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Запад повышает ставки. Смотрите, как Россия готовится к новым вызовам и глобальной нестабильности
Запад повышает ставки. Смотрите, как Россия готовится к новым вызовам и глобальной нестабильности - 09.04.2024 Украина.ру
Запад повышает ставки. Смотрите, как Россия готовится к новым вызовам и глобальной нестабильности
В мире нарастает нестабильность. Запад откровенно даёт понять, что готовится к открытому военному противостоянию с Россией. Проходящие сейчас учения НАТО... Украина.ру, 09.04.2024
2024-04-09T16:14
2024-04-09T16:14
2024-04-09T16:14
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запад
россия
сша
эммануэль макрон
нато
украина
арктика
сво
спецоперация
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В мире нарастает нестабильность. Запад откровенно даёт понять, что готовится к открытому военному противостоянию с Россией. Проходящие сейчас учения НАТО "Стойкий защитник 2024" - один из этапов подготовки к новому конфликту. Об этом не стесняясь заявляют официальные представители военного блока, это отлично понимают и в российском руководстве.Чем Россия может ответить на агрессию Запада во главе с США, смотрите в сюжете военкора Василия Ткача.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Запад повышает ставки. Смотрите, как Россия готовится к новым вызовам и глобальной нестабильности
В мире нарастает нестабильность. Запад откровенно даёт понять, что готовится к открытому военному противостоянию с Россией. Проходящие сейчас учения НАТО "Стойкий защитник 2024" - один из этапов подготовки к новому конфликту. Об этом не стесняясь заявляют официальные представители военного блока, это отлично понимают и в российском руководстве.
Чем Россия может ответить на агрессию Запада во главе с США, смотрите в сюжете военкора Василия Ткача.