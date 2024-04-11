"Выжечь оголтелую русофобию": командир батальона о том, можно ли поменять сознание украинской молодежи - 11.04.2024 Украина.ру
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"Выжечь оголтелую русофобию": командир батальона о том, можно ли поменять сознание украинской молодежи
"Выжечь оголтелую русофобию": командир батальона о том, можно ли поменять сознание украинской молодежи - 11.04.2024 Украина.ру
"Выжечь оголтелую русофобию": командир батальона о том, можно ли поменять сознание украинской молодежи
Чтобы поменять сознание украинской молодежи, сделать из них нормальных людей и выжечь оголтелую русофобию, потребуются годы. Кроме того, среди населения нужно проводить тщательную "фильтрационную" работу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный
2024-04-11T04:20
2024-04-11T04:20
новости
украина
россия
нацизм
молодежь
русофобия
националисты
проверка
херсон
мариуполь
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На Украине есть четко выстроенная национальная идея, которой следует всё общество. Украинские власти за 10 лет воспитали таких националистов, что даже пропагандист Йозеф Геббельс позавидовал бы таким масштабам, рассказал военный.Конечно, сейчас в России тоже ведётся работа, поддерживаются общественные организации, занимающиеся молодежью, снимаются правильные фильмы и прочее. Но пока это работа над ошибками 90-х и нулевых, а это должно стать нормой, добавил командир.Чтобы поменять сознание украинской молодежи, сделать из них нормальных людей и выжечь из них "оголтелую русофобию", потребуются годы. Кроме того, нужно проводить очень большую "фильтрационную" работу, отметил Викинг.Когда российские военные освободили тот же Херсон и Мариуполь, то вместе с территориями там "высвободилось" и огромное количество "укропатриотов". Поэтому нельзя выпускать людей, пока они не пройдут соответствующую проверку, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью мировую и заработать на этом читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, нацизм, молодежь, русофобия, националисты, проверка, херсон, мариуполь
Новости, Украина, Россия, нацизм, молодежь, Русофобия, националисты, проверка, Херсон, Мариуполь

"Выжечь оголтелую русофобию": командир батальона о том, можно ли поменять сознание украинской молодежи

04:20 11.04.2024
 
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Чтобы поменять сознание украинской молодежи, сделать из них нормальных людей и выжечь оголтелую русофобию, потребуются годы. Кроме того, среди населения нужно проводить тщательную "фильтрационную" работу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный
На Украине есть четко выстроенная национальная идея, которой следует всё общество. Украинские власти за 10 лет воспитали таких националистов, что даже пропагандист Йозеф Геббельс позавидовал бы таким масштабам, рассказал военный.
Конечно, сейчас в России тоже ведётся работа, поддерживаются общественные организации, занимающиеся молодежью, снимаются правильные фильмы и прочее. Но пока это работа над ошибками 90-х и нулевых, а это должно стать нормой, добавил командир.
Чтобы поменять сознание украинской молодежи, сделать из них нормальных людей и выжечь из них "оголтелую русофобию", потребуются годы. Кроме того, нужно проводить очень большую "фильтрационную" работу, отметил Викинг.
Когда российские военные освободили тот же Херсон и Мариуполь, то вместе с территориями там "высвободилось" и огромное количество "укропатриотов". Поэтому нельзя выпускать людей, пока они не пройдут соответствующую проверку, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью мировую и заработать на этом читайте на сайте Украина.ру
Максим Бардин
Вчера, 05:24
Максим Бардин: Краш-тест на Приднестровье НАТО готовит не Украине, а другой странеВряд ли эскалация Приднестровья начнется за счет прорыва с украинской территории. У Вашингтона совсем иной план.
 
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