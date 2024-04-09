Запад повышает ставки. Смотрите, как Россия готовится к новым вызовам и глобальной нестабильности - 09.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240409/1054402884.html
Запад повышает ставки. Смотрите, как Россия готовится к новым вызовам и глобальной нестабильности
Запад повышает ставки. Смотрите, как Россия готовится к новым вызовам и глобальной нестабильности - 09.04.2024 Украина.ру
Запад повышает ставки. Смотрите, как Россия готовится к новым вызовам и глобальной нестабильности
В мире нарастает нестабильность. Запад откровенно даёт понять, что готовится к открытому военному противостоянию с Россией. Проходящие сейчас учения НАТО... Украина.ру, 09.04.2024
2024-04-09T16:14
2024-04-09T16:14
видео
запад
россия
сша
эммануэль макрон
нато
украина
арктика
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/09/1054402765_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_2fd4e0fc0a615330428f0f6eb3cdc273.jpg
В мире нарастает нестабильность. Запад откровенно даёт понять, что готовится к открытому военному противостоянию с Россией. Проходящие сейчас учения НАТО "Стойкий защитник 2024" - один из этапов подготовки к новому конфликту. Об этом не стесняясь заявляют официальные представители военного блока, это отлично понимают и в российском руководстве.Чем Россия может ответить на агрессию Запада во главе с США, смотрите в сюжете военкора Василия Ткача.
запад
россия
сша
украина
арктика
вашингтон
париж
крым
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/09/1054402765_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_5216076367f6a6db979b324093580e0c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, запад, россия, сша, эммануэль макрон, нато, украина, арктика, сво, спецоперация, война, рсзо, беспилотники, снайпер, ракеты, вашингтон, париж, подлодка, военные, волонтеры, крым, николай патрушев, франция, левченко, флот, вооружение, бронетехника, бпла, видео
Видео, Запад, Россия, США, Эммануэль Макрон, НАТО, Украина, Арктика, СВО, Спецоперация, война, РСЗО, беспилотники, снайпер, ракеты, Вашингтон, Париж, подлодка, военные, волонтеры, Крым, Николай Патрушев, Франция, Левченко, флот, вооружение, бронетехника, БПЛА

Запад повышает ставки. Смотрите, как Россия готовится к новым вызовам и глобальной нестабильности

16:14 09.04.2024
 
Читать в
В мире нарастает нестабильность. Запад откровенно даёт понять, что готовится к открытому военному противостоянию с Россией. Проходящие сейчас учения НАТО "Стойкий защитник 2024" - один из этапов подготовки к новому конфликту. Об этом не стесняясь заявляют официальные представители военного блока, это отлично понимают и в российском руководстве.

Чем Россия может ответить на агрессию Запада во главе с США, смотрите в сюжете военкора Василия Ткача.
 
ВидеоЗападРоссияСШАЭммануэль МакронНАТОУкраинаАрктикаСВОСпецоперациявойнаРСЗОбеспилотникиснайперракетыВашингтонПарижподлодкавоенныеволонтерыКрымНиколай ПатрушевФранцияЛевченкофлотвооружениебронетехникаБПЛА
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:16Российская армия вошла в Красногоровку в ДНР – Bild
17:15Битва за Часов Яр. Русские берут город в огневой мешок, утюжа ВСУ ФАБами
17:10Отсидеться получится только в цирке: Украина все ближе к тотальной мобилизации
16:57Украинская компания Burisma финансировала теракты в РФ, заявили в Следкоме
16:37Зеленского отвезли в Харьков посмотреть на фортификации ВСУ, он был немногословен
16:27Росфинмониторинг внёс пособников террористов "Крокуса" в чёрный список
16:18СК РФ возбудил дело о причастности США и НАТО к финансированию терроризма
16:14Запад повышает ставки. Смотрите, как Россия готовится к новым вызовам и глобальной нестабильности
15:56США передали Украине конфискованное у Ирана оружие
15:56Индо-Тихоокеанские Бермуды. Москва и Вашингтон проверяют крепость Пекина верностью Нью-Дели
15:10Киев разорвал соглашение с СНГ о сотрудничестве в области машиностроения и нефтехимии
14:30Эквадор и Сирия. Демонстративный плевок в международное право и смерть дипломатии
14:20Совет управляющих МАГАТЭ созовут из-за атак на ЗАЭС
14:17Русский язык оцифруют. Госдума РФ приняла закон о Национальном словарном фонде
14:14На Китай надейся, а сам не плошай. Как России решить проблемы с мигрантами
14:09Украинцев ознакомят с законопроектом о мобилизации, но после его принятия
13:49Справедливость и равноправие: визит Лаврова в Пекин
13:13Где может рвануть уже совсем скоро: Хавич о пороховой бочке Европы и индульгенции на ядерный террор
13:00Выгода от потерь, успехи ВС РФ, роль Китая в решении конфликта. Главное на Украине на 13:00 9 апреля
12:35"Готовит армию к капитуляции": депутат Рады сообщил о перестановках в ВСУ
Лента новостейМолния