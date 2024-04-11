https://ukraina.ru/20240411/1054428469.html

"Выжечь оголтелую русофобию": командир батальона о том, можно ли поменять сознание украинской молодежи

"Выжечь оголтелую русофобию": командир батальона о том, можно ли поменять сознание украинской молодежи - 11.04.2024 Украина.ру

"Выжечь оголтелую русофобию": командир батальона о том, можно ли поменять сознание украинской молодежи

Чтобы поменять сознание украинской молодежи, сделать из них нормальных людей и выжечь оголтелую русофобию, потребуются годы. Кроме того, среди населения нужно проводить тщательную "фильтрационную" работу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный

2024-04-11T04:20

2024-04-11T04:20

2024-04-11T04:20

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На Украине есть четко выстроенная национальная идея, которой следует всё общество. Украинские власти за 10 лет воспитали таких националистов, что даже пропагандист Йозеф Геббельс позавидовал бы таким масштабам, рассказал военный.Конечно, сейчас в России тоже ведётся работа, поддерживаются общественные организации, занимающиеся молодежью, снимаются правильные фильмы и прочее. Но пока это работа над ошибками 90-х и нулевых, а это должно стать нормой, добавил командир.Чтобы поменять сознание украинской молодежи, сделать из них нормальных людей и выжечь из них "оголтелую русофобию", потребуются годы. Кроме того, нужно проводить очень большую "фильтрационную" работу, отметил Викинг.Когда российские военные освободили тот же Херсон и Мариуполь, то вместе с территориями там "высвободилось" и огромное количество "укропатриотов". Поэтому нельзя выпускать людей, пока они не пройдут соответствующую проверку, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью мировую и заработать на этом читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240410/1054410212.html

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новости, украина, россия, нацизм, молодежь, русофобия, националисты, проверка, херсон, мариуполь