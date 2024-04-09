https://ukraina.ru/20240409/1054402884.html

Запад повышает ставки. Смотрите, как Россия готовится к новым вызовам и глобальной нестабильности

Запад повышает ставки. Смотрите, как Россия готовится к новым вызовам и глобальной нестабильности - 09.04.2024 Украина.ру

Запад повышает ставки. Смотрите, как Россия готовится к новым вызовам и глобальной нестабильности

В мире нарастает нестабильность. Запад откровенно даёт понять, что готовится к открытому военному противостоянию с Россией. Проходящие сейчас учения НАТО... Украина.ру, 09.04.2024

2024-04-09T16:14

2024-04-09T16:14

2024-04-09T16:14

видео

запад

россия

сша

эммануэль макрон

нато

украина

арктика

сво

спецоперация

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В мире нарастает нестабильность. Запад откровенно даёт понять, что готовится к открытому военному противостоянию с Россией. Проходящие сейчас учения НАТО "Стойкий защитник 2024" - один из этапов подготовки к новому конфликту. Об этом не стесняясь заявляют официальные представители военного блока, это отлично понимают и в российском руководстве.Чем Россия может ответить на агрессию Запада во главе с США, смотрите в сюжете военкора Василия Ткача.

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вашингтон

париж

крым

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