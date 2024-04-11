Как привлечь в Россию "правильных" мигрантов и что их здесь ждёт– Шеляпина о переселении иностранцев - 11.04.2024 Украина.ру
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Как привлечь в Россию "правильных" мигрантов и что их здесь ждёт– Шеляпина о переселении иностранцев
Как привлечь в Россию "правильных" мигрантов и что их здесь ждёт– Шеляпина о переселении иностранцев - 11.04.2024 Украина.ру
Как привлечь в Россию "правильных" мигрантов и что их здесь ждёт– Шеляпина о переселении иностранцев
Главный редактор портала "Везде Наши" Алла Шеляпина в студии Украина.ру рассказала о том, что делает Россия, чтобы помочь соотечественникам вернуться домой, а также о том, что даёт статус репатрианта и кто может на него рассчитывать. Кроме того, она объяснила, почему всё больше иностранцев хотят переехать в Россию
2024-04-11T16:07
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00:54 – о нововведениях, которые помогут соотечественникам из-за рубежа вернуться в Россию;03:31 – как законодательно определяют понятие "соотечественники"?06:55 – в чём отличия между репатриантом и соотечественником?11:44 – о русофобии в Прибалтике;17:11 – куда обращаться соотечественникам и репатриантам для оформления документов?26:09 – почему всё больше иностранцев хотят переехать в Россию?
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видео, россия, прибалтика, канада, спч, мвд, русофобия, соотечественники, переселенцы, латвия, литва, эстония, кирилл вышинский, репатриация, президент, закон, гражданство, ссср, сибирь, европа, урал, паспорт, волонтеры, россияне, федор достоевский, промышленность, фермер, ценности, русская традиция, книги, украина, мигранты, миграция, видео
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Как привлечь в Россию "правильных" мигрантов и что их здесь ждёт– Шеляпина о переселении иностранцев

16:07 11.04.2024
 
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Главный редактор портала "Везде Наши" Алла Шеляпина в студии Украина.ру рассказала о том, что делает Россия, чтобы помочь соотечественникам вернуться домой, а также о том, что даёт статус репатрианта и кто может на него рассчитывать. Кроме того, она объяснила, почему всё больше иностранцев хотят переехать в Россию
00:54 – о нововведениях, которые помогут соотечественникам из-за рубежа вернуться в Россию;
03:31 – как законодательно определяют понятие "соотечественники"?
06:55 – в чём отличия между репатриантом и соотечественником?
11:44 – о русофобии в Прибалтике;
17:11 – куда обращаться соотечественникам и репатриантам для оформления документов?
26:09 – почему всё больше иностранцев хотят переехать в Россию?
 
ВидеоРоссияПрибалтикаКанадаСПЧМВДРусофобиясоотечественникипереселенцыЛатвияЛитваЭстонияКирилл ВышинскийрепатриацияпрезидентЗаконгражданствоСССРСибирьЕвропаУралпаспортволонтерыроссиянеФедор Достоевскийпромышленностьфермерценностирусская традициякнигиУкраинамигрантымиграция
 
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