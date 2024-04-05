Украину не позовут в НАТО из страха перед конфликтом - New York Times - 05.04.2024 Украина.ру
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Украину не позовут в НАТО из страха перед конфликтом - New York Times
Украину не позовут в НАТО из страха перед конфликтом - New York Times - 05.04.2024 Украина.ру
Украину не позовут в НАТО из страха перед конфликтом - New York Times
Украина не получит официальное приглашение вступить в НАТО в ходе июльского саммита в Вашингтоне. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников альянса.
2024-04-05T10:10
2024-04-05T10:10
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"Что Украина хочет, так это официального приглашения присоединиться к НАТО. Но... это не произойдет в ходе торжеств, запланированных... на июль", - говорится в материале.Там пояснили, что у НАТО нет желания брать нового члена, из-за которого может оказаться втянутой в конфликт.Издание указало, что альянс ищет некий срединный вариант для Украины.Бывший заместитель генсека альянса Алессандро Минуто-Риццо считает, что никакой необходимости иметь Украину в качестве члена НАТО нет, если это произойдет, то характер украинского конфликта сразу изменится, это будет "что-то иное и опасное".А депутат национального собрания Франции и лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян полагает, что включение Украины в состав Североатлантического альянса затянет текущий конфликт на полвека и повлечет за собой разорение европейского континента.
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новости, украина, россия, нато, альянс, конфликт
Новости, Украина, Россия, НАТО, альянс, конфликт

Украину не позовут в НАТО из страха перед конфликтом - New York Times

10:10 05.04.2024
 
© РИА Новости . Михаил Маркив / Перейти в фотобанкПрезидент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного
Президент Украины П.Порошенко посетил академию Сухопутных войск Вооруженных сил Украины имени гетмана Петра Сагайдачного - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Михаил Маркив
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Украина не получит официальное приглашение вступить в НАТО в ходе июльского саммита в Вашингтоне. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников альянса.
"Что Украина хочет, так это официального приглашения присоединиться к НАТО. Но... это не произойдет в ходе торжеств, запланированных... на июль", - говорится в материале.
Там пояснили, что у НАТО нет желания брать нового члена, из-за которого может оказаться втянутой в конфликт.
Издание указало, что альянс ищет некий срединный вариант для Украины.
"Что он (вариант) будет из себя представлять, пока остается неясным", - пишет газета.
Бывший заместитель генсека альянса Алессандро Минуто-Риццо считает, что никакой необходимости иметь Украину в качестве члена НАТО нет, если это произойдет, то характер украинского конфликта сразу изменится, это будет "что-то иное и опасное".
А депутат национального собрания Франции и лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян полагает, что включение Украины в состав Североатлантического альянса затянет текущий конфликт на полвека и повлечет за собой разорение европейского континента.
Кулеба
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