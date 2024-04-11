Европарламент заблокировал решение о бюджете Совета ЕС из-за Patriot для Украины - 11.04.2024 Украина.ру
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Европарламент заблокировал решение о бюджете Совета ЕС из-за Patriot для Украины
Европарламент заблокировал решение о бюджете Совета ЕС из-за Patriot для Украины - 11.04.2024 Украина.ру
Европарламент заблокировал решение о бюджете Совета ЕС из-за Patriot для Украины
Европарламент намеренно провалил голосование по финансированию Совета ЕС, призывая европейские страны передать Украине больше систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Вергофстадт
2024-04-11T18:56
2024-04-11T18:56
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Он указал на то, что последний месяц российская армия неоднократно подвергала обстрелам территорию Украины. Многие критические объекты были разрушены и Европейскому Совету следовало бы обратить на это внимание и изменить повестку дня сегодняшнего заседания. "Я считаю скандальным, что Европа открывает двери для Украины, а Европейский Совет даже неспособен срочно принять решение об отправке нескольких противоракетных систем", - добавил Вергофстадт. В частности, он напомнил слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Европа располагает сотней систем Patriot. В то же время Киев претендует только на семь установок, но передавать их союзники не торопятся. В связи с этим Вергофстадт предложил включить рассмотрение бюджетных вопросов только после того, как ЕС согласует передачу Украине семи систем ПВО. В конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 5-7 систем ПВО смогут защитить украинскую промышленность.После Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что "добрая" дипломатия по поиску систем противовоздушной обороны Patriot не сработала и теперь следует перейти к жестким мерам.
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новости, украина, европа, бельгия, жозеп боррель, дмитрий кулеба, ес, европарламент, пво, сво, спецоперация
Новости, Украина, Европа, Бельгия, Жозеп Боррель, Дмитрий Кулеба, ЕС, Европарламент, ПВО, СВО, Спецоперация

Европарламент заблокировал решение о бюджете Совета ЕС из-за Patriot для Украины

18:56 11.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Европарламент намеренно провалил голосование по финансированию Совета ЕС, призывая европейские страны передать Украине больше систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Вергофстадт
"Парламент отказался выполнять бюджет Совета ЕС, пока Европейский Совет не решит поддержать Украину дополнительными противоракетными системами Patriot", – написал он в сети X.
Он указал на то, что последний месяц российская армия неоднократно подвергала обстрелам территорию Украины. Многие критические объекты были разрушены и Европейскому Совету следовало бы обратить на это внимание и изменить повестку дня сегодняшнего заседания.
"Я считаю скандальным, что Европа открывает двери для Украины, а Европейский Совет даже неспособен срочно принять решение об отправке нескольких противоракетных систем", - добавил Вергофстадт.
В частности, он напомнил слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Европа располагает сотней систем Patriot. В то же время Киев претендует только на семь установок, но передавать их союзники не торопятся. В связи с этим Вергофстадт предложил включить рассмотрение бюджетных вопросов только после того, как ЕС согласует передачу Украине семи систем ПВО.
В конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 5-7 систем ПВО смогут защитить украинскую промышленность.
После Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что "добрая" дипломатия по поиску систем противовоздушной обороны Patriot не сработала и теперь следует перейти к жестким мерам.
- РИА Новости, 1920, 25.03.2024
25 марта, 03:20
ВСУ побежали, но опомнились: эксперт сообщил, как бойцы ВС РФ устроили "геноцид" натовского ПВОНа Донецком направлении очень качественно работает разведка и высокоточное оружие. Российские военные уничтожили РЛС, пусковые установки, заряжающие машины от "Пэтриотов" и С-300. Это выделяется на общем фоне СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
 
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