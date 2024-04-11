Небензя объяснил зачем ВС РФ обстреливает объекты ТЭК Украины
19:40 11.04.2024 (обновлено: 19:41 11.04.2024)
© AP / Seth Wenig Василий Небензя
© AP / Seth Wenig
Удары российской армии по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины стали ответом на попытки Киева нанести ущерб российским объектам газовой отрасли. Об этом в четверг заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
"Что касается массированных ударов, нанесённых высокоточным оружием по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, то они являются ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России", – сказал он на Совете безопасности ООН.
Кроме этого Небензя объявил, что Украина сегодня — не более, чем частная военная компания, воюющая для Запада до последнего украинца.
Постпред указал на то, что очень скоро единственной темой для любых международных встреч по Украине будет безоговорочная капитуляция всего киевского режима. В связи с эти Небензя посоветовал "всем к этому подготовиться".
Ранее Небензя посоветовал РФ Парижу и Берлину не забывать уроки истории, "чтобы потом не кусать локти".
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