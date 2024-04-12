https://ukraina.ru/20240412/1054447816.html

Анна Долгарева: "Владимир Владимирович, мы обещаем быть аккуратнее!"

Анна Долгарева: "Владимир Владимирович, мы обещаем быть аккуратнее!" - 12.04.2024 Украина.ру

Анна Долгарева: "Владимир Владимирович, мы обещаем быть аккуратнее!"

В 2023 году президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к редакциям СМИ с просьбой не отправлять журналистов-женщин в зону проведения СВО. О том, как журналистки работают в новых условиях, а также о ситуации в ЛНР и своей волонтерской деятельности в интервью изданию "Украина.ру" рассказала военкор и поэтесса Анна Долгарева

2024-04-12T12:29

2024-04-12T12:29

2024-04-12T12:30

интервью

владимир путин

сми

сво

луганская народная республика

волонтеры

лнр

донецк

луганск

украина.ру

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- Анна, в прошлом году президент России Владимир Путин просил редакции не отправлять журналистов-девушек в зону конфликта, но вот я вижу тебя в Донецке. Что-то изменилось?- Нет. Просьба Владимира Владимировича была услышана, и женщинам запретили ездить на передовую. Сейчас девушкам-журналистам не выдают аккредитацию для работы на фронте. Я же приезжаю сюда как гуманитарщик, но параллельно все равно беру какие-то интервью, пытаюсь работать. Просто уже в статусе волонтера.- Если память не изменяет, то президент в итоге сказал, что девушки так или иначе едут на фронт, а потому лучше разрешить им работать на общих основаниях. Так почему же не пускают?- Потому, что запретить всегда проще, чем разрешить. Максимальное послабление, на которое все же пошли, - разрешили женщинам приезжать в Луганск и Донецк. То есть прямо сейчас все, что нам разрешено – работать в административных границах республиканских столиц. В пределах Донецка и Луганска я могу записывать интервью, но выезжать куда-то и работать мне запрещается. Я, конечно, все равно выезжаю с гуманитарной помощью, то есть отвожу военным какие-то рабочие инструменты, которые покупаю для них, но работать там, к сожалению, права не имею.- То, что наши коллеги-женщины все равно приезжают сюда работать, является эдаким секретом Полишинеля. Насколько мне известно, ради этого уходят в неоплачиваемый отпуск, приезжают в качестве волонтеров, находят иные лазейки…- Все так и есть. Я вот приезжаю в свое свободное время, Юля Мартовалиева вообще уволилась из "Russia Today" и подписала контракт с Добровольческим корпусом в ЛНР. Для кого она сейчас пишет, я, честно говоря, не знаю, но теперь она, по сути дела, военнослужащая на контракте.Другие коллеги брали отпуска за свой счет и приезжали сюда. Я так не делала, поскольку могла приезжать в свободное время в качестве волонтера-гуманитарщика. Но все это очень непросто и сильно осложняет работу. Поскольку я приезжаю не в командировку, то командировку мне, естественно, оформить не могут. Дальше – за свой счет покупаю билеты, за свой счет снимаю номер в гостинице. Просто я уже давно привыкла к этой работе и считаю, что ее нужно делать.- А в чем, по-твоему, причина запрета? Ты, как и многие другие журналисты-девушки, освещаешь тему много лет. Реального опыта у вас куда больше, чем у мальчишек, которые совсем недавно пришли в профессию и впервые оказались на войне. Так почему бы не дать вам спокойно работать?- Я думаю, что сегодня в принципе стараются наложить на военкоров как можно больше ограничений, а тут удалось отсечь целый пласт – военкоров-женщин. Полагаю, что правила игры будут меняться, пресс-службы начнут еще жестче работать с журналистами, будут появляться все новые и новые запреты.- Зачем? Прямо сейчас эта работа нужна как никогда ранее. Кто-то ведь должен ее делать и делать хорошо. Зачем, по-твоему, усложнять и без того непростые условия труда?- Не знаю, но сталкиваюсь с тем, что пресс-служба не согласовывает сюжеты, к примеру, о медиках. Просто отклоняют сюжеты по работе медиков. Чем это вызвано? В чем причина? Не знаю. Запреты пресс-службы не всегда понятны обычному человеку. Вот так и работаем.- Насколько я понимаю, речь шла о том, чтобы не подвергать девушек-журналистов излишнему риску. По факту же все равно работают, но уже без поддержки извне. Где же логика?