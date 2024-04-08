https://ukraina.ru/20240408/1054379705.html
Следователи выявили связи террористов из "Крокуса" с украинскими спецслужбами
Следователи выявили связи террористов из "Крокуса" с украинскими спецслужбами - 08.04.2024 Украина.ру
Следователи выявили связи террористов из "Крокуса" с украинскими спецслужбами
Следователи по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" получили сведения о связи террористов с украинскими спецслужбами, сообщили в пресс-службе СК РФ
2024-04-08T16:12
2024-04-08T16:12
2024-04-08T16:12
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александр бастрыкин
ск рф
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теракт
крокус сити
крокус сити холл
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заслушал последние результаты расследования теракта в "Крокус Сити Холле".На данный момент по уголовному делу установлены одиннадцать лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления. Всем предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Следствием уже получены значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами", - говорится в сообщении СК РФ.Вечером 22 марта четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске. Террористы открыли стрельбу по безоружным людям и устроили поджоги. По последним данным МЧС, в результате теракте погибли 144 человека, в том числе трое детей.Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех подозреваемых граждан Таджикистана: Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализоду*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова*.ФСБ РФ накануне опубликовала видео допросов террористов. На видео они признаются, что после совершения теракта направлялись в Киев, где им должны были выплатить гонорар - миллион рублей каждому.* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, александр бастрыкин, ск рф, следственный комитет, украина, теракт, крокус сити, крокус сити холл
Новости, Россия, Александр Бастрыкин, СК РФ, Следственный комитет, Украина, теракт, Крокус Сити, Крокус Сити Холл
Следователи выявили связи террористов из "Крокуса" с украинскими спецслужбами
Следователи по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" получили сведения о связи террористов с украинскими спецслужбами, сообщили в пресс-службе СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
заслушал последние результаты расследования теракта в "Крокус Сити Холле".
На данный момент по уголовному делу установлены одиннадцать лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления. Всем предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Следствием уже получены значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами", - говорится в сообщении
СК РФ.
Вечером 22 марта четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал "Крокус Сити Холл", который находится в подмосковном Красногорске. Террористы открыли стрельбу по безоружным людям и устроили поджоги. По последним данным МЧС, в результате теракте погибли 144 человека, в том числе трое детей.
Утром 23 марта в Брянской области, у границы с Украиной, российские спецслужбы задержали четырех подозреваемых граждан Таджикистана: Далерджона Мирзоева*, Саидакрама Рачабализоду*, Шамсидина Фаридуни* и Мухаммадсобира Файзова*.
ФСБ РФ накануне опубликовала видео допросов террористов. На видео они признаются, что после совершения теракта направлялись в Киев, где им должны были выплатить гонорар - миллион рублей каждому.
* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.