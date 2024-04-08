https://ukraina.ru/20240408/1054348105.html

"Это великолепный робот": полковник Насонов рассказал, как боевые машины с АГС-17 спасают жизни бойцов

"Это великолепный робот": полковник Насонов рассказал, как боевые машины с АГС-17 спасают жизни бойцов - 08.04.2024 Украина.ру

"Это великолепный робот": полковник Насонов рассказал, как боевые машины с АГС-17 спасают жизни бойцов

Управление роботизированной новой платформой на базе АГС-17 осуществляется дистанционно. Оператор комплекса действует так же, как оператор БПЛА: видит картину на поле боя и управляет им на расстоянии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2024-04-08T04:10

2024-04-08T04:10

2024-04-08T04:10

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Недавно под Бердычами (Авдеевское направление) российские военные произвели опытное боевое применение новой автоматизированной платформы на базе АГС-17, способной вести прицельный огонь на дистанции до километра, рассказал эксперт.Сложность заключалась в том, что раньше противник мог стрелять по боевому расчету этой системы. Теперь управление платформой осуществляется дистанционно. Оператор находится на безопасном расстоянии, где его не сможет достать случайный снаряд, добавил военный.Безопасное расстояние, на котором находится оператор комплекса, составляет 5 километров. Он действует так же, как оператор БПЛА: видит картину на поле боя и управляет им дистанционно. Это великолепный робот, только не воздушный, а наземный, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Роман Насонов: Россия забросает ВСУ "кубиками" и раздавит "Слоном", а потом переловит в сумских лесах читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240406/1054342314.html

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новости, россия, робот, вс рф, сво, граната, беспилотники, донбасс, стрельба, противник, всу