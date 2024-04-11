https://ukraina.ru/20240411/1054458200.html

Европарламент заблокировал решение о бюджете Совета ЕС из-за Patriot для Украины

Европарламент заблокировал решение о бюджете Совета ЕС из-за Patriot для Украины - 11.04.2024 Украина.ру

Европарламент заблокировал решение о бюджете Совета ЕС из-за Patriot для Украины

Европарламент намеренно провалил голосование по финансированию Совета ЕС, призывая европейские страны передать Украине больше систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Вергофстадт

2024-04-11T18:56

2024-04-11T18:56

2024-04-11T18:56

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Он указал на то, что последний месяц российская армия неоднократно подвергала обстрелам территорию Украины. Многие критические объекты были разрушены и Европейскому Совету следовало бы обратить на это внимание и изменить повестку дня сегодняшнего заседания. "Я считаю скандальным, что Европа открывает двери для Украины, а Европейский Совет даже неспособен срочно принять решение об отправке нескольких противоракетных систем", - добавил Вергофстадт. В частности, он напомнил слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Европа располагает сотней систем Patriot. В то же время Киев претендует только на семь установок, но передавать их союзники не торопятся. В связи с этим Вергофстадт предложил включить рассмотрение бюджетных вопросов только после того, как ЕС согласует передачу Украине семи систем ПВО. В конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 5-7 систем ПВО смогут защитить украинскую промышленность.После Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что "добрая" дипломатия по поиску систем противовоздушной обороны Patriot не сработала и теперь следует перейти к жестким мерам.

https://ukraina.ru/20240325/1054043067.html

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новости, украина, европа, бельгия, жозеп боррель, дмитрий кулеба, ес, европарламент, пво, сво, спецоперация