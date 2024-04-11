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Китай откажется от украинской кукурузы в пользу своих фермеров – Bloomberg

Китай откажется от украинской кукурузы в пользу своих фермеров – Bloomberg - 11.04.2024 Украина.ру

Китай откажется от украинской кукурузы в пользу своих фермеров – Bloomberg

Китайские импортеры сельскохозяйственной продукции отказались от четырех из пяти партий украинской кукурузы, поставка которых была запланирована с апреля по июнь этого года. Это связано с новыми мерами правительства по поддержке отечественных фермеров, передаёт издание Bloomberg

2024-04-11T23:38

2024-04-11T23:38

2024-04-11T23:38

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Уточняется, что китайская таможня попросила некоторых трейдеров ограничить поставки иностранной кукурузы на таможенные территории, чтобы уменьшить избыток внутреннего предложения и поддержать цены для фермеров перед посевным сезоном. "Китайские импортеры не примут поставку четырех или пяти партий украинской кукурузы. (...) Отмены произошли в течение последних двух недель, и в будущем могут быть приостановлены новые поставки из европейской страны", – говорится в публикации. Сокращение поставок крупнейшему импортеру может еще больше повлиять на мировые цены, которые уже находятся под давлением после обильных урожаев в США и Бразилии.Ранее ЕС согласовал более жесткие ограничения на импорт украинских товаров из-за многочисленных акций протестов фермеров.

https://ukraina.ru/20230623/1047510661.html

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новости, китай, ес, украина, сельское хозяйство, производство, фермер, бизнес