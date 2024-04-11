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ФСБ предотвратила теракт в Москве и Донецке

ФСБ предотвратила теракт в Москве и Донецке - 11.04.2024 Украина.ру

ФСБ предотвратила теракт в Москве и Донецке

Федеральная служба безопасности предотвратила готовящийся теракт в культовом еврейском учреждении в Москве в момент массового скопления граждан и пресекла деятельность ячейки, которая планировала теракт на объекте Вооруженных сил России в Донецке. Об этом 11 апреля сообщило РИА Новости

2024-04-11T21:39

2024-04-11T21:39

2024-04-11T21:39

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Совершить террористический акт в Москве планировал уроженец одной из стран Средней Азии. Предварительно он обследовал одну из синагог Москвы, а также приобрел все необходимое для изготовления самодельного взрывного устройства. Отмечается, что при задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. В группу, которая планировала теракт в Донецке, также входили шесть граждан одного из государств Центральной Азии. Накануне сообщалось, что в Брянской и Смоленской областях силовики задержали восемь членов преступного сообщества, деятельность которого была связана с незаконной миграцией.

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новости, москва, средняя азия, фсб, мигранты, теракт, терроризм