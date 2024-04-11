Крупнейшая ТЭЦ Украины полностью разрушена
© Политика Страны телеграм-канал скриншот видео
© Политика Страны телеграм-канал скриншот видео
Трипольская ТЭЦ в Киевской области полностью разрушена в результате ударов ВС РФ. Об этом 11 апреля сообщил председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота в комментарии "Интерфакс-Украина"
"Все работники, которые были на смене во время обстрелов, живы", - сообщил Гота.
В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Сейчас на предприятии продолжаются работы по локализации огня. ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации, отметил Гота.
Утром 11 апреля в Сети распространились видео масштабного пожара на Трипольской ТЭЦ. Трипольская ТЭС является крупнейшей в центральной Украине.