https://ukraina.ru/20240411/1054441340.html

Крупнейшая ТЭЦ Украины полностью разрушена

Крупнейшая ТЭЦ Украины полностью разрушена - 11.04.2024 Украина.ру

Крупнейшая ТЭЦ Украины полностью разрушена

Трипольская ТЭЦ в Киевской области полностью разрушена в результате ударов ВС РФ. Об этом 11 апреля сообщил председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота в комментарии "Интерфакс-Украина"

2024-04-11T12:00

2024-04-11T12:00

2024-04-11T12:00

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"Все работники, которые были на смене во время обстрелов, живы", - сообщил Гота.В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Сейчас на предприятии продолжаются работы по локализации огня. ПАО "Центрэнерго" потеряло 100% генерации, отметил Гота.Утром 11 апреля в Сети распространились видео масштабного пожара на Трипольской ТЭЦ. Трипольская ТЭС является крупнейшей в центральной Украине.

https://ukraina.ru/20240411/1054439721.html

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новости, украина, киевская область, россия, вс рф, ракетный удар