- Ну вот фактически женщины едут без страховки, без аккредитации. Едут на свой страх и риск. Едут за свой счет. В итоге этот запрет никоим образом не вывел нас из-под удара. Скорее наоборот.- Здесь к этому очень конкретное отношение. А что говорят в московских редакциях?- В редакциях тоже возмущаются, но плетью, как ты понимаешь, обуха не перешибешь. В данном случае остается ждать и надеяться, что со временем этот запрет будет снят. Тем более, что Владимир Владимирович все-таки благосклонно высказался о работе женщин на войне. Но высказался-то он высказался, а запрет, к сожалению, продолжает действовать. Приходится жить и работать в тех обстоятельствах, которые у нас есть.- Есть мнение, что запрет был наложен в рамках борьбы за традиционные ценности. Что думаешь?- Борьба с феминизмом? Очень вряд ли.- Что бы ты сказала президенту по данному поводу?- Уважаемый Владимир Владимирович, женщины ездят на передовую в максимально неудобных и неприятных условиях. Тем не менее, мы туда ездим и ездить будем. Владимир Владимирович, разрешите уже нам нормально работать на войне. Обещаем быть осторожными! Клянусь вам, что буду осторожнее!- На фронт или нет, но в ЛНР ты ездила, а я знаю, что у тебя там масса военных источников. Чем дышит фронт?- В ЛНР пока, в основном, наступление идет на Часов Яр. Там удалось неплохо продвинуться под Богдановкой и в самой Богдановке, но пока увязли в ней. Наши парни зашли туда еще в начале декабря 2023 года, и вот сейчас продолжаются бои за это село. А вот сбоку от Богдановки удалось неплохо продвинуться. То есть поселок не только штурмуют, но и обходят с фланга.На Лиманском направлении пока стагнация, на севере тоже ничего особенного не происходит. Довольно активно идет штурм Белогоровки, но ситуация в этом районе сложная. Продвигаются, пытаются забрать позиции.Сама Белогоровка… ты знаешь, на самом деле мне кажется, что штурмовать ее – не лучшая затея. Потому, что не очень-то она и нужна сама по себе. Прошлым летом ВСУ уходили оттуда и оставили Белогоровку. Там ведь ключевое – высоты над Белогоровкой. В нее саму, в общем-то, можно было зайти уже тогда, но если не контролировать высоты, то поселок – смертельная ловушка. Ну вот сейчас его штурмуют.- Ты довольно часто бываешь в ЛНР. Как меняется жизнь в республике? Что бросается в глаза?- То, что в ЛНР теперь ни квартиру, ни даже номер в гостинице не снимешь по-человечески. Все занято, цены на все это, конечно, запредельные. Ну, впрочем, Донецк уже догоняет в этом смысле.- А если говорить о позитиве?- Если честно, то даже не знаю. Луганск – красивый город. Ну вот дороги хорошие сделали. Город красивый, но, конечно, провинциальный. Там наводится порядок, все перестраивается под российское законодательство.Это и хорошо, и весьма сложно, поскольку на всем привычный, сформировавшийся за восемь лет бардак накладывается наш российский бардак. В итоге все усугубляется. Это было особенно заметно два года назад. Сейчас постепенно устаканивается, переходит в состояние уже такого сформировавшегося бардака – бардака нового порядка.- Ты ведь еще приедешь в наши края?- Конечно! Как же я без вас?- Надеюсь, что в качестве журналиста, а не только лишь волонтера. Кстати! Чем конкретно ты занималась в этом качестве?- Привезла некоторое количество гуманитарного груза в Луганск. Там был груз для спецназовцев Южной группировки, коптер для казачьей бригады "Терек". Сюда привезла комплект раций для 136-й бригады, которая сейчас воюет под Работино. Вернусь на большую землю – открою сбор для белгородцев. Там штурмовая группа в составе танковой бригады. Вот для них нужно собрать на коптеры, прицелы, рации.- В первую очередь, ты поэтесса и публичный человек. Помогает это в гуманитарной деятельности?- У меня действительно есть определенная популярность, у меня есть крупный телеграм-канал, через который и собираю деньги на закупку оборудования, необходимого фронту. Должна признать, что получается и в самом деле хорошо, успешно. Со всеми сборами справляюсь. Все нормально.

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

https://ukraina.ru/20240406/1054322728.html

https://ukraina.ru/20231201/1051675183.html

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Игорь Гомольский

интервью, владимир путин, сми, сво, луганская народная республика, волонтеры, лнр, донецк, луганск, украина.ру, вооруженные силы украины