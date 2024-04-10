https://ukraina.ru/20240410/1054420852.html

Зачем России дипломатические отношения с Прибалтикой и что несёт "украинизация" Армении - Носович

Зачем России дипломатические отношения с Прибалтикой и что несёт "украинизация" Армении - Носович - 10.04.2024 Украина.ру

Зачем России дипломатические отношения с Прибалтикой и что несёт "украинизация" Армении - Носович

Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру рассказал о том, как именно Запад хочет спасти киевский режим от неминуемого поражения, что означает отказ Армении от участия в очередном заседании ОДКБ и почему молдавские власти напуганы событиями, происходящими в Гагаузии

2024-04-10T13:08

2024-04-10T13:08

2024-04-10T13:08

александр носович

россия

армения

гагаузия

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одкб

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вс рф

сво

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00:31 – о мобилизации и вступлении Украины в НАТО;03:30 – что будет делать НАТО, когда украинский фронт "посыпется"?05:44 – о стратегии Франции в отношении Украины;08:45 – о ситуации вокруг Армении;11:40 – дипломатия России в отношении русофобской Прибалтики;16:24 – как пророссийская Гагаузия влияет на власти Молдавии?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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