Офицер запаса объяснил, сколько военных и бойцов Росгвардии потребуется для удара по ВСУ на границе - 09.04.2024 Украина.ру
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Офицер запаса объяснил, сколько военных и бойцов Росгвардии потребуется для удара по ВСУ на границе
Офицер запаса объяснил, сколько военных и бойцов Росгвардии потребуется для удара по ВСУ на границе - 09.04.2024 Украина.ру
Офицер запаса объяснил, сколько военных и бойцов Росгвардии потребуется для удара по ВСУ на границе
Для масштабной операции на севере России нужна группировка в 150 тысяч военных от Минобороны и минимум 50 тысяч бойцов Росгвардии. Пехота ВС РФ будет вести наступление, а Росгвардия - создавать блокпосты и комендатуры. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
2024-04-09T03:50
2024-04-09T03:50
новости
россия
харьков
сумы
росгвардия
вс рф
наступление
блокпосты
граница
минобороны рф
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Если ВС РФ начнут окружать Харьков, над ними нависнет Сумской "балкон", который нельзя оставлять в тылу. Единственный вариант для наступления армии РФ – между Сумами и Харьковом, где идут основные бои на приграничье, рассказал офицер.Если рассматривать ограниченный участок от Харькова до границы с Белоруссией в Черниговской области, то это 440 километров по прямой. Раньше за наступающей бригадой всегда шел полк внутренних войск. Думаю, сейчас эта концепция осталась прежней, добавил он.В любом случае для такой операции российским силам нужна группировка численностью в 150 тысяч человек от Минобороны и хотя бы 50 тысяч бойцов от Росгвардии. А это минимум 200 тысяч человек, отметил он.ВС РФ придется одновременно решать проблему Харькова и проблему Сум. Харьков нельзя взять, не взяв Сумы. Они отделены от Чернигова и Харькова большими реками (Днепр и Десна), заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктор Кутырь: Если Россия не снесет Сумской балкон вместе с ВСУ, то получит удар во фланг и войну с НАТО читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240406/1054342314.html
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харьков
сумы
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новости, россия, харьков, сумы, росгвардия, вс рф, наступление, блокпосты, граница, минобороны рф, чернигов, черниговская область
Новости, Россия, Харьков, Сумы, Росгвардия, ВС РФ, наступление, блокпосты, граница, Минобороны РФ, Чернигов, Черниговская область

Офицер запаса объяснил, сколько военных и бойцов Росгвардии потребуется для удара по ВСУ на границе

03:50 09.04.2024
 
Росгвардия в ЛНР
Росгвардия в ЛНР
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Для масштабной операции на севере России нужна группировка в 150 тысяч военных от Минобороны и минимум 50 тысяч бойцов Росгвардии. Пехота ВС РФ будет вести наступление, а Росгвардия - создавать блокпосты и комендатуры. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
Если ВС РФ начнут окружать Харьков, над ними нависнет Сумской "балкон", который нельзя оставлять в тылу. Единственный вариант для наступления армии РФ – между Сумами и Харьковом, где идут основные бои на приграничье, рассказал офицер.
Если рассматривать ограниченный участок от Харькова до границы с Белоруссией в Черниговской области, то это 440 километров по прямой. Раньше за наступающей бригадой всегда шел полк внутренних войск. Думаю, сейчас эта концепция осталась прежней, добавил он.
"Пехота, которая будет штурмовать позиции ВСУ (Минобороны) – это одно направление. Еще у нас есть Росгвардия, которая по всем канонам ведения боевых действий должна создавать блокпосты, комендатуры и бороться с диверсантами и партизанами", - подчеркнул Кутырь.
В любом случае для такой операции российским силам нужна группировка численностью в 150 тысяч человек от Минобороны и хотя бы 50 тысяч бойцов от Росгвардии. А это минимум 200 тысяч человек, отметил он.
ВС РФ придется одновременно решать проблему Харькова и проблему Сум. Харьков нельзя взять, не взяв Сумы. Они отделены от Чернигова и Харькова большими реками (Днепр и Десна), заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Виктор Кутырь: Если Россия не снесет Сумской балкон вместе с ВСУ, то получит удар во фланг и войну с НАТО читайте на сайте Украина.ру
Сергей Храпач интервью
6 апреля, 11:39
"Крокус", бомбы в иконах, ранение Чибиса. Сергей Храпач о том, как массовый терроризм в РФ изменит СВОВ последние недели спецслужбы России провели ряд операций и задержаний террористов и тех, кто им помогал.
 
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Заголовок открываемого материала
05:20Эксперт о том, почему ВС РФ нужно идти сразу на Харьков и Сумы, чтобы ВСУ не ударили по Курской области
05:00Некрологи спецназа ВСУ и брошенные города: офицер запаса о том, что происходит на границе Сумской области
04:50Ветеран чеченской кампании рассказал, как ФАБы утюжат ВСУ, которые пытаются строить оборону за Авдеевкой
04:40"Сумы нельзя оставлять в тылу": офицер запаса назвал единственный вариант для наступления ВС РФ
04:30Противник готовится: эксперт рассказал, где могут ударить ВС РФ, чтобы растащить Сумскую группировку ВСУ
04:20Лето 2024 должно стать решающим: офицер запаса объяснил, когда ВС РФ утроят Киеву "новое Дебальцево"
04:10"Наступление на Киев или Харьков": политолог назвал несколько вариантов большой военной кампании РФ
04:00Заходим как к себе домой: Алексей Самойлов рассказал, как ВС РФ уничтожают военные объекты ВСУ в Харькове
03:50Офицер запаса объяснил, сколько военных и бойцов Росгвардии потребуется для удара по ВСУ на границе
03:40Харьков брать не будем: политолог объяснил, как ВС РФ блокируют город и погонят ВСУ в сторону Полтавы
03:30Нужна хитрость или огневой вал: Кутырь раскрыл, как ВС РФ смогут взять в кольцо два ключевых города
03:20Алексей Самойлов о том, каким способом ВС РФ отрежут Харьков и "припрут к Днепру" ВСУ на Запорожье
03:10За "лайки" под фото: политолог раскрыл, кого СБУ хватают на улицах, рапортуя о "поимке" русского подполья
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