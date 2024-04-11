https://ukraina.ru/20240411/1054463920.html
Китай откажется от украинской кукурузы в пользу своих фермеров – Bloomberg
Китай откажется от украинской кукурузы в пользу своих фермеров – Bloomberg - 11.04.2024 Украина.ру
Китай откажется от украинской кукурузы в пользу своих фермеров – Bloomberg
Китайские импортеры сельскохозяйственной продукции отказались от четырех из пяти партий украинской кукурузы, поставка которых была запланирована с апреля по июнь этого года. Это связано с новыми мерами правительства по поддержке отечественных фермеров, передаёт издание Bloomberg
2024-04-11T23:38
2024-04-11T23:38
2024-04-11T23:38
новости
китай
ес
украина
сельское хозяйство
производство
фермер
бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103205/02/1032050222_2:0:1918:1078_1920x0_80_0_0_3ab6180519fd9ae97ba10490823bc9be.jpg
Уточняется, что китайская таможня попросила некоторых трейдеров ограничить поставки иностранной кукурузы на таможенные территории, чтобы уменьшить избыток внутреннего предложения и поддержать цены для фермеров перед посевным сезоном. "Китайские импортеры не примут поставку четырех или пяти партий украинской кукурузы. (...) Отмены произошли в течение последних двух недель, и в будущем могут быть приостановлены новые поставки из европейской страны", – говорится в публикации. Сокращение поставок крупнейшему импортеру может еще больше повлиять на мировые цены, которые уже находятся под давлением после обильных урожаев в США и Бразилии.Ранее ЕС согласовал более жесткие ограничения на импорт украинских товаров из-за многочисленных акций протестов фермеров.
https://ukraina.ru/20230623/1047510661.html
китай
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103205/02/1032050222_242:0:1679:1078_1920x0_80_0_0_380b56389549bb1113df29805f56c351.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, китай, ес, украина, сельское хозяйство, производство, фермер, бизнес
Новости, Китай, ЕС, Украина, Сельское хозяйство, производство, фермер, бизнес
Китай откажется от украинской кукурузы в пользу своих фермеров – Bloomberg
Китайские импортеры сельскохозяйственной продукции отказались от четырех из пяти партий украинской кукурузы, поставка которых была запланирована с апреля по июнь этого года. Это связано с новыми мерами правительства по поддержке отечественных фермеров, передаёт издание Bloomberg