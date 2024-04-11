https://ukraina.ru/20240411/1054452599.html

Как привлечь в Россию "правильных" мигрантов и что их здесь ждёт– Шеляпина о переселении иностранцев

Как привлечь в Россию "правильных" мигрантов и что их здесь ждёт– Шеляпина о переселении иностранцев - 11.04.2024 Украина.ру

Как привлечь в Россию "правильных" мигрантов и что их здесь ждёт– Шеляпина о переселении иностранцев

Главный редактор портала "Везде Наши" Алла Шеляпина в студии Украина.ру рассказала о том, что делает Россия, чтобы помочь соотечественникам вернуться домой, а также о том, что даёт статус репатрианта и кто может на него рассчитывать. Кроме того, она объяснила, почему всё больше иностранцев хотят переехать в Россию

2024-04-11T16:07

2024-04-11T16:07

2024-04-11T16:07

видео

россия

прибалтика

канада

спч

мвд

русофобия

соотечественники

переселенцы

латвия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0b/1054452344_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6c4f1757cc9f29e27ad7a46f43667929.jpg

00:54 – о нововведениях, которые помогут соотечественникам из-за рубежа вернуться в Россию;03:31 – как законодательно определяют понятие "соотечественники"?06:55 – в чём отличия между репатриантом и соотечественником?11:44 – о русофобии в Прибалтике;17:11 – куда обращаться соотечественникам и репатриантам для оформления документов?26:09 – почему всё больше иностранцев хотят переехать в Россию?

россия

прибалтика

канада

латвия

литва

эстония

ссср

сибирь

европа

урал

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, прибалтика, канада, спч, мвд, русофобия, соотечественники, переселенцы, латвия, литва, эстония, кирилл вышинский, репатриация, президент, закон, гражданство, ссср, сибирь, европа, урал, паспорт, волонтеры, россияне, федор достоевский, промышленность, фермер, ценности, русская традиция, книги, украина, мигранты, миграция, видео