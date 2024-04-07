Путину доложили о развитии ситуации в Оренбургской области - 07.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240407/1054358280.html
Путину доложили о развитии ситуации в Оренбургской области
Путину доложили о развитии ситуации в Оренбургской области - 07.04.2024 Украина.ру
Путину доложили о развитии ситуации в Оренбургской области
Президент России Владимир Путин обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области и возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях. Об этом 7 апреля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости
2024-04-07T13:42
2024-04-07T13:42
новости
владимир путин
россия
мчс
урал
дмитрий песков
тюменская область
дамба
чп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1a/1054127494_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_76c687059c9230455d92ff1b34108389.jpg
Уточняется, что о развитии ситуации с затоплением в Оренбургской области вокруг Орска главе государства докладывали губернатор края Денис Паслер и глава МЧС РФ Александр Куренков, который по поручению президента прибыл в регион для контроля работы спасателей. Владимир Путин отметил необходимость своевременного анализа, прогнозирования по ситуации с возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях. С главами этих регионов в воскресенье планируются телефонные разговоры. По данным на 13:00 более 60 населенных пунктов уже вошли в список территорий в Курганской области, где в ближайшие дни возможны подтопления в связи с паводком, проводится превентивная эвакуация населения, сообщила пресс-служба правительства региона. Спасатели МЧС эвакуировали около 820 человек, включая 159 детей, из зоны подтопления в Самарской области, уточнили в региональном ГУМЧС. В Росавиации заявили, что аэропорты Оренбуржья работают штатно. Напомним, 5 апреля началась массовая эвакуация людей из Орска, где произошел прорыв дамбы, защищавшей город от реки Урал. Для людей из затопленного района оперативно подготовили пункты временного размещения. Всего в Оренбургской области подтоплены почти 6,3 тыс. домов, эвакуированы более 4,4 тыс. человек. В районе Орска уровень воды в Урале почти вдвое превышает допустимую отметку (5,5 м) и достигает 9,6 м. В мэрии предупреждают, что ситуация с паводком остаётся критической, в ближайшие дни уровень воды будет только расти.
https://ukraina.ru/20240407/1054354879.html
россия
урал
тюменская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1a/1054127494_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_b823b1e2a06296bdc8f0b8f5c2fc782b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, россия, мчс, урал, дмитрий песков, тюменская область, дамба, чп
Новости, Владимир Путин, Россия, МЧС, Урал, Дмитрий Песков, Тюменская область, дамба, ЧП

Путину доложили о развитии ситуации в Оренбургской области

13:42 07.04.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к гражданам России
Обращение президента РФ В. Путина к гражданам России
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области и возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях. Об этом 7 апреля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости
Уточняется, что о развитии ситуации с затоплением в Оренбургской области вокруг Орска главе государства докладывали губернатор края Денис Паслер и глава МЧС РФ Александр Куренков, который по поручению президента прибыл в регион для контроля работы спасателей.
Владимир Путин отметил необходимость своевременного анализа, прогнозирования по ситуации с возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях. С главами этих регионов в воскресенье планируются телефонные разговоры.
По данным на 13:00 более 60 населенных пунктов уже вошли в список территорий в Курганской области, где в ближайшие дни возможны подтопления в связи с паводком, проводится превентивная эвакуация населения, сообщила пресс-служба правительства региона.
Спасатели МЧС эвакуировали около 820 человек, включая 159 детей, из зоны подтопления в Самарской области, уточнили в региональном ГУМЧС.
В Росавиации заявили, что аэропорты Оренбуржья работают штатно.
Напомним, 5 апреля началась массовая эвакуация людей из Орска, где произошел прорыв дамбы, защищавшей город от реки Урал. Для людей из затопленного района оперативно подготовили пункты временного размещения. Всего в Оренбургской области подтоплены почти 6,3 тыс. домов, эвакуированы более 4,4 тыс. человек. В районе Орска уровень воды в Урале почти вдвое превышает допустимую отметку (5,5 м) и достигает 9,6 м.
В мэрии предупреждают, что ситуация с паводком остаётся критической, в ближайшие дни уровень воды будет только расти.
Последствия прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
11:44
Власти сообщили о гибели четырёх человек в ОрскеВ подтопленном оренбургском Орске скончались четыре человека, но их смерти не связаны с паводковой ситуацией. Об этом 7 апреля сообщили городские власти
 
НовостиВладимир ПутинРоссияМЧСУралДмитрий ПесковТюменская областьдамбаЧП
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:02Власти Харькова бьют тревогу: энергосистема города планомерно разрушается
14:47Украинские дроны атаковали ЗАЭС сразу после обхода экспертов МАГАТЭ
14:29Буданов* мечтает о немецких дальнобойных Taurus, а в ответ – тишина
14:24Что Франция не может обсуждать с Россией и что отрицает глава французского Минобороны
14:16Как изменилась стоимость жизни на Украине за 10 лет. Рост тарифов ЖКХ
14:06ВСУ в ДНР только за сутки потеряли более 700 солдат при неудачных атаках – Минобороны РФ
13:52Когда Украину признают террористом и стоит ли спортсменам из России ехать на Олимпиаду – Витязева
13:42Путину доложили о развитии ситуации в Оренбургской области
13:35Пока предупреждение. Французские легионеры станут законной целью ВС РФ, если войдут в Украину
13:31Западная Украина за минувшую неделю: Многоэтажки вместо ЛАЗа и чешские поезда на железных дорогах региона
13:18Буданов* "не ощущает" присутствия снарядов, собранных по чешской инициативе, но анонсирует наступление
13:00Десятилетие ДНР, неприкосновенные для мобилизации, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 апреля
12:52ВС России успешно поразили очередной объект "Укрэнерго" в Харьковской области
12:38Эксперт Краснов о том, к чему приведет отмена моратория на смертную казнь
12:35Мобилизация в Одессе: забрать на фронт 14-летнего сироту и онкобольного
12:34Украина теперь еще и рассадник педофилии в Европе. Украинский паноптикум сгнил давно
12:04Трамп может переключиться с Украины и России на Китай. Андрей Кортунов о возможном президенте США
12:03В России значительно нарастили выпуск ракет комплекса "Искандер-М"
12:00Словакия: победа адекватных сил
11:44Власти сообщили о гибели четырёх человек в Орске
Лента новостейМолния