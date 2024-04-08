https://ukraina.ru/20240408/1054379705.html

Следователи выявили связи террористов из "Крокуса" с украинскими спецслужбами

Следователи выявили связи террористов из "Крокуса" с украинскими спецслужбами - 08.04.2024 Украина.ру

Следователи выявили связи террористов из "Крокуса" с украинскими спецслужбами

Следователи по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" получили сведения о связи террористов с украинскими спецслужбами, сообщили в пресс-службе СК РФ

2024-04-08T16:12

2024-04-08T16:12

2024-04-08T16:12

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заслушал последние результаты расследования теракта в "Крокус Сити Холле".На данный момент по уголовному делу установлены одиннадцать лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления. Всем предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Следствием уже получены значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами", - говорится в сообщении СК РФ.Вечером 22 марта четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске. Террористы открыли стрельбу по безоружным людям и устроили поджоги. По последним данным МЧС, в результате теракте погибли 144 человека, в том числе трое детей.Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех подозреваемых граждан Таджикистана: Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализоду*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова*.ФСБ РФ накануне опубликовала видео допросов террористов. На видео они признаются, что после совершения теракта направлялись в Киев, где им должны были выплатить гонорар - миллион рублей каждому.* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

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новости, россия, александр бастрыкин, ск рф, следственный комитет, украина, теракт, крокус сити, крокус сити холл