Российские военные ударили по Харькову и другим городам, украинцы остались без электричества - 11.04.2024 Украина.ру
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Российские военные ударили по Харькову и другим городам, украинцы остались без электричества
Российские военные ударили по Харькову и другим городам, украинцы остались без электричества - 11.04.2024 Украина.ру
Российские военные ударили по Харькову и другим городам, украинцы остались без электричества
Ранним утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
2024-04-11T07:35
2024-04-11T07:35
новости
харьков
львовская область
украина
игорь терехов
олег синегубов
удары
россия
электричество
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Украинские СМИ писали о взрывах в Ивано-Франковской области, в городе Ровно, а также во Львовской области.Кроме того, взрывы слышали в Одессе, некоторые районы города оказались обесточены.Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщал, что в городе раздавались взрывы.Позже глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что по объектам критической инфраструктуры города и области было нанесено по меньшей мере 10 ударов.Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, подтвердил, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Харькову."Рано утром 11 апреля город Харьков подвергся массированной атаке. Наша агентура насчитала 16 "прилетов" в самом Харькове и соседнем Чугуеве. По словам харьковчан, удары наносились ракетами", - сказал он.Также подпольщик процитировал несколько сообщений от агентуры: "Скорее всего, по энергосистеме. На "Турбоатоме" дым после прилета. Это пишут в чатах. Судя по звукам, ТЭЦ-3, завод "Турбоатом", завод Малышева, завод Железобетонных конструкций".По словам Лебедева, на заводе Железобетонных изделий подполье фиксировало тяжелую технику, более 20 единиц, также была замечена колесная и гусеничная военная техника. На заводе "Турбоатом" фиксировали тяжелую технику и личный состав. На заводе Малышева ремонтируют танки и БТР."Сейчас в стороне трубы ТЭЦ-3 поднимается дым белого цвета. Уточнения по качеству "прилетов" будут позже, но, судя по огромной веренице "скорых", "прилетело" очень хорошо", - отметил подпольщик.По данным подполья, после ударов в большей части города пропала вода, наблюдаются нарушения связи, нет электропитания в некоторых районах города, в том числе в центре, метро работать пока не будет.Помимо Харькова подпольщики сообщают об ударах во Львове, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Стрые Львовской области – целая серия "прилетов", в подконтрольном ВСУ Запорожье - один "прилет", а также в области несколько, Ильичевск Одесской области, в пригород Николаева.
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новости, харьков, львовская область, украина, игорь терехов, олег синегубов, удары, россия, электричество
Новости, Харьков, Львовская область, Украина, Игорь Терехов, Олег Синегубов, удары, Россия, электричество

Российские военные ударили по Харькову и другим городам, украинцы остались без электричества

07:35 11.04.2024
 
© dobovo.comХарьков
Харьков
© dobovo.com
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Ранним утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
Украинские СМИ писали о взрывах в Ивано-Франковской области, в городе Ровно, а также во Львовской области.
Кроме того, взрывы слышали в Одессе, некоторые районы города оказались обесточены.
Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщал, что в городе раздавались взрывы.
Позже глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что по объектам критической инфраструктуры города и области было нанесено по меньшей мере 10 ударов.
"Уже фиксируем перебои с электроснабжением", - добавил он.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег, подтвердил, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по Харькову.
"Рано утром 11 апреля город Харьков подвергся массированной атаке. Наша агентура насчитала 16 "прилетов" в самом Харькове и соседнем Чугуеве. По словам харьковчан, удары наносились ракетами", - сказал он.
Также подпольщик процитировал несколько сообщений от агентуры: "Скорее всего, по энергосистеме. На "Турбоатоме" дым после прилета. Это пишут в чатах. Судя по звукам, ТЭЦ-3, завод "Турбоатом", завод Малышева, завод Железобетонных конструкций".
По словам Лебедева, на заводе Железобетонных изделий подполье фиксировало тяжелую технику, более 20 единиц, также была замечена колесная и гусеничная военная техника. На заводе "Турбоатом" фиксировали тяжелую технику и личный состав. На заводе Малышева ремонтируют танки и БТР.
"Сейчас в стороне трубы ТЭЦ-3 поднимается дым белого цвета. Уточнения по качеству "прилетов" будут позже, но, судя по огромной веренице "скорых", "прилетело" очень хорошо", - отметил подпольщик.
По данным подполья, после ударов в большей части города пропала вода, наблюдаются нарушения связи, нет электропитания в некоторых районах города, в том числе в центре, метро работать пока не будет.
Помимо Харькова подпольщики сообщают об ударах во Львове, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Стрые Львовской области – целая серия "прилетов", в подконтрольном ВСУ Запорожье - один "прилет", а также в области несколько, Ильичевск Одесской области, в пригород Николаева.
- РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Вчера, 15:11
На Киев через Харьков: о целях России, партизанах на Украине и главном городе для успеха СВО – КотПолитолог, публицист, автор книги "Украинцы! Мы русские!" Юрий Кот в эфире Украина.ру прокомментировал подготовку к предстоящей мирной конференции по Украине, а также недавние заявления экс-президента Украины Леонида Кучмы и рассказал о значимости харьковского направления для СВО
 
НовостиХарьковЛьвовская областьУкраинаИгорь ТереховОлег СинегубовударыРоссияэлектричество
 
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08:05Главное за ночь 11 апреля
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