https://ukraina.ru/20240407/1054361257.html
Из-за паводковой ситуации в Орске 99 человек обратились за медпомощью
Из-за паводковой ситуации в Орске 99 человек обратились за медпомощью - 07.04.2024 Украина.ру
Из-за паводковой ситуации в Орске 99 человек обратились за медпомощью
К медработникам из-за паводка в Орске обратились 99 человек, их состояние не вызывает опасений. Об этом 7 апреля сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов
2024-04-07T16:22
2024-04-07T16:22
2024-04-07T16:22
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Правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера. Уточняется, что пик паводка ожидают к 10 апреля, а уже после 20 апреля ситуация стабилизируется. По данным властей региона, ущерб от паводка в Оренбуржье составит около 21 миллиард рублей. Ранее в этот же день сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области и возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях. В пятницу началась массовая эвакуация людей из Орска, где произошел прорыв дамбы, защищавшей город от реки Урал. Для людей из затопленного района оперативно подготовили пункты временного размещения. Всего в Оренбургской области подтоплены около 6,3 тыс. домов.
https://ukraina.ru/20240407/1054354879.html
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новости, тюменская область, владимир путин, мчс, урал, россия, чп, дамба, затопления
Новости, Тюменская область, Владимир Путин, МЧС, Урал, Россия, ЧП, дамба, затопления
Из-за паводковой ситуации в Орске 99 человек обратились за медпомощью
К медработникам из-за паводка в Орске обратились 99 человек, их состояние не вызывает опасений. Об этом 7 апреля сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов
"За медицинской помощью в связи ситуацией в Орске обратилось 99 человек, в том числе 18 детей, из них 6 взрослых и 3 детей госпитализированы – их состояние не вызывает опасений. Остальным помощь оказана амбулаторно", – приводит его слова РИА Новости.
Правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера. Уточняется, что пик паводка ожидают к 10 апреля, а уже после 20 апреля ситуация стабилизируется.
По данным властей региона, ущерб от паводка в Оренбуржье составит около 21 миллиард рублей.
Ранее в этот же день сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил
с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области и возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях.
В пятницу началась массовая эвакуация людей из Орска, где произошел прорыв дамбы, защищавшей город от реки Урал. Для людей из затопленного района оперативно подготовили пункты временного размещения. Всего в Оренбургской области подтоплены около 6,3 тыс. домов.