Зеленский считает, что этот год станет победным
© AP / Markus Schreiber
© AP / Markus Schreiber
Этот год должен стать временем всех необходимых шагов, которые принесут победу Украине, это – возможно, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Польши Анджеем Дудой в Вильнюсе
"Год должен стать временем всех необходимых шагов, которые сделают реальной нашу победу над российским террором. Это - возможно. Но это возможно только в единстве - нашем с вами и всех партнеров", – объявил глава киевского режима.
Он указал также на то, что победа Украины состоится только при условии, если союзники выполнят по отношению к Киеву всё обещанное. Зеленский уверен, что Европа не полноценна без "украинской силы", а интеграция страны "действительно сможет обезопасить" от России.
Кроме этого глава киевского режима убежден, что Украину пригласят в Североатлантический альянс в этом году.
"Мы не должны искать альтернатив нашей безопасности. Украина нуждается в приглашении в НАТО. Это реально уже в этом году", – добавил Зеленский.
Он призвал альянс "не бояться собственного существования, собственных правил". Как демократическая нация, защищающая общие ценности НАТО, Украина заслуживает приглашения, подчеркнул украинский лидер.
Накнуне в Госдепе США заявляли, что вступление Украины в Североатлантический альянс может состояться только после завершения боевых действий в стране.
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