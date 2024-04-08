Говорят, что все разрушено: эксперт о том, когда ВС РФ выбьют автоматику и "разрубят" энергетику Украины - 08.04.2024 Украина.ру
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Говорят, что все разрушено: эксперт о том, когда ВС РФ выбьют автоматику и "разрубят" энергетику Украины
Говорят, что все разрушено: эксперт о том, когда ВС РФ выбьют автоматику и "разрубят" энергетику Украины - 08.04.2024 Украина.ру
Говорят, что все разрушено: эксперт о том, когда ВС РФ выбьют автоматику и "разрубят" энергетику Украины
Чтобы по Украине везде ввели графики подачи электроэнергии и перешли на дизель, ВС РФ нужно разрушать сетевую инфраструктуру, которая идет от атомных станций. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
2024-04-08T04:50
2024-04-08T04:50
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харьков
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электроэнергия
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Удары по энергетике сыграли свою роль, но все будет зависеть от систематичности. Если военные будут и дальше планомерно выбивать оставшиеся объекты генерации, проблемы начнутся у всей Украины. В результате последнего удара, в Киеве, например, отключений света не было, рассказал эксперт.Чтобы на Украине везде ввели график подачи электроэнергии и перешли на дизель, ВС РФ нужно разрушать сетевую инфраструктуру, которая идет от атомных станций, добавил специалист.Украинские АЭС остаются огромными островами генерации электричества. Если не выбить там сетевую инфраструктуру, то выключить свет на всей Украине будет проблематично, указал он.Естественно, по АЭС никто не будет наносить удары. Но если выбивать автоматику, которая позволяет выводить электроэнергию в общую сеть от АЭС, тогда можно безопасно "разрубить" всю энергосистему Украины, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Игорь Юшков: Россия погрузила во тьму Харьков и Одессу, чтобы создать ВСУ проблемы на фронте читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240405/1054329006.html
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новости, россия, украина, харьков, игорь юшков, днепрогэс, электроэнергия, аэс, сво, энергетика, электроподстанции
Новости, Россия, Украина, Харьков, Игорь Юшков, ДнепроГЭС, электроэнергия, АЭС, СВО, энергетика, электроподстанции

Говорят, что все разрушено: эксперт о том, когда ВС РФ выбьют автоматику и "разрубят" энергетику Украины

04:50 08.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТеплоэлектроцентраль в Киеве
Теплоэлектроцентраль в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Чтобы по Украине везде ввели графики подачи электроэнергии и перешли на дизель, ВС РФ нужно разрушать сетевую инфраструктуру, которая идет от атомных станций. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
Удары по энергетике сыграли свою роль, но все будет зависеть от систематичности. Если военные будут и дальше планомерно выбивать оставшиеся объекты генерации, проблемы начнутся у всей Украины. В результате последнего удара, в Киеве, например, отключений света не было, рассказал эксперт.
"Но украинские энергетики утверждают, что все разрушено, чтобы не было повторных ударов. Со временем мы увидим, все ли повреждено. Период, за который можно будет починить оборудование в Харькове и на ДнепроГЭС, может измеряться месяцами", - отметил Юшков.
Чтобы на Украине везде ввели график подачи электроэнергии и перешли на дизель, ВС РФ нужно разрушать сетевую инфраструктуру, которая идет от атомных станций, добавил специалист.
Украинские АЭС остаются огромными островами генерации электричества. Если не выбить там сетевую инфраструктуру, то выключить свет на всей Украине будет проблематично, указал он.
Естественно, по АЭС никто не будет наносить удары. Но если выбивать автоматику, которая позволяет выводить электроэнергию в общую сеть от АЭС, тогда можно безопасно "разрубить" всю энергосистему Украины, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Игорь Юшков: Россия погрузила во тьму Харьков и Одессу, чтобы создать ВСУ проблемы на фронте читайте на сайте Украина.ру
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