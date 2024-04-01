Десятого фигуранта по делу о "Крокусе" доставили в суд - 01.04.2024 Украина.ру
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Десятого фигуранта по делу о "Крокусе" доставили в суд
Десятого фигуранта по делу о "Крокусе" доставили в суд - 01.04.2024 Украина.ру
Десятого фигуранта по делу о "Крокусе" доставили в суд
Десятого фигуранта дела о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" Якубджони Юсуфзоду доставили в Басманный суд Москвы для ареста. Видео, снятые в зале опубликовали российские телеграм-каналы
2024-04-01T19:12
2024-04-01T19:12
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теракт
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Как информирует Shot, Юсуфзода задержали случайно, когда он 25 марта пытался убежать от полицейских, увидев их патрульную машину. Правоохранители требовали его остановиться, но он не только пытался скрыться, но и при задержании оказывал активное сопротивление. На допросе он рассказал, что убегал от полицейских, потому что боялся, что его привлекут за нарушение миграционных правил. О пособничестве террористам, совершившим вооружённое нападение на людей, Юсуфзода не сообщил. За неповиновение полиции, его арестовали на 12 суток, а позже выяснилось, что он связан с террористами. СМИ уточняют, 25-летний Юсуфзода — гражданин Таджикистана. Он не работает, но подрабатывал на стройке. У него также есть жена и трое детей – 2018, 2020 и 2021 года рождения. Постоянной регистрации в РФ у пособника террористов нет. По данным следствия Якубджони Юсуфзода за несколько дней до теракта в "Крокусе" через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги, которые были использованы для проживания террористов. Часть других средств была им перечислена одному из исполнителей уже после трагедии. Суд удовлетворил ходатайство СК РФ и заключил Юсуфзода в СИЗО на два месяца.
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новости, россия, таджикистан, ск рф, сизо, теракт, крокус сити
Новости, Россия, Таджикистан, СК РФ, СИЗО, теракт, Крокус Сити

Десятого фигуранта по делу о "Крокусе" доставили в суд

19:12 01.04.2024
 
Якубджони Юсуфзода
Якубджони Юсуфзода
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Десятого фигуранта дела о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" Якубджони Юсуфзоду доставили в Басманный суд Москвы для ареста. Видео, снятые в зале опубликовали российские телеграм-каналы
Как информирует Shot, Юсуфзода задержали случайно, когда он 25 марта пытался убежать от полицейских, увидев их патрульную машину. Правоохранители требовали его остановиться, но он не только пытался скрыться, но и при задержании оказывал активное сопротивление.
На допросе он рассказал, что убегал от полицейских, потому что боялся, что его привлекут за нарушение миграционных правил. О пособничестве террористам, совершившим вооружённое нападение на людей, Юсуфзода не сообщил. За неповиновение полиции, его арестовали на 12 суток, а позже выяснилось, что он связан с террористами.
СМИ уточняют, 25-летний Юсуфзода — гражданин Таджикистана. Он не работает, но подрабатывал на стройке. У него также есть жена и трое детей – 2018, 2020 и 2021 года рождения. Постоянной регистрации в РФ у пособника террористов нет.
По данным следствия Якубджони Юсуфзода за несколько дней до теракта в "Крокусе" через свою банковскую карту перечислил соучастнику деньги, которые были использованы для проживания террористов. Часть других средств была им перечислена одному из исполнителей уже после трагедии.
Суд удовлетворил ходатайство СК РФ и заключил Юсуфзода в СИЗО на два месяца.
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
28 марта, 04:00
"Это точно доказано": политолог о том, что известно о террористах и на какой вопрос ищет ответ МоскваМожно только анализировать, связаны ли боевики напрямую с киевским режимом или кто-то очень хочет сделать так, чтобы этот теракт в России ассоциировался с Украиной. Именно на этот вопрос и пытается ответить Москва. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
 
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