так или иначе едут на фронт, а потому лучше разрешить им работать на общих основаниях. Так почему же не пускают?
- Потому, что запретить всегда проще, чем разрешить. Максимальное послабление, на которое все же пошли, - разрешили женщинам приезжать в Луганск и Донецк. То есть прямо сейчас все, что нам разрешено – работать в административных границах республиканских столиц.
В пределах Донецка и Луганска я могу записывать интервью, но выезжать куда-то и работать мне запрещается. Я, конечно, все равно выезжаю с гуманитарной помощью, то есть отвожу военным какие-то рабочие инструменты, которые покупаю для них, но работать там, к сожалению, права не имею.
Игорь Гомольский интервью - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября 2022, 12:31
Игорь Гомольский: кто он Донецкий журналист и блогер
- То, что наши коллеги-женщины все равно приезжают сюда работать, является эдаким секретом Полишинеля. Насколько мне известно, ради этого уходят в неоплачиваемый отпуск, приезжают в качестве волонтеров, находят иные лазейки…
- Все так и есть. Я вот приезжаю в свое свободное время, Юля Мартовалиева вообще уволилась из "Russia Today" и подписала контракт с Добровольческим корпусом в ЛНР. Для кого она сейчас пишет, я, честно говоря, не знаю, но теперь она, по сути дела, военнослужащая на контракте.
Другие коллеги брали отпуска за свой счет и приезжали сюда. Я так не делала, поскольку могла приезжать в свободное время в качестве волонтера-гуманитарщика. Но все это очень непросто и сильно осложняет работу. Поскольку я приезжаю не в командировку, то командировку мне, естественно, оформить не могут. Дальше – за свой счет покупаю билеты, за свой счет снимаю номер в гостинице. Просто я уже давно привыкла к этой работе и считаю, что ее нужно делать.
- А в чем, по-твоему, причина запрета? Ты, как и многие другие журналисты-девушки, освещаешь тему много лет. Реального опыта у вас куда больше, чем у мальчишек, которые совсем недавно пришли в профессию и впервые оказались на войне. Так почему бы не дать вам спокойно работать?
- Я думаю, что сегодня в принципе стараются наложить на военкоров как можно больше ограничений, а тут удалось отсечь целый пласт – военкоров-женщин. Полагаю, что правила игры будут меняться, пресс-службы начнут еще жестче работать с журналистами, будут появляться все новые и новые запреты.
- Зачем? Прямо сейчас эта работа нужна как никогда ранее. Кто-то ведь должен ее делать и делать хорошо. Зачем, по-твоему, усложнять и без того непростые условия труда?
- Не знаю, но сталкиваюсь с тем, что пресс-служба не согласовывает сюжеты, к примеру, о медиках. Просто отклоняют сюжеты по работе медиков. Чем это вызвано? В чем причина? Не знаю. Запреты пресс-службы не всегда понятны обычному человеку. Вот так и работаем.
- Насколько я понимаю, речь шла о том, чтобы не подвергать девушек-журналистов излишнему риску. По факту же все равно работают, но уже без поддержки извне. Где же логика?
- Ну вот фактически женщины едут без страховки, без аккредитации. Едут на свой страх и риск. Едут за свой счет. В итоге этот запрет никоим образом не вывел нас из-под удара. Скорее наоборот.
Радистка
6 апреля, 13:46
Оператор FPV-дронов "Радистка": "Если целить в ноги, то врага как минимум накроет волной осколков"О специфике боевого применения FPV-дронов, работе в мужском коллективе, своем боевом пути, женщинах на войне и многом другом журналисту портала Украина.ру рассказала первая девушка-оператор FPV-дронов, награжденная орденом Мужества, известная под позывным "Радистка"
- Здесь к этому очень конкретное отношение. А что говорят в московских редакциях?
- В редакциях тоже возмущаются, но плетью, как ты понимаешь, обуха не перешибешь. В данном случае остается ждать и надеяться, что со временем этот запрет будет снят. Тем более, что Владимир Владимирович все-таки благосклонно высказался о работе женщин на войне. Но высказался-то он высказался, а запрет, к сожалению, продолжает действовать. Приходится жить и работать в тех обстоятельствах, которые у нас есть.
