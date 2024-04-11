Черные берцы сменили на турецкую обувь: командир батальона рассказал, как за 10 лет эволюционировали ВСУ - 11.04.2024 Украина.ру
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Черные берцы сменили на турецкую обувь: командир батальона рассказал, как за 10 лет эволюционировали ВСУ
Черные берцы сменили на турецкую обувь: командир батальона рассказал, как за 10 лет эволюционировали ВСУ - 11.04.2024 Украина.ру
Черные берцы сменили на турецкую обувь: командир батальона рассказал, как за 10 лет эволюционировали ВСУ
За 10 лет военного конфликта Украина наладила производство военной обуви. Киев приобрел лицензию на пошив военной формы у Польши и США и теперь производит её на своей территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный
2024-04-11T03:00
2024-04-11T03:00
новости
украина
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производство
украинская армия
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С момента военного противостояния в Новороссии ВСУ сильно эволюционировали, причем во всем. Например, в отношении экипировки: во-первых, Украина у себя наладила производство, в том числе обуви, рассказал военный.С момента военного противостояния в Новороссии ВСУ сильно эволюционировали, причем во всем. Например, в отношении экипировки: во-первых, Украина у себя наладила производство, в том числе обуви и поставляют в войска, добавил командир.Кроме того, важно помнить о том, что украинским военным поступает огромная помощь из-за рубежа. Например, за год страны Запада поставляют приборы ночного видения на сотни миллионов долларов, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью мировую и заработать на этом читайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, польша, сша, всу, форма, одежда, поставки, производство, украинская армия
Новости, Украина, Польша, США, ВСУ, форма, одежда, поставки, производство, украинская армия

Черные берцы сменили на турецкую обувь: командир батальона рассказал, как за 10 лет эволюционировали ВСУ

03:00 11.04.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбоец ВСУ
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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За 10 лет военного конфликта Украина наладила производство военной обуви. Киев приобрел лицензию на пошив военной формы у Польши и США и теперь производит её на своей территории. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный
С момента военного противостояния в Новороссии ВСУ сильно эволюционировали, причем во всем. Например, в отношении экипировки: во-первых, Украина у себя наладила производство, в том числе обуви, рассказал военный.
С момента военного противостояния в Новороссии ВСУ сильно эволюционировали, причем во всем. Например, в отношении экипировки: во-первых, Украина у себя наладила производство, в том числе обуви и поставляют в войска, добавил командир.
"То же самое и с формой: были куплены лицензии в Польше и в США, закуплены ткани, теперь всю форму и экипировку они штампуют у себя. У Запада заимствуется лучшее, под это создаются производства, и армия полностью оснащается", - отметил Викинг.
Кроме того, важно помнить о том, что украинским военным поступает огромная помощь из-за рубежа. Например, за год страны Запада поставляют приборы ночного видения на сотни миллионов долларов, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью мировую и заработать на этом читайте на сайте Украина.ру
Максим Бардин
Вчера, 05:24
Максим Бардин: Краш-тест на Приднестровье НАТО готовит не Украине, а другой странеВряд ли эскалация Приднестровья начнется за счет прорыва с украинской территории. У Вашингтона совсем иной план.
 
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