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Заходим как к себе домой: Алексей Самойлов рассказал, как ВС РФ уничтожают военные объекты ВСУ в Харькове

Заходим как к себе домой: Алексей Самойлов рассказал, как ВС РФ уничтожают военные объекты ВСУ в Харькове - 09.04.2024 Украина.ру

Заходим как к себе домой: Алексей Самойлов рассказал, как ВС РФ уничтожают военные объекты ВСУ в Харькове

В районе Харькова ВС РФ провели ряд воздушных спецопераций, в ходе которых уничтожили вражеские средства обнаружения и поражения авиации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-04-09T04:00

2024-04-09T04:00

2024-04-09T04:00

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Ранее координатор российского подполья Сергей Лебедев подробно рассказал о дистанционной атаке ВС РФ по военным объектам ВСУ в районе Харькова, которая была проведена в ночь с 3 на 4 апреля.Очень хорошо, что российские ракеты заходят в Харьков "как к себе домой". Это действительно наш дом, я прекрасно помню, по какому адресу в Харькове жила наша семья. Скорее бы туда дошли ВС РФ, у России там много должников, рассказал политолог.Я регулярно читаю сводки Минобороны. В марте почти не было сообщений о том, что ВС РФ поражают украинские ЗРК и авиацию. Это говорит о том, что противник истощен в средствах ПВО и авиационной техники, добавил эксперт.Повторюсь, армия РФ не просто заходит в Харьков "как к себе домой". Военные проводят комплекс военных операций, в которых принимают участие ДРГ, ВКС и артиллерийские подразделения (РСЗО и ствольные орудия). Противник не может этому противостоять, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Самойлов: Россия в Харькове нагрянула домой к ВСУ, чтобы вежливо попросить их убраться в Полтаву читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240407/1054339665.html

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