Зачем России дипломатические отношения с Прибалтикой и что несёт "украинизация" Армении - Носович - 10.04.2024 Украина.ру
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Зачем России дипломатические отношения с Прибалтикой и что несёт "украинизация" Армении - Носович
Зачем России дипломатические отношения с Прибалтикой и что несёт "украинизация" Армении - Носович - 10.04.2024 Украина.ру
Зачем России дипломатические отношения с Прибалтикой и что несёт "украинизация" Армении - Носович
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал о том, как именно Запад хочет спасти киевский режим от неминуемого поражения, что означает отказ Армении от участия в очередном заседании ОДКБ и почему молдавские власти напуганы событиями, происходящими в Гагаузии
2024-04-10T13:08
2024-04-10T13:08
александр носович
россия
армения
гагаузия
нато
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00:31 – о мобилизации и вступлении Украины в НАТО;03:30 – что будет делать НАТО, когда украинский фронт "посыпется"?05:44 – о стратегии Франции в отношении Украины;08:45 – о ситуации вокруг Армении;11:40 – дипломатия России в отношении русофобской Прибалтики;16:24 – как пророссийская Гагаузия влияет на власти Молдавии?
россия
армения
гагаузия
запад
крым
донбасс
польша
приднестровье
страны балтии
прибалтика
калининград
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эстония
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александр носович, россия, армения, гагаузия, нато, одкб, видео, запад, вс рф, сво, спецоперация, конфликт, крым, донбасс, эскалация, польша, приднестровье, страны балтии, прибалтика, калининград, петербург, латвия, литва, эстония, эммануэль макрон, франция, германия, еаэс, дипломатия, иосиф сталин, евгения гуцул, молдавия, кишинёв, санду, днр, донецкая народная республика, видео
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Зачем России дипломатические отношения с Прибалтикой и что несёт "украинизация" Армении - Носович

13:08 10.04.2024
 
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Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал о том, как именно Запад хочет спасти киевский режим от неминуемого поражения, что означает отказ Армении от участия в очередном заседании ОДКБ и почему молдавские власти напуганы событиями, происходящими в Гагаузии
00:31 – о мобилизации и вступлении Украины в НАТО;
03:30 – что будет делать НАТО, когда украинский фронт "посыпется"?
05:44 – о стратегии Франции в отношении Украины;
08:45 – о ситуации вокруг Армении;
11:40 – дипломатия России в отношении русофобской Прибалтики;
16:24 – как пророссийская Гагаузия влияет на власти Молдавии?
 
Александр НосовичРоссияАрменияГагаузияНАТООДКБВидеоЗападВС РФСВОСпецоперацияконфликтКрымДонбассэскалацияПольшаПриднестровьестраны БалтииПрибалтикаКалининградПетербургЛатвияЛитваЭстонияЭммануэль МакронФранцияГерманияЕАЭСдипломатияИосиф СталинЕвгения ГуцулМолдавияКишинёвСандуДНРДонецкая Народная Республика
 
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