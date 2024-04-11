Китай откажется от украинской кукурузы в пользу своих фермеров – Bloomberg - 11.04.2024 Украина.ру
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Китай откажется от украинской кукурузы в пользу своих фермеров – Bloomberg
Китай откажется от украинской кукурузы в пользу своих фермеров – Bloomberg - 11.04.2024 Украина.ру
Китай откажется от украинской кукурузы в пользу своих фермеров – Bloomberg
Китайские импортеры сельскохозяйственной продукции отказались от четырех из пяти партий украинской кукурузы, поставка которых была запланирована с апреля по июнь этого года. Это связано с новыми мерами правительства по поддержке отечественных фермеров, передаёт издание Bloomberg
2024-04-11T23:38
2024-04-11T23:38
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Уточняется, что китайская таможня попросила некоторых трейдеров ограничить поставки иностранной кукурузы на таможенные территории, чтобы уменьшить избыток внутреннего предложения и поддержать цены для фермеров перед посевным сезоном. "Китайские импортеры не примут поставку четырех или пяти партий украинской кукурузы. (...) Отмены произошли в течение последних двух недель, и в будущем могут быть приостановлены новые поставки из европейской страны", – говорится в публикации. Сокращение поставок крупнейшему импортеру может еще больше повлиять на мировые цены, которые уже находятся под давлением после обильных урожаев в США и Бразилии.Ранее ЕС согласовал более жесткие ограничения на импорт украинских товаров из-за многочисленных акций протестов фермеров.
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новости, китай, ес, украина, сельское хозяйство, производство, фермер, бизнес
Новости, Китай, ЕС, Украина, Сельское хозяйство, производство, фермер, бизнес

Китай откажется от украинской кукурузы в пользу своих фермеров – Bloomberg

23:38 11.04.2024
 
© СС0, pixabay
© СС0, pixabay
Читать в
Китайские импортеры сельскохозяйственной продукции отказались от четырех из пяти партий украинской кукурузы, поставка которых была запланирована с апреля по июнь этого года. Это связано с новыми мерами правительства по поддержке отечественных фермеров, передаёт издание Bloomberg
Уточняется, что китайская таможня попросила некоторых трейдеров ограничить поставки иностранной кукурузы на таможенные территории, чтобы уменьшить избыток внутреннего предложения и поддержать цены для фермеров перед посевным сезоном.
"Китайские импортеры не примут поставку четырех или пяти партий украинской кукурузы. (...) Отмены произошли в течение последних двух недель, и в будущем могут быть приостановлены новые поставки из европейской страны", – говорится в публикации.
Сокращение поставок крупнейшему импортеру может еще больше повлиять на мировые цены, которые уже находятся под давлением после обильных урожаев в США и Бразилии.
Ранее ЕС согласовал более жесткие ограничения на импорт украинских товаров из-за многочисленных акций протестов фермеров.
Протесты фермеров продолжаются в Кишиневе
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Заголовок открываемого материала
00:03В ВСУ назвали соотношение численности российских и украинских сил
23:38Китай откажется от украинской кукурузы в пользу своих фермеров – Bloomberg
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