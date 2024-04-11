Стали известны детали турецкого мирного плана по украинскому конфликту - 11.04.2024 Украина.ру
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Стали известны детали турецкого мирного плана по украинскому конфликту
Стали известны детали турецкого мирного плана по украинскому конфликту - 11.04.2024 Украина.ру
Стали известны детали турецкого мирного плана по украинскому конфликту
Анкара передала Москве и Киеву свой проект мирного договора, предусматривающий заморозку боевых действий в зоне конфликта. Об этом сообщает газета New Europe, ссылаясь на источник
2024-04-11T20:33
2024-04-11T20:33
новости
россия
украина
анкара
владимир зеленский
михаил подоляк
офис президента
ес
сво
переговоры
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Уточняется, что базой для турецкого мирного плана стали формулировки из первых переговоров в Стамбуле, которые проходили в 2022 году. Так, документ может поддержать ряд европейских политиков, также его представят отдельным странам Глобального Юга. Согласно предложению турецкой стороны, США и РФ должны взять обязательство о том, что ни при каких условиях не будут применять ядерное оружие, а также возобновят действие договора об ограничении стратегических вооружений без возможности одностороннего выхода из него в будущем. Документом запрещается вмешательство во внутренние дела другой страны любым способом, который может вызвать дестабилизацию. Кроме этого, предусматривается заморозка боевых действий по границам, которые существуют на линии фронта сегодня. Помимо прочего предлагается провести в 2040 году референдумы: общеукраинский о внешнеполитическом курсе страны, а также голосования под международным контролем во всех новых регионах России. Анкара также предлагает предоставить гарантии внеблокового статуса Украине до 2040 года, а также обмен пленными по формуле "всех на всех". При этом, Россия не будет препятствовать вступлению Украины в Евросоюз (чего, к слову, никогда и не было).В Офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского негативно отреагировали на сообщения СМИ о передаче мирного турецкого плана. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк указал на то, что для Киева существует только "формула мира" президента Владимира Зеленского, в которой зафиксирован выход ВС РФ на границы 1991 года. "Без спекуляций и без иллюзий. Нет никаких альтернативных "мирных планов", которые предусматривают" не/проигрыш РФ. Все остальное - это лишь о желании ... продолжить войну из - за замораживания, эскалации, сохранения российского агрессивного режима", – написал Подоляк в своем телеграм-канале. В конце февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Стамбул вновь может стать площадкой для российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта. Вместе с тем он заявил, что полностью поддерживает "мирный план" главы киевского режима Владимира Зеленского и Анкара выступает за территориальную целостность Украины.
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новости, россия, украина, анкара, владимир зеленский, михаил подоляк, офис президента, ес, сво, переговоры, боевые действия
Новости, Россия, Украина, Анкара, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Офис президента, ЕС, СВО, переговоры, боевые действия

Стали известны детали турецкого мирного плана по украинскому конфликту

20:33 11.04.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Анкара передала Москве и Киеву свой проект мирного договора, предусматривающий заморозку боевых действий в зоне конфликта. Об этом сообщает газета New Europe, ссылаясь на источник
Уточняется, что базой для турецкого мирного плана стали формулировки из первых переговоров в Стамбуле, которые проходили в 2022 году. Так, документ может поддержать ряд европейских политиков, также его представят отдельным странам Глобального Юга.
Согласно предложению турецкой стороны, США и РФ должны взять обязательство о том, что ни при каких условиях не будут применять ядерное оружие, а также возобновят действие договора об ограничении стратегических вооружений без возможности одностороннего выхода из него в будущем.
Документом запрещается вмешательство во внутренние дела другой страны любым способом, который может вызвать дестабилизацию. Кроме этого, предусматривается заморозка боевых действий по границам, которые существуют на линии фронта сегодня.
Помимо прочего предлагается провести в 2040 году референдумы: общеукраинский о внешнеполитическом курсе страны, а также голосования под международным контролем во всех новых регионах России.
Анкара также предлагает предоставить гарантии внеблокового статуса Украине до 2040 года, а также обмен пленными по формуле "всех на всех". При этом, Россия не будет препятствовать вступлению Украины в Евросоюз (чего, к слову, никогда и не было).
В Офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского негативно отреагировали на сообщения СМИ о передаче мирного турецкого плана. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк указал на то, что для Киева существует только "формула мира" президента Владимира Зеленского, в которой зафиксирован выход ВС РФ на границы 1991 года.

"Без спекуляций и без иллюзий. Нет никаких альтернативных "мирных планов", которые предусматривают" не/проигрыш РФ. Все остальное - это лишь о желании ... продолжить войну из - за замораживания, эскалации, сохранения российского агрессивного режима", – написал Подоляк в своем телеграм-канале.

В конце февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Стамбул вновь может стать площадкой для российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта. Вместе с тем он заявил, что полностью поддерживает "мирный план" главы киевского режима Владимира Зеленского и Анкара выступает за территориальную целостность Украины.
- РИА Новости, 1920, 07.04.2024
7 апреля, 10:42
Переговорам быть. Андрей Кортунов о том, какие контакты нужны РоссииМинистр обороны России Сергей Шойгу и его французский коллега Себастьян Лекорню провели телефонные переговоры, которые положили начало диалога между Россией и Западом.
 
НовостиРоссияУкраинаАнкараВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякОфис президентаЕССВОпереговорыбоевые действия
 
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