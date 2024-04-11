Европарламент заблокировал решение о бюджете Совета ЕС из-за Patriot для Украины
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Европарламент намеренно провалил голосование по финансированию Совета ЕС, призывая европейские страны передать Украине больше систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Вергофстадт
"Парламент отказался выполнять бюджет Совета ЕС, пока Европейский Совет не решит поддержать Украину дополнительными противоракетными системами Patriot", – написал он в сети X.
Он указал на то, что последний месяц российская армия неоднократно подвергала обстрелам территорию Украины. Многие критические объекты были разрушены и Европейскому Совету следовало бы обратить на это внимание и изменить повестку дня сегодняшнего заседания.
"Я считаю скандальным, что Европа открывает двери для Украины, а Европейский Совет даже неспособен срочно принять решение об отправке нескольких противоракетных систем", - добавил Вергофстадт.
В частности, он напомнил слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Европа располагает сотней систем Patriot. В то же время Киев претендует только на семь установок, но передавать их союзники не торопятся. В связи с этим Вергофстадт предложил включить рассмотрение бюджетных вопросов только после того, как ЕС согласует передачу Украине семи систем ПВО.
В конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 5-7 систем ПВО смогут защитить украинскую промышленность.
После Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что "добрая" дипломатия по поиску систем противовоздушной обороны Patriot не сработала и теперь следует перейти к жестким мерам.
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