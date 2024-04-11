Крупнейшая ТЭЦ Украины полностью разрушена - 11.04.2024 Украина.ру
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Крупнейшая ТЭЦ Украины полностью разрушена
Крупнейшая ТЭЦ Украины полностью разрушена - 11.04.2024 Украина.ру
Крупнейшая ТЭЦ Украины полностью разрушена
Трипольская ТЭЦ в Киевской области полностью разрушена в результате ударов ВС РФ. Об этом 11 апреля сообщил председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота в комментарии "Интерфакс-Украина"
2024-04-11T12:00
2024-04-11T12:00
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"Все работники, которые были на смене во время обстрелов, живы", - сообщил Гота.В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Сейчас на предприятии продолжаются работы по локализации огня. ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации, отметил Гота.Утром 11 апреля в Сети распространились видео масштабного пожара на Трипольской ТЭЦ. Трипольская ТЭС является крупнейшей в центральной Украине.
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новости, украина, киевская область, россия, вс рф, ракетный удар
Новости, Украина, Киевская область, Россия, ВС РФ, ракетный удар

Крупнейшая ТЭЦ Украины полностью разрушена

12:00 11.04.2024
 
© Политика Страны телеграм-канал скриншот видео
© Политика Страны телеграм-канал скриншот видео
Читать в
Трипольская ТЭЦ в Киевской области полностью разрушена в результате ударов ВС РФ. Об этом 11 апреля сообщил председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота в комментарии "Интерфакс-Украина"
"Все работники, которые были на смене во время обстрелов, живы", - сообщил Гота.
В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Сейчас на предприятии продолжаются работы по локализации огня. ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации, отметил Гота.
Утром 11 апреля в Сети распространились видео масштабного пожара на Трипольской ТЭЦ. Трипольская ТЭС является крупнейшей в центральной Украине.
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