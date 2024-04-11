Зеленский считает, что этот год станет победным

"Лучше бы не дергались": аналитик раскрыл, как НАТО готовится зайти на Украину и сбивать русские самолеты

В НАТО прогнозируют, что ВС РФ обязательно дойдут до Западной Украины, а там уже их ПВО/ПРО будут сбивать российские ракеты и самолеты. Нужно зафиксировать, что страны НАТО напрямую готовы втянуться в украинский конфликт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик Юрий Баранчик