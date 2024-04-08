Более миллиона баррелей в сутки: Игорь Юшков сообщил, как Индия и Китай конкурируют за российскую нефть - 08.04.2024 Украина.ру
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Более миллиона баррелей в сутки: Игорь Юшков сообщил, как Индия и Китай конкурируют за российскую нефть
Более миллиона баррелей в сутки: Игорь Юшков сообщил, как Индия и Китай конкурируют за российскую нефть - 08.04.2024 Украина.ру
Более миллиона баррелей в сутки: Игорь Юшков сообщил, как Индия и Китай конкурируют за российскую нефть
Сейчас Россия стабилизировалась на нефтяных рынках. Если в 2022–23 годах крупнейшим покупателем нашей нефти, которая перевозится танкерами, была Индия, то сейчас ее обогнал Китай. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
2024-04-08T04:00
2024-04-08T04:00
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индия
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игорь юшков
нефть
экономика
добыча
поставки
топливо
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В области нефти ситуация для России складывается благоприятно. Цены на нее растут в целом, также увеличивается цена и на российские сорта. Российская экономика укладывается в параметры бюджета, рассказал эксперт.Бюджет сверстан из расчета 71,3 доллара за баррель. Примерно такая цена 70–73 доллара за баррель сорта Uralls, от которой высчитываются налоги. Здесь пополнение бюджета идет стабильно, добавил он.Но Индия не отказывается от российской нефти. Она по-прежнему покупает более миллиона баррелей в сутки. Россия для Индии - крупнейший поставщик. Но Китай восстанавливается после коронавируса и ему требуется все больше нефти, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Игорь Юшков: Россия погрузила во тьму Харьков и Одессу, чтобы создать ВСУ проблемы на фронте читайте на сайте Украина.ру
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новости, индия, россия, китай, игорь юшков, нефть, экономика, добыча, поставки, топливо, рынок
Новости, Индия, Россия, Китай, Игорь Юшков, нефть, экономика, добыча, поставки, топливо, рынок

Более миллиона баррелей в сутки: Игорь Юшков сообщил, как Индия и Китай конкурируют за российскую нефть

04:00 08.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредприятие ООО РН-Пурнефтегаз в Ямало-Ненецком автономном округе
Предприятие ООО РН-Пурнефтегаз в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Сейчас Россия стабилизировалась на нефтяных рынках. Если в 2022–23 годах крупнейшим покупателем нашей нефти, которая перевозится танкерами, была Индия, то сейчас ее обогнал Китай. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
В области нефти ситуация для России складывается благоприятно. Цены на нее растут в целом, также увеличивается цена и на российские сорта. Российская экономика укладывается в параметры бюджета, рассказал эксперт.
Бюджет сверстан из расчета 71,3 доллара за баррель. Примерно такая цена 70–73 доллара за баррель сорта Uralls, от которой высчитываются налоги. Здесь пополнение бюджета идет стабильно, добавил он.
"Россия стабилизировалась на рынках. Идет конкуренция за нашу нефть со стороны Индии и Китая. Были новости о том, что Россия не купила отдельные партии нефти с Сахалина, но их успешно взял себе Китай. Если в 2022–23 годах крупнейшим покупателем нашей нефти, которая перевозится танкерами, была Индия, то сейчас ее обогнал Китай", - отметил Юшков.
Но Индия не отказывается от российской нефти. Она по-прежнему покупает более миллиона баррелей в сутки. Россия для Индии - крупнейший поставщик. Но Китай восстанавливается после коронавируса и ему требуется все больше нефти, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Игорь Юшков: Россия погрузила во тьму Харьков и Одессу, чтобы создать ВСУ проблемы на фронте читайте на сайте Украина.ру
Андрей Кортунов интервью - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
5 апреля, 03:57
Ядерная война или ракеты на Польшу и Румынию. Андрей Кортунов о том, что ждет армии НАТО на УкраинеГлава Франции много говорит, но мало делает. Посмотрим, насколько политические заявления Макрона выльются в какие-то конкретные действия
 
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