Зеленский считает, что этот год станет победным - 11.04.2024 Украина.ру
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Зеленский считает, что этот год станет победным
Зеленский считает, что этот год станет победным - 11.04.2024 Украина.ру
Зеленский считает, что этот год станет победным
Этот год должен стать временем всех необходимых шагов, которые принесут победу Украине, это – возможно, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Польши Анджеем Дудой в Вильнюсе
2024-04-11T18:13
2024-04-11T18:13
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Он указал также на то, что победа Украины состоится только при условии, если союзники выполнят по отношению к Киеву всё обещанное. Зеленский уверен, что Европа не полноценна без "украинской силы", а интеграция страны "действительно сможет обезопасить" от России. Кроме этого глава киевского режима убежден, что Украину пригласят в Североатлантический альянс в этом году.Он призвал альянс "не бояться собственного существования, собственных правил". Как демократическая нация, защищающая общие ценности НАТО, Украина заслуживает приглашения, подчеркнул украинский лидер. Накнуне в Госдепе США заявляли, что вступление Украины в Североатлантический альянс может состояться только после завершения боевых действий в стране.
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новости, украина, владимир зеленский, гитанас науседа, анджей дуда, нато, ес, россия, польша, сво, спецоперация
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Гитанас Науседа, Анджей Дуда, НАТО, ЕС, Россия, Польша, СВО, Спецоперация

Зеленский считает, что этот год станет победным

18:13 11.04.2024
 
© AP / Markus Schreiber
- РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© AP / Markus Schreiber
Читать в
Этот год должен стать временем всех необходимых шагов, которые принесут победу Украине, это – возможно, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Польши Анджеем Дудой в Вильнюсе
"Год должен стать временем всех необходимых шагов, которые сделают реальной нашу победу над российским террором. Это - возможно. Но это возможно только в единстве - нашем с вами и всех партнеров", – объявил глава киевского режима.
Он указал также на то, что победа Украины состоится только при условии, если союзники выполнят по отношению к Киеву всё обещанное. Зеленский уверен, что Европа не полноценна без "украинской силы", а интеграция страны "действительно сможет обезопасить" от России.
Кроме этого глава киевского режима убежден, что Украину пригласят в Североатлантический альянс в этом году.
"Мы не должны искать альтернатив нашей безопасности. Украина нуждается в приглашении в НАТО. Это реально уже в этом году", – добавил Зеленский.
Он призвал альянс "не бояться собственного существования, собственных правил". Как демократическая нация, защищающая общие ценности НАТО, Украина заслуживает приглашения, подчеркнул украинский лидер.
Накнуне в Госдепе США заявляли, что вступление Украины в Североатлантический альянс может состояться только после завершения боевых действий в стране.
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
05:20
"Лучше бы не дергались": аналитик раскрыл, как НАТО готовится зайти на Украину и сбивать русские самолетыВ НАТО прогнозируют, что ВС РФ обязательно дойдут до Западной Украины, а там уже их ПВО/ПРО будут сбивать российские ракеты и самолеты. Нужно зафиксировать, что страны НАТО напрямую готовы втянуться в украинский конфликт. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический аналитик Юрий Баранчик
 
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