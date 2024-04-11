https://ukraina.ru/20240411/1054461176.html

Стали известны детали турецкого мирного плана по украинскому конфликту

Стали известны детали турецкого мирного плана по украинскому конфликту - 11.04.2024 Украина.ру

Стали известны детали турецкого мирного плана по украинскому конфликту

Анкара передала Москве и Киеву свой проект мирного договора, предусматривающий заморозку боевых действий в зоне конфликта. Об этом сообщает газета New Europe, ссылаясь на источник

2024-04-11T20:33

2024-04-11T20:33

2024-04-11T20:33

новости

россия

украина

анкара

владимир зеленский

михаил подоляк

офис президента

ес

сво

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/09/1050033026_0:297:2730:1833_1920x0_80_0_0_651e110b69f9376e640f85fcae58476f.jpg

Уточняется, что базой для турецкого мирного плана стали формулировки из первых переговоров в Стамбуле, которые проходили в 2022 году. Так, документ может поддержать ряд европейских политиков, также его представят отдельным странам Глобального Юга. Согласно предложению турецкой стороны, США и РФ должны взять обязательство о том, что ни при каких условиях не будут применять ядерное оружие, а также возобновят действие договора об ограничении стратегических вооружений без возможности одностороннего выхода из него в будущем. Документом запрещается вмешательство во внутренние дела другой страны любым способом, который может вызвать дестабилизацию. Кроме этого, предусматривается заморозка боевых действий по границам, которые существуют на линии фронта сегодня. Помимо прочего предлагается провести в 2040 году референдумы: общеукраинский о внешнеполитическом курсе страны, а также голосования под международным контролем во всех новых регионах России. Анкара также предлагает предоставить гарантии внеблокового статуса Украине до 2040 года, а также обмен пленными по формуле "всех на всех". При этом, Россия не будет препятствовать вступлению Украины в Евросоюз (чего, к слову, никогда и не было).В Офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского негативно отреагировали на сообщения СМИ о передаче мирного турецкого плана. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк указал на то, что для Киева существует только "формула мира" президента Владимира Зеленского, в которой зафиксирован выход ВС РФ на границы 1991 года. "Без спекуляций и без иллюзий. Нет никаких альтернативных "мирных планов", которые предусматривают" не/проигрыш РФ. Все остальное - это лишь о желании ... продолжить войну из - за замораживания, эскалации, сохранения российского агрессивного режима", – написал Подоляк в своем телеграм-канале. В конце февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Стамбул вновь может стать площадкой для российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта. Вместе с тем он заявил, что полностью поддерживает "мирный план" главы киевского режима Владимира Зеленского и Анкара выступает за территориальную целостность Украины.

https://ukraina.ru/20240407/1054339580.html

россия

украина

анкара

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, анкара, владимир зеленский, михаил подоляк, офис президента, ес, сво, переговоры, боевые действия