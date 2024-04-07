Из-за паводковой ситуации в Орске 99 человек обратились за медпомощью - 07.04.2024 Украина.ру
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Из-за паводковой ситуации в Орске 99 человек обратились за медпомощью
Из-за паводковой ситуации в Орске 99 человек обратились за медпомощью - 07.04.2024 Украина.ру
Из-за паводковой ситуации в Орске 99 человек обратились за медпомощью
К медработникам из-за паводка в Орске обратились 99 человек, их состояние не вызывает опасений. Об этом 7 апреля сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов
2024-04-07T16:22
2024-04-07T16:22
новости
тюменская область
владимир путин
мчс
урал
россия
чп
дамба
затопления
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Правительственная комиссия приняла решение отнести&nbsp;паводок&nbsp;в&nbsp;Оренбургской области к чрезвычайной ситуации&nbsp;федерального&nbsp;характера.&nbsp;Уточняется, что пик паводка ожидают к 10 апреля, а уже после 20 апреля ситуация стабилизируется. По данным властей региона, ущерб от паводка в Оренбуржье составит около 21 миллиард рублей. Ранее в этот же день сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области и возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях. В пятницу началась массовая эвакуация людей из Орска, где произошел прорыв дамбы, защищавшей город от реки Урал. Для людей из затопленного района оперативно подготовили пункты временного размещения. Всего в Оренбургской области подтоплены около 6,3 тыс. домов.
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новости, тюменская область, владимир путин, мчс, урал, россия, чп, дамба, затопления
Новости, Тюменская область, Владимир Путин, МЧС, Урал, Россия, ЧП, дамба, затопления

Из-за паводковой ситуации в Орске 99 человек обратились за медпомощью

16:22 07.04.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкОбстановка в Орске после прорыва дамбы
Обстановка в Орске после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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К медработникам из-за паводка в Орске обратились 99 человек, их состояние не вызывает опасений. Об этом 7 апреля сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов
"За медицинской помощью в связи ситуацией в Орске обратилось 99 человек, в том числе 18 детей, из них 6 взрослых и 3 детей госпитализированы – их состояние не вызывает опасений. Остальным помощь оказана амбулаторно", – приводит его слова РИА Новости.
Правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбургской области к чрезвычайной ситуации федерального характера. Уточняется, что пик паводка ожидают к 10 апреля, а уже после 20 апреля ситуация стабилизируется.
По данным властей региона, ущерб от паводка в Оренбуржье составит около 21 миллиард рублей.
Ранее в этот же день сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области и возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях.
В пятницу началась массовая эвакуация людей из Орска, где произошел прорыв дамбы, защищавшей город от реки Урал. Для людей из затопленного района оперативно подготовили пункты временного размещения. Всего в Оренбургской области подтоплены около 6,3 тыс. домов.
Последствия прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
11:44
Власти сообщили о гибели четырёх человек в ОрскеВ подтопленном оренбургском Орске скончались четыре человека, но их смерти не связаны с паводковой ситуацией. Об этом 7 апреля сообщили городские власти
 
НовостиТюменская областьВладимир ПутинМЧСУралРоссияЧПдамбазатопления
 
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Заголовок открываемого материала
16:43Фон дер Ляен пообещала бороться с "друзьями Путина" в ЕС
16:22Из-за паводковой ситуации в Орске 99 человек обратились за медпомощью
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