https://ukraina.ru/20240405/1054321527.html

Украину не позовут в НАТО из страха перед конфликтом - New York Times

Украину не позовут в НАТО из страха перед конфликтом - New York Times - 05.04.2024 Украина.ру

Украину не позовут в НАТО из страха перед конфликтом - New York Times

Украина не получит официальное приглашение вступить в НАТО в ходе июльского саммита в Вашингтоне. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на чиновников альянса.

2024-04-05T10:10

2024-04-05T10:10

2024-04-05T10:10

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"Что Украина хочет, так это официального приглашения присоединиться к НАТО. Но... это не произойдет в ходе торжеств, запланированных... на июль", - говорится в материале.Там пояснили, что у НАТО нет желания брать нового члена, из-за которого может оказаться втянутой в конфликт.Издание указало, что альянс ищет некий срединный вариант для Украины.Бывший заместитель генсека альянса Алессандро Минуто-Риццо считает, что никакой необходимости иметь Украину в качестве члена НАТО нет, если это произойдет, то характер украинского конфликта сразу изменится, это будет "что-то иное и опасное".А депутат национального собрания Франции и лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян полагает, что включение Украины в состав Североатлантического альянса затянет текущий конфликт на полвека и повлечет за собой разорение европейского континента.

https://ukraina.ru/20240404/1054314626.html

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новости, украина, россия, нато, альянс, конфликт