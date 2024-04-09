Заходим как к себе домой: Алексей Самойлов рассказал, как ВС РФ уничтожают военные объекты ВСУ в Харькове - 09.04.2024 Украина.ру
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Заходим как к себе домой: Алексей Самойлов рассказал, как ВС РФ уничтожают военные объекты ВСУ в Харькове
Заходим как к себе домой: Алексей Самойлов рассказал, как ВС РФ уничтожают военные объекты ВСУ в Харькове - 09.04.2024 Украина.ру
Заходим как к себе домой: Алексей Самойлов рассказал, как ВС РФ уничтожают военные объекты ВСУ в Харькове
В районе Харькова ВС РФ провели ряд воздушных спецопераций, в ходе которых уничтожили вражеские средства обнаружения и поражения авиации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-04-09T04:00
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Ранее координатор российского подполья Сергей Лебедев подробно рассказал о дистанционной атаке ВС РФ по военным объектам ВСУ в районе Харькова, которая была проведена в ночь с 3 на 4 апреля.Очень хорошо, что российские ракеты заходят в Харьков "как к себе домой". Это действительно наш дом, я прекрасно помню, по какому адресу в Харькове жила наша семья. Скорее бы туда дошли ВС РФ, у России там много должников, рассказал политолог.Я регулярно читаю сводки Минобороны. В марте почти не было сообщений о том, что ВС РФ поражают украинские ЗРК и авиацию. Это говорит о том, что противник истощен в средствах ПВО и авиационной техники, добавил эксперт.Повторюсь, армия РФ не просто заходит в Харьков "как к себе домой". Военные проводят комплекс военных операций, в которых принимают участие ДРГ, ВКС и артиллерийские подразделения (РСЗО и ствольные орудия). Противник не может этому противостоять, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия в Харькове нагрянула домой к ВСУ, чтобы вежливо попросить их убраться в Полтаву читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240407/1054339665.html
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новости, россия, харьков, самойлов, минобороны, вс рф, всу, харьковская область, пво, вкс, авиация
Новости, Россия, Харьков, Самойлов, Минобороны, ВС РФ, ВСУ, Харьковская область, ПВО, ВКС, авиация

Заходим как к себе домой: Алексей Самойлов рассказал, как ВС РФ уничтожают военные объекты ВСУ в Харькове

04:00 09.04.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота РСЗО "Ураган" в Харьковской области
Работа РСЗО Ураган в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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В районе Харькова ВС РФ провели ряд воздушных спецопераций, в ходе которых уничтожили вражеские средства обнаружения и поражения авиации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее координатор российского подполья Сергей Лебедев подробно рассказал о дистанционной атаке ВС РФ по военным объектам ВСУ в районе Харькова, которая была проведена в ночь с 3 на 4 апреля.
Очень хорошо, что российские ракеты заходят в Харьков "как к себе домой". Это действительно наш дом, я прекрасно помню, по какому адресу в Харькове жила наша семья. Скорее бы туда дошли ВС РФ, у России там много должников, рассказал политолог.
Я регулярно читаю сводки Минобороны. В марте почти не было сообщений о том, что ВС РФ поражают украинские ЗРК и авиацию. Это говорит о том, что противник истощен в средствах ПВО и авиационной техники, добавил эксперт.
"Мы провели ряд воздушных спецопераций, в ходе которых уничтожили вражеские средства обнаружения и поражения нашей авиации. И теперь мы можем наносить массированные ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по военной инфраструктуре Харьковской и Сумской областей", - отметил Самойлов.
Повторюсь, армия РФ не просто заходит в Харьков "как к себе домой". Военные проводят комплекс военных операций, в которых принимают участие ДРГ, ВКС и артиллерийские подразделения (РСЗО и ствольные орудия). Противник не может этому противостоять, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия в Харькове нагрянула домой к ВСУ, чтобы вежливо попросить их убраться в Полтаву читайте на сайте Украина.ру.
Андрей Кортунов интервью - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
7 апреля, 12:04
Трамп может переключиться с Украины и России на Китай. Андрей Кортунов о возможном президенте СШААмериканская политика носит двухпартийный характер и определяется не только президентом. Большую роль играет и Конгресс США и те чиновники, которых называют глубинным государством.
 
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