Мобилизация в Одессе: забрать на фронт 14-летнего сироту и онкобольного - 07.04.2024 Украина.ру
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Мобилизация в Одессе: забрать на фронт 14-летнего сироту и онкобольного
Мобилизация в Одессе: забрать на фронт 14-летнего сироту и онкобольного - 07.04.2024 Украина.ру
Мобилизация в Одессе: забрать на фронт 14-летнего сироту и онкобольного
Жестоко задержали, избили и подвергли психологическому насилию 14-летнего парня, который попал под жернова украинской мобилизации в Одессе. В Измаильском районе города сотрудники военкомата насильно задержали его на улице и, угрожая оружием, затолкали в бус
2024-04-07T12:35
2024-04-07T12:35
новости
одесса
украина
минобороны
вооруженные силы украины
мобилизация
всу
сво
инвалиды
онкология
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По словам представителя поселкового совета Оксаны Терзи, парень пережил физическое насилие, испытал психологические и социальные пытки от сотрудников военкомата. "Когда военные затащили парня в микроавтобус, начали прикладывать дуло автомата к его виску, затем – ко лбу, потому что он сопротивлялся. А ребенок занимается спортом, потому у него сработала реакция самообороны. Он начал выкручиваться, а нападавшие его укротили, нанося удары по спине автоматом. Они его избили и связали руки пластмассовой стяжкой", – приводит её слова телеграм-канал "Политика страны". Уточняется, что несовершеннолетний – круглый сирота, его опекуном является бабушка. Сам парень рассказал, как работники военкомата заламывали ему руки, а на голове у людей в военной форме были балаклавы с нарисованными белыми челюстями. Когда они выяснили, что парню всего 14 лет, его высадили из машины прямо на трассе и пригрозили расправой, если он расскажет об инциденте. После этого парень два часа добирался домой пешком. Жители села, где проживает подросток, обратились в полицию, прокуратуру и к омбудсмену. Официальной реакции ТЦК и правоохранителей не поступило. Помимо подростков, в Одессе намереваются отправить на фронт даже тех, кто болен онкологией. По данным украинского телеграм-канала "Шептун", в Приморском районе города намеренно затягивают процесс прохождения комиссии, чтобы больной не избежал мобилизации. Уточняется, что потенциальный мобилизационный ресурс 1 февраля прошел медицинское освидетельствование в военкомате, комиссия была назначена на областном сборном пункте 11 марта. В указанную дату документов инвалида из районного военкомата не нашли. Оказалось, что нужна якобы еще одна фотография для личного дела, хотя все было сдано в срок."Затем работа комиссии была приостановлена 18 марта. Следующий визит в военкомат был запланирован на 3 апреля. "Мобресурс" приехал в военкомат. Оказалось, что за две недели документы в Приморский военкомат никто не доставлял. Сейчас явка в военкомат назначена на 11 апреля, хотя результат неизвестен. А там уже можно и на фронт отправить", – заключает источник. Ранее президент Украины Владимир Зеленский снизил возраст призыва с 27-ми до 25 лет. Тем временем в Минобороны страны анонсировали смарт-мобилизацию. Напомним, на Украине до сих пор не могут доработать новый проект об ужесточении мобилизации. В частности, в Раде спорят насколько возможно призвать в ВСУ 18-летних украинцев, какие меры наказания нужны для уклонистов и сколько всего жителей страны требуется мобилизовать в армию.
https://ukraina.ru/20240404/1054299675.html
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новости, одесса, украина, минобороны, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, сво, инвалиды, онкология
Новости, Одесса, Украина, Минобороны, Вооруженные силы Украины, мобилизация, ВСУ, СВО, инвалиды, онкология

Мобилизация в Одессе: забрать на фронт 14-летнего сироту и онкобольного

12:35 07.04.2024
 
Мобилизация в Одессе
Мобилизация в Одессе
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Жестоко задержали, избили и подвергли психологическому насилию 14-летнего парня, который попал под жернова украинской мобилизации в Одессе. В Измаильском районе города сотрудники военкомата насильно задержали его на улице и, угрожая оружием, затолкали в бус
По словам представителя поселкового совета Оксаны Терзи, парень пережил физическое насилие, испытал психологические и социальные пытки от сотрудников военкомата.
"Когда военные затащили парня в микроавтобус, начали прикладывать дуло автомата к его виску, затем – ко лбу, потому что он сопротивлялся. А ребенок занимается спортом, потому у него сработала реакция самообороны. Он начал выкручиваться, а нападавшие его укротили, нанося удары по спине автоматом. Они его избили и связали руки пластмассовой стяжкой", – приводит её слова телеграм-канал "Политика страны".
Уточняется, что несовершеннолетний круглый сирота, его опекуном является бабушка. Сам парень рассказал, как работники военкомата заламывали ему руки, а на голове у людей в военной форме были балаклавы с нарисованными белыми челюстями.
Когда они выяснили, что парню всего 14 лет, его высадили из машины прямо на трассе и пригрозили расправой, если он расскажет об инциденте. После этого парень два часа добирался домой пешком.
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Жители села, где проживает подросток, обратились в полицию, прокуратуру и к омбудсмену. Официальной реакции ТЦК и правоохранителей не поступило.
Помимо подростков, в Одессе намереваются отправить на фронт даже тех, кто болен онкологией. По данным украинского телеграм-канала "Шептун", в Приморском районе города намеренно затягивают процесс прохождения комиссии, чтобы больной не избежал мобилизации.
"Очень щепетильно к вопросу пополнения войск подошли в военкомате Приморского района Одессы. По нашим данным, там могут призвать на службу инвалида второй группы с онкологией, искусственно затягивая комиссию", – пишет СМИ.
Уточняется, что потенциальный мобилизационный ресурс 1 февраля прошел медицинское освидетельствование в военкомате, комиссия была назначена на областном сборном пункте 11 марта.
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В указанную дату документов инвалида из районного военкомата не нашли. Оказалось, что нужна якобы еще одна фотография для личного дела, хотя все было сдано в срок.
"Затем работа комиссии была приостановлена 18 марта. Следующий визит в военкомат был запланирован на 3 апреля. "Мобресурс" приехал в военкомат. Оказалось, что за две недели документы в Приморский военкомат никто не доставлял. Сейчас явка в военкомат назначена на 11 апреля, хотя результат неизвестен. А там уже можно и на фронт отправить", – заключает источник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский снизил возраст призыва с 27-ми до 25 лет. Тем временем в Минобороны страны анонсировали смарт-мобилизацию.
Напомним, на Украине до сих пор не могут доработать новый проект об ужесточении мобилизации. В частности, в Раде спорят насколько возможно призвать в ВСУ 18-летних украинцев, какие меры наказания нужны для уклонистов и сколько всего жителей страны требуется мобилизовать в армию.
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