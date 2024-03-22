https://ukraina.ru/20240322/1054052870.html

РФ советует Парижу и Берлину не забывать уроки истории, "чтобы потом не кусать локти" – Небензя

РФ советует Парижу и Берлину не забывать уроки истории, "чтобы потом не кусать локти" – Небензя - 22.03.2024 Украина.ру

РФ советует Парижу и Берлину не забывать уроки истории, "чтобы потом не кусать локти" – Небензя

Планируя отправку войск на Украину, Парижу нужно помнить одну вещь: они будут рассматриваться в качестве законной и приоритетной цели для ВС РФ. Прежде чем принимать решение, Западу следует обдумать, представляет ли такую большую ценность иллюзорная мечта ослабить Россию, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред РФ Василий Небензя

2024-03-22T19:30

2024-03-22T19:30

2024-03-22T19:36

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Он напомнил, что с начала спецоперации на Украину прибыло более 13 тысяч иностранных солдат, большинство из которых уже ликвидировано. Несмотря на то, что сегодня цель по демилитаризации Украины выполнена, военнослужащие ВСУ выживают за счёт поставок западного оружия. Вместе с тем, союзники Киева повышают градус риторики в отношении конфликта на Украине, что свидетельствует о непосредственной вовлеченности в него, добавил Небензя. Ранее в МИД РФ не рекомендовали президенту Франции Эммануэлю Макрону проверять готовность России к жёсткому ответу.

https://ukraina.ru/20240322/1054034353.html

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новости, василий небензя, украина, оон, вооруженные силы украины, эммануэль макрон, сво, германия, иностранные наемники