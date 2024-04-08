Больше всего досталось Харькову: эксперт рассказал, когда проблемы со светом начнутся по всей Украине
Удары по энергетике сыграли свою роль, но все будет зависеть от систематичности. Если Россия продолжит планомерно выбивать оставшиеся объекты генерации, проблемы начнутся у всей Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
Последние российские удары по объектам на Украине вернули в несколько областей жесткий график подачи электроэнергии, в том числе в Одессе и Харькове. При этом в последней волне ударов появилась новая закономерность. Это была попытка уничтожить генерацию вдоль линии фронта, рассказал эксперт.
"То есть была попытка погасить свет именно здесь, чтобы облегчить нам боевые действия. Больше всего досталось Харькову, где под удар попала ТЭЦ-5. Самый яркий пример – это удар по ДнепроГЭС-2. Машинный зал на ДнепроГЭС-1, видимо, не затронут", - отметил Юшков.
Удары по энергетике сыграли свою роль, но все будет зависеть от систематичности. Если Россия будет и дальше планомерно выбивать оставшиеся объекты генерации, проблемы начнутся у всей Украины, подчеркнул специалист.
Сейчас же, в результате последнего удара, в Киеве, например, отключений не было. Запас прочности украинской энергетики был сильно уменьшен еще с октября 2022 года, когда началась первая волна ударов, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Игорь Юшков: Россия погрузила во тьму Харьков и Одессу, чтобы создать ВСУ проблемы на фронте читайте на сайте Украина.ру