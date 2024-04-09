США передали Украине конфискованное у Ирана оружие - 09.04.2024 Украина.ру
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США передали Украине конфискованное у Ирана оружие
США передали Украине конфискованное у Ирана оружие - 09.04.2024 Украина.ру
США передали Украине конфискованное у Ирана оружие
Правительство США передало партию изъятого оружия Вооруженным силам Украины, сообщило 9 апреля Центральное командование Вооруженных сил США в соцсети X
2024-04-09T15:56
2024-04-09T15:56
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зарубежье
хуситы
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Правительство США 4 апреля передало ВСУ более 5 000 автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок, РПГ-7 и более 500 000 патронов калибра 7,62 мм. В Центральном командовании ВС США отметили, что такого количества боеприпасов достаточно, чтобы оснастить стрелковым оружием одну бригаду.Правительство получило право собственности на эти боеприпасы 1 декабря 2023 года в результате гражданского конфискационного иска Министерства юстиции к Корпусу стражей исламской революции Ирана (КСИР).Это оружие было изъято в период с 22 мая 2021 года по 15 февраля 2023 года с транзитных судов. По данным ВС США, КСИР передали это оружие хуситам в Йемене, а США изъяли его.Конгресс США до сих пор не проголосовал за предоставление Украине нового пакета военной помощи. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что голосование пройдёт не ранее середины апреля.Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отправился в США, чтобы призвать демократов и республиканцев принять принять пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, вооруженные силы украины, оружие, вооружение, зарубежье, хуситы, автомат
Новости, США, Украина, Вооруженные силы Украины, оружие, вооружение, Зарубежье, хуситы, автомат

США передали Украине конфискованное у Ирана оружие

15:56 09.04.2024
 
© X/U.S. Central Command
© X/U.S. Central Command
Читать в
Правительство США передало партию изъятого оружия Вооруженным силам Украины, сообщило 9 апреля Центральное командование Вооруженных сил США в соцсети X
Правительство США 4 апреля передало ВСУ более 5 000 автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок, РПГ-7 и более 500 000 патронов калибра 7,62 мм.
В Центральном командовании ВС США отметили, что такого количества боеприпасов достаточно, чтобы оснастить стрелковым оружием одну бригаду.
Правительство получило право собственности на эти боеприпасы 1 декабря 2023 года в результате гражданского конфискационного иска Министерства юстиции к Корпусу стражей исламской революции Ирана (КСИР).
Это оружие было изъято в период с 22 мая 2021 года по 15 февраля 2023 года с транзитных судов. По данным ВС США, КСИР передали это оружие хуситам в Йемене, а США изъяли его.
Конгресс США до сих пор не проголосовал за предоставление Украине нового пакета военной помощи. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что голосование пройдёт не ранее середины апреля.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отправился в США, чтобы призвать демократов и республиканцев принять принять пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов.
- РИА Новости, 1920, 09.04.2024
10:52
Кэмерон обсудит будущее Украины с Блинкеном и ТрампомМинистр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отправился в США для встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, сообщили журналисты Reuters
 
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