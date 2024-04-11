Небензя объяснил зачем ВС РФ обстреливает объекты ТЭК Украины - 11.04.2024 Украина.ру
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Небензя объяснил зачем ВС РФ обстреливает объекты ТЭК Украины
Небензя объяснил зачем ВС РФ обстреливает объекты ТЭК Украины - 11.04.2024 Украина.ру
Небензя объяснил зачем ВС РФ обстреливает объекты ТЭК Украины
Удары российской армии по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины стали ответом на попытки Киева нанести ущерб российским объектам газовой отрасли. Об этом в четверг заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 
2024-04-11T19:40
2024-04-11T19:41
новости
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"Что касается массированных ударов, нанесённых высокоточным оружием по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, то они являются ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России", – сказал он на Совете безопасности ООН. Кроме этого Небензя объявил, что Украина сегодня — не более, чем частная военная компания, воюющая для Запада до последнего украинца. Постпред указал на то, что очень скоро единственной темой для любых международных встреч по Украине будет безоговорочная капитуляция всего киевского режима. В связи с эти Небензя посоветовал "всем к этому подготовиться".Ранее Небензя посоветовал РФ Парижу и Берлину не забывать уроки истории, "чтобы потом не кусать локти".
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новости, василий небензя, украина, россия, киев, оон, сво, спецоперация
Новости, Василий Небензя, Украина, Россия, Киев, ООН, СВО, Спецоперация

Небензя объяснил зачем ВС РФ обстреливает объекты ТЭК Украины

19:40 11.04.2024 (обновлено: 19:41 11.04.2024)
 
© AP / Seth Wenig Василий Небензя
 Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP / Seth Wenig
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Удары российской армии по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины стали ответом на попытки Киева нанести ущерб российским объектам газовой отрасли. Об этом в четверг заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 
"Что касается массированных ударов, нанесённых высокоточным оружием по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, то они являются ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России", – сказал он на Совете безопасности ООН.
Кроме этого Небензя объявил, что Украина сегодня — не более, чем частная военная компания, воюющая для Запада до последнего украинца.
Постпред указал на то, что очень скоро единственной темой для любых международных встреч по Украине будет безоговорочная капитуляция всего киевского режима. В связи с эти Небензя посоветовал "всем к этому подготовиться".
Ранее Небензя посоветовал РФ Парижу и Берлину не забывать уроки истории, "чтобы потом не кусать локти".
1 апреля, 04:00
Сидят без света: эксперт ракрыл, как удары по ТЭЦ и ДнепроГЭСу уничтожают военную промышленность УкраиныУдары по ТЭЦ-5 в Харькове, Бурштынской и Ладыжинской ТЭС приводят к выходу из строя энергоснабжения в центральной Украине. Возможностей для маневра в энергосистеме Украины становится намного меньше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
 
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19:40Небензя объяснил зачем ВС РФ обстреливает объекты ТЭК Украины
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