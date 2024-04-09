Лето 2024 должно стать решающим: офицер запаса объяснил, когда ВС РФ утроят Киеву "новое Дебальцево"
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкIV Международный военно-технический форум "Армия-2018". День первый
Лето 2024 года должно стать решающим, это окно возможностей для армии РФ. Если оставить враждебное государство Украина даже с санитарной зоной, через какое-то время все начнется снова. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
Затащить всю Сумскую группировку ВСУ в Донбасс сейчас не получится. Во-первых, в случае продвижения армии РФ к Днепру сверху все равно будет нависать Харьков. Во-вторых, ВСУ продолжат атаковать мирное население Белгорода, рассказал офицер.
С Сумами и Харьковом рано или поздно все равно придется что-то решать. Чтобы растащить Сумскую группировку ВСУ, можно ударить в районе Глухова, Путивля, Белополье и Ворожбы, отметил специалист.
"Лето 2024 года должно стать решающим. Лето – это наше окно возможностей. Чем больше мы сделаем – тем лучше для нас. Если мы оставим враждебное государство Украина даже с санитарной зоной, через какое-то время все начнется снова", - отметил Кутырь.
Когда для ВСУ наступил очередное Дебальцево, Киев подпишет все что угодно, а потом опять "жабьими прыжками и скулежом" начнет воевать. Раковая опухоль лечится только хирургическим путем – ее просто отрезают. Так что с Украиной нужна только безоговорочная капитуляция, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Виктор Кутырь: Если Россия не снесет Сумской балкон вместе с ВСУ, то получит удар во фланг и войну с НАТО читайте на сайте Украина.ру