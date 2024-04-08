https://ukraina.ru/20240408/1054333358.html

Более миллиона баррелей в сутки: Игорь Юшков сообщил, как Индия и Китай конкурируют за российскую нефть

Более миллиона баррелей в сутки: Игорь Юшков сообщил, как Индия и Китай конкурируют за российскую нефть - 08.04.2024 Украина.ру

Более миллиона баррелей в сутки: Игорь Юшков сообщил, как Индия и Китай конкурируют за российскую нефть

Сейчас Россия стабилизировалась на нефтяных рынках. Если в 2022–23 годах крупнейшим покупателем нашей нефти, которая перевозится танкерами, была Индия, то сейчас ее обогнал Китай. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

2024-04-08T04:00

2024-04-08T04:00

2024-04-08T04:00

новости

индия

россия

китай

игорь юшков

нефть

экономика

добыча

поставки

топливо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101541/25/1015412571_0:155:2869:1769_1920x0_80_0_0_7b7fec3b709ff238fe5e0e63a3cbca0d.jpg

В области нефти ситуация для России складывается благоприятно. Цены на нее растут в целом, также увеличивается цена и на российские сорта. Российская экономика укладывается в параметры бюджета, рассказал эксперт.Бюджет сверстан из расчета 71,3 доллара за баррель. Примерно такая цена 70–73 доллара за баррель сорта Uralls, от которой высчитываются налоги. Здесь пополнение бюджета идет стабильно, добавил он.Но Индия не отказывается от российской нефти. Она по-прежнему покупает более миллиона баррелей в сутки. Россия для Индии - крупнейший поставщик. Но Китай восстанавливается после коронавируса и ему требуется все больше нефти, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Игорь Юшков: Россия погрузила во тьму Харьков и Одессу, чтобы создать ВСУ проблемы на фронте читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240405/1054308825.html

индия

россия

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, индия, россия, китай, игорь юшков, нефть, экономика, добыча, поставки, топливо, рынок