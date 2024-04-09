https://ukraina.ru/20240409/1054391248.html

Лето 2024 должно стать решающим: офицер запаса объяснил, когда ВС РФ утроят Киеву "новое Дебальцево"

Лето 2024 должно стать решающим: офицер запаса объяснил, когда ВС РФ утроят Киеву "новое Дебальцево" - 09.04.2024 Украина.ру

Лето 2024 должно стать решающим: офицер запаса объяснил, когда ВС РФ утроят Киеву "новое Дебальцево"

Лето 2024 года должно стать решающим, это окно возможностей для армии РФ. Если оставить враждебное государство Украина даже с санитарной зоной, через какое-то время все начнется снова. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь

2024-04-09T04:20

2024-04-09T04:20

2024-04-09T00:29

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Затащить всю Сумскую группировку ВСУ в Донбасс сейчас не получится. Во-первых, в случае продвижения армии РФ к Днепру сверху все равно будет нависать Харьков. Во-вторых, ВСУ продолжат атаковать мирное население Белгорода, рассказал офицер.С Сумами и Харьковом рано или поздно все равно придется что-то решать. Чтобы растащить Сумскую группировку ВСУ, можно ударить в районе Глухова, Путивля, Белополье и Ворожбы, отметил специалист.Когда для ВСУ наступил очередное Дебальцево, Киев подпишет все что угодно, а потом опять "жабьими прыжками и скулежом" начнет воевать. Раковая опухоль лечится только хирургическим путем – ее просто отрезают. Так что с Украиной нужна только безоговорочная капитуляция, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Кутырь: Если Россия не снесет Сумской балкон вместе с ВСУ, то получит удар во фланг и войну с НАТО читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240408/1054380557.html

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