https://ukraina.ru/20240410/1054420852.html
Зачем России дипломатические отношения с Прибалтикой и что несёт "украинизация" Армении - Носович
Зачем России дипломатические отношения с Прибалтикой и что несёт "украинизация" Армении - Носович - 10.04.2024 Украина.ру
Зачем России дипломатические отношения с Прибалтикой и что несёт "украинизация" Армении - Носович
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал о том, как именно Запад хочет спасти киевский режим от неминуемого поражения, что означает отказ Армении от участия в очередном заседании ОДКБ и почему молдавские власти напуганы событиями, происходящими в Гагаузии
2024-04-10T13:08
2024-04-10T13:08
2024-04-10T13:08
александр носович
россия
армения
гагаузия
нато
одкб
видео
запад
вс рф
сво
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00:31 – о мобилизации и вступлении Украины в НАТО;03:30 – что будет делать НАТО, когда украинский фронт "посыпется"?05:44 – о стратегии Франции в отношении Украины;08:45 – о ситуации вокруг Армении;11:40 – дипломатия России в отношении русофобской Прибалтики;16:24 – как пророссийская Гагаузия влияет на власти Молдавии?
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Зачем России дипломатические отношения с Прибалтикой и что несёт "украинизация" Армении - Носович
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал о том, как именно Запад хочет спасти киевский режим от неминуемого поражения, что означает отказ Армении от участия в очередном заседании ОДКБ и почему молдавские власти напуганы событиями, происходящими в Гагаузии
00:31
– о мобилизации и вступлении Украины в НАТО;03:30
– что будет делать НАТО, когда украинский фронт "посыпется"?05:44
– о стратегии Франции в отношении Украины;08:45
– о ситуации вокруг Армении;11:40
– дипломатия России в отношении русофобской Прибалтики;16:24
– как пророссийская Гагаузия влияет на власти Молдавии?