https://ukraina.ru/20240409/1054388760.html

Офицер запаса объяснил, сколько военных и бойцов Росгвардии потребуется для удара по ВСУ на границе

Офицер запаса объяснил, сколько военных и бойцов Росгвардии потребуется для удара по ВСУ на границе - 09.04.2024 Украина.ру

Офицер запаса объяснил, сколько военных и бойцов Росгвардии потребуется для удара по ВСУ на границе

Для масштабной операции на севере России нужна группировка в 150 тысяч военных от Минобороны и минимум 50 тысяч бойцов Росгвардии. Пехота ВС РФ будет вести наступление, а Росгвардия - создавать блокпосты и комендатуры. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь

2024-04-09T03:50

2024-04-09T03:50

2024-04-09T03:50

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Если ВС РФ начнут окружать Харьков, над ними нависнет Сумской "балкон", который нельзя оставлять в тылу. Единственный вариант для наступления армии РФ – между Сумами и Харьковом, где идут основные бои на приграничье, рассказал офицер.Если рассматривать ограниченный участок от Харькова до границы с Белоруссией в Черниговской области, то это 440 километров по прямой. Раньше за наступающей бригадой всегда шел полк внутренних войск. Думаю, сейчас эта концепция осталась прежней, добавил он.В любом случае для такой операции российским силам нужна группировка численностью в 150 тысяч человек от Минобороны и хотя бы 50 тысяч бойцов от Росгвардии. А это минимум 200 тысяч человек, отметил он.ВС РФ придется одновременно решать проблему Харькова и проблему Сум. Харьков нельзя взять, не взяв Сумы. Они отделены от Чернигова и Харькова большими реками (Днепр и Десна), заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Кутырь: Если Россия не снесет Сумской балкон вместе с ВСУ, то получит удар во фланг и войну с НАТО читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240406/1054342314.html

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новости, россия, харьков, сумы, росгвардия, вс рф, наступление, блокпосты, граница, минобороны рф, чернигов, черниговская область