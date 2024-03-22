РФ советует Парижу и Берлину не забывать уроки истории, "чтобы потом не кусать локти" – Небензя - 22.03.2024 Украина.ру
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РФ советует Парижу и Берлину не забывать уроки истории, "чтобы потом не кусать локти" – Небензя
РФ советует Парижу и Берлину не забывать уроки истории, "чтобы потом не кусать локти" – Небензя - 22.03.2024 Украина.ру
РФ советует Парижу и Берлину не забывать уроки истории, "чтобы потом не кусать локти" – Небензя
Планируя отправку войск на Украину, Парижу нужно помнить одну вещь: они будут рассматриваться в качестве законной и приоритетной цели для ВС РФ. Прежде чем принимать решение, Западу следует обдумать, представляет ли такую большую ценность иллюзорная мечта ослабить Россию, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред РФ Василий Небензя
2024-03-22T19:30
2024-03-22T19:36
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Он напомнил, что с начала спецоперации на Украину прибыло более 13 тысяч иностранных солдат, большинство из которых уже ликвидировано. Несмотря на то, что сегодня цель по демилитаризации Украины выполнена, военнослужащие ВСУ выживают за счёт поставок западного оружия. Вместе с тем, союзники Киева повышают градус риторики в отношении конфликта на Украине, что свидетельствует о непосредственной вовлеченности в него, добавил Небензя. Ранее в МИД РФ не рекомендовали президенту Франции Эммануэлю Макрону проверять готовность России к жёсткому ответу.
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новости, василий небензя, украина, оон, вооруженные силы украины, эммануэль макрон, сво, германия, иностранные наемники
Новости, Василий Небензя, Украина, ООН, Вооруженные силы Украины, Эммануэль Макрон, СВО, Германия, иностранные наемники

РФ советует Парижу и Берлину не забывать уроки истории, "чтобы потом не кусать локти" – Небензя

19:30 22.03.2024 (обновлено: 19:36 22.03.2024)
 
© AP / John Minchillo
- РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© AP / John Minchillo
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Планируя отправку войск на Украину, Парижу нужно помнить одну вещь: они будут рассматриваться в качестве законной и приоритетной цели для ВС РФ. Прежде чем принимать решение, Западу следует обдумать, представляет ли такую большую ценность иллюзорная мечта ослабить Россию, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред РФ Василий Небензя
Он напомнил, что с начала спецоперации на Украину прибыло более 13 тысяч иностранных солдат, большинство из которых уже ликвидировано.
"Буквально сегодня отмечается 210-летие входа русской армии в Париж, когда потерпела фиаско предыдущая попытка Франции объединить Европу на антироссийской основе. Советуем ни вам, ни немцам не забывать уроки истории, чтобы потом не "кусать локти", – призвал российский постпред.
Несмотря на то, что сегодня цель по демилитаризации Украины выполнена, военнослужащие ВСУ выживают за счёт поставок западного оружия. Вместе с тем, союзники Киева повышают градус риторики в отношении конфликта на Украине, что свидетельствует о непосредственной вовлеченности в него, добавил Небензя.
"Сейчас можно смело констатировать, что масштабы участия Североатлантического альянса в поддержании на плаву своих киевских подопечных гораздо шире, чем это пытаются представить в Вашингтоне и Брюсселе", – подчеркнул он.
Ранее в МИД РФ не рекомендовали президенту Франции Эммануэлю Макрону проверять готовность России к жёсткому ответу.
Кандидат в президенты Франции Э. Макрон представил свою предвыборную программу - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
07:06
Макрон жжет напалмом: войдут ли французские войска на Украину?Страны НАТО вплотную подошли к возможности ввести свои войска на территорию Украины. Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что ситуация серьезная и Франция готова ввести свой военный контингент на приграничные с Белоруссией территории, чтобы освободить солдат ВСУ для фронта.
 
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