- Есть мнение, что запрет был наложен в рамках борьбы за традиционные ценности. Что думаешь?
- Борьба с феминизмом? Очень вряд ли.
- Что бы ты сказала президенту по данному поводу?
- Уважаемый Владимир Владимирович, женщины ездят на передовую в максимально неудобных и неприятных условиях. Тем не менее, мы туда ездим и ездить будем. Владимир Владимирович, разрешите уже нам нормально работать на войне. Обещаем быть осторожными! Клянусь вам, что буду осторожнее!
- На фронт или нет, но в ЛНР ты ездила, а я знаю, что у тебя там масса военных источников. Чем дышит фронт?
- В ЛНР пока, в основном, наступление идет на Часов Яр. Там удалось неплохо продвинуться под Богдановкой и в самой Богдановке, но пока увязли в ней. Наши парни зашли туда еще в начале декабря 2023 года, и вот сейчас продолжаются бои за это село. А вот сбоку от Богдановки удалось неплохо продвинуться. То есть поселок не только штурмуют, но и обходят с фланга.
На Лиманском направлении пока стагнация, на севере тоже ничего особенного не происходит. Довольно активно идет штурм Белогоровки, но ситуация в этом районе сложная. Продвигаются, пытаются забрать позиции.
Сама Белогоровка… ты знаешь, на самом деле мне кажется, что штурмовать ее – не лучшая затея. Потому, что не очень-то она и нужна сама по себе. Прошлым летом ВСУ уходили оттуда и оставили Белогоровку. Там ведь ключевое – высоты над Белогоровкой. В нее саму, в общем-то, можно было зайти уже тогда, но если не контролировать высоты, то поселок – смертельная ловушка. Ну вот сейчас его штурмуют.
- Ты довольно часто бываешь в ЛНР. Как меняется жизнь в республике? Что бросается в глаза?
- То, что в ЛНР теперь ни квартиру, ни даже номер в гостинице не снимешь по-человечески. Все занято, цены на все это, конечно, запредельные. Ну, впрочем, Донецк уже догоняет в этом смысле.
Елена Соколова интервью
1 декабря 2023, 18:28
Военкор Елена Соколова: В отличие от Украины, мы воюем "за", а не "против"На войну каждый приходит своим путем. О том, что сподвигло остаться в Донецке, об атмосфере в интербригаде "Пятнашка", о войне тогда и сейчас, а также о важности бренда подразделения для врагов и друзей изданию "Украина.ру" рассказала военкор, военнослужащая интербригады "Пятнашка" Елена Соколова, известная под позывным "Лиса".
- А если говорить о позитиве?
- Если честно, то даже не знаю. Луганск – красивый город. Ну вот дороги хорошие сделали. Город красивый, но, конечно, провинциальный. Там наводится порядок, все перестраивается под российское законодательство.
Это и хорошо, и весьма сложно, поскольку на всем привычный, сформировавшийся за восемь лет бардак накладывается наш российский бардак. В итоге все усугубляется. Это было особенно заметно два года назад. Сейчас постепенно устаканивается, переходит в состояние уже такого сформировавшегося бардака – бардака нового порядка.
- Ты ведь еще приедешь в наши края?
- Конечно! Как же я без вас?
- Надеюсь, что в качестве журналиста, а не только лишь волонтера. Кстати! Чем конкретно ты занималась в этом качестве?
- Привезла некоторое количество гуманитарного груза в Луганск. Там был груз для спецназовцев Южной группировки, коптер для казачьей бригады "Терек". Сюда привезла комплект раций для 136-й бригады, которая сейчас воюет под Работино. Вернусь на большую землю – открою сбор для белгородцев. Там штурмовая группа в составе танковой бригады. Вот для них нужно собрать на коптеры, прицелы, рации.
- В первую очередь, ты поэтесса и публичный человек. Помогает это в гуманитарной деятельности?
- У меня действительно есть определенная популярность, у меня есть крупный телеграм-канал, через который и собираю деньги на закупку оборудования, необходимого фронту. Должна признать, что получается и в самом деле хорошо, успешно. Со всеми сборами справляюсь. Все нормально.
 
ИнтервьюВладимир ПутинСМИСВОЛуганская Народная РеспубликаволонтерыЛНРДонецкЛуганскУкраина.руВооруженные силы Украины
 
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