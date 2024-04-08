"Это великолепный робот": полковник Насонов рассказал, как боевые машины с АГС-17 спасают жизни бойцов
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО
Управление роботизированной новой платформой на базе АГС-17 осуществляется дистанционно. Оператор комплекса действует так же, как оператор БПЛА: видит картину на поле боя и управляет им на расстоянии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Недавно под Бердычами (Авдеевское направление) российские военные произвели опытное боевое применение новой автоматизированной платформы на базе АГС-17, способной вести прицельный огонь на дистанции до километра, рассказал эксперт.
Сложность заключалась в том, что раньше противник мог стрелять по боевому расчету этой системы. Теперь управление платформой осуществляется дистанционно. Оператор находится на безопасном расстоянии, где его не сможет достать случайный снаряд, добавил военный.
"Всего в комплекс заложено 87 гранат. Он может одномоментно сделать хороший залп, сманеврировать, выйти на новый огневой рубеж и так по нескольку раз. Применение его возможно в любых условиях местности (за исключением гор и снегов). Скорость его передвижения составляет 10–12 километров в час", - подчеркнул Насонов.
Безопасное расстояние, на котором находится оператор комплекса, составляет 5 километров. Он действует так же, как оператор БПЛА: видит картину на поле боя и управляет им дистанционно. Это великолепный робот, только не воздушный, а наземный, резюмировал собеседник издания.
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