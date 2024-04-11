В МИД РФ объяснили, чем могут обернуться планы Зеленского о новом наступлении ВСУ - 11.04.2024 Украина.ру
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В МИД РФ объяснили, чем могут обернуться планы Зеленского о новом наступлении ВСУ
В МИД РФ объяснили, чем могут обернуться планы Зеленского о новом наступлении ВСУ - 11.04.2024 Украина.ру
В МИД РФ объяснили, чем могут обернуться планы Зеленского о новом наступлении ВСУ
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала заявление о готовом новом контрнаступлении ВСУ Владимира Зеленского "публичной отрыжкой", которая была сделана в угоду западным странам, которые спонсируют Киев
2024-04-11T22:44
2024-04-11T22:44
новости
украина
россия
киев
владимир зеленский
мария захарова
вооруженные силы украины
белый дом
всу
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В частности, президент Украины хочет показать лидерам стран свой решительный настрой на "продолжение кровопролития", а также потребность в новых средствах, поставках оружия и военной техники. Подобным заявлением Зеленский подыгрывает Белому дому в предвыборных раскладах, подчеркивает Захарова. Также глава киевского режима демонстрирует жизнеспособность проекта "украинская демократия", но итог будет ужасным. "К чему это всё может привести? Зеленский окончательно истребит украинцев", – заключила спикер российского министерства. Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк, комментируя новый законопроект об ужесточении мобилизации, заявил, что все украинцы обязаны понимать, что "отсидеться никому не удастся", потому что никакое количество западного оружия не компенсирует нехватку личного состава на передовой.Напомним, Вооруженные силы Украины при прошлом наступлении потеряли убитыми и ранеными 166 тысяч солдат.
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новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, мария захарова, вооруженные силы украины, белый дом, всу, сво, наступление
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Белый дом, ВСУ, СВО, наступление

В МИД РФ объяснили, чем могут обернуться планы Зеленского о новом наступлении ВСУ

22:44 11.04.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала заявление о готовом новом контрнаступлении ВСУ Владимира Зеленского "публичной отрыжкой", которая была сделана в угоду западным странам, которые спонсируют Киев
В частности, президент Украины хочет показать лидерам стран свой решительный настрой на "продолжение кровопролития", а также потребность в новых средствах, поставках оружия и военной техники.
Подобным заявлением Зеленский подыгрывает Белому дому в предвыборных раскладах, подчеркивает Захарова. Также глава киевского режима демонстрирует жизнеспособность проекта "украинская демократия", но итог будет ужасным.

"К чему это всё может привести? Зеленский окончательно истребит украинцев", – заключила спикер российского министерства.

Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк, комментируя новый законопроект об ужесточении мобилизации, заявил, что все украинцы обязаны понимать, что "отсидеться никому не удастся", потому что никакое количество западного оружия не компенсирует нехватку личного состава на передовой.
Напомним, Вооруженные силы Украины при прошлом наступлении потеряли убитыми и ранеными 166 тысяч солдат.
Вчера, 23:13
"Очень хотим": Зеленский помечтал о том, как ВСУ разрушают Крымский мост Украинская армия имеет полное право атаковать инфраструктурные объекты в российских регионах, которые Киев до сих пор считает своими. Речь идёт о Крыме и о новых субъектах РФ, сообщил в интервью немецкому изданию Bild президент Украины Владимир Зеленский
 
НовостиУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныБелый домВСУСВОнаступление
 
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Заголовок открываемого материала
23:03Путин согласился вернуться к проекту стамбульского договора по Украине
22:44В МИД РФ объяснили, чем могут обернуться планы Зеленского о новом наступлении ВСУ
22:19Мирная конференция по Украине без участия России невозможна — Лукашенко
21:56Путин об ударах по Украине: мы вынуждены отвечать
21:39ФСБ предотвратила теракт в Москве и Донецке
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20:33Стали известны детали турецкого мирного плана по украинскому конфликту
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19:46Роман Шкурлатов: Мобилизация не спасет ВСУ от краха под Харьковом, "Древний Рим" тоже падет
19:40Небензя объяснил зачем ВС РФ обстреливает объекты ТЭК Украины и анонсировал скорую капитуляцию Киева
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