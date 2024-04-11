ФСБ предотвратила теракт в Москве и Донецке - 11.04.2024 Украина.ру
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ФСБ предотвратила теракт в Москве и Донецке
ФСБ предотвратила теракт в Москве и Донецке - 11.04.2024 Украина.ру
ФСБ предотвратила теракт в Москве и Донецке
Федеральная служба безопасности предотвратила готовящийся теракт в культовом еврейском учреждении в Москве в момент массового скопления граждан и пресекла деятельность ячейки, которая планировала теракт на объекте Вооруженных сил России в Донецке. Об этом 11 апреля сообщило РИА Новости
2024-04-11T21:39
2024-04-11T21:39
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Совершить террористический акт в Москве планировал уроженец одной из стран Средней Азии. Предварительно он обследовал одну из синагог Москвы, а также приобрел все необходимое для изготовления самодельного взрывного устройства. Отмечается, что при задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. В группу, которая планировала теракт в Донецке, также входили шесть граждан одного из государств Центральной Азии. Накануне сообщалось, что в Брянской и Смоленской областях силовики задержали восемь членов преступного сообщества, деятельность которого была связана с незаконной миграцией.
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новости, москва, средняя азия, фсб, мигранты, теракт, терроризм
Новости, Москва, Средняя Азия, ФСБ, мигранты, теракт, терроризм

ФСБ предотвратила теракт в Москве и Донецке

21:39 11.04.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Федеральная служба безопасности предотвратила готовящийся теракт в культовом еврейском учреждении в Москве в момент массового скопления граждан и пресекла деятельность ячейки, которая планировала теракт на объекте Вооруженных сил России в Донецке. Об этом 11 апреля сообщило РИА Новости
Совершить террористический акт в Москве планировал уроженец одной из стран Средней Азии. Предварительно он обследовал одну из синагог Москвы, а также приобрел все необходимое для изготовления самодельного взрывного устройства.
Отмечается, что при задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.
В группу, которая планировала теракт в Донецке, также входили шесть граждан одного из государств Центральной Азии.
"Координация деятельности группы, которая планировала теракт в Донецке, осуществлялась с территории Украины, добавили в ФСБ. Члены этой группы после совершения теракта в России планировали выехать в Турцию и оттуда - на Украину", - говорится в телеграм-канале агентства.
Накануне сообщалось, что в Брянской и Смоленской областях силовики задержали восемь членов преступного сообщества, деятельность которого была связана с незаконной миграцией.
8 апреля, 11:52
Украли у россиян 7 млрд и переводили на ВСУ. ФСБ задержала преступную группировкуСотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали пятерых участников преступной группировки, которые похитили у россиян деньги и переводили на счёт ВСУ, сообщили 8 апреля в Центре общественных связей ФСБ РФ
 
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Заголовок открываемого материала
21:39ФСБ предотвратила теракт в Москве и Донецке
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