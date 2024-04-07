https://ukraina.ru/20240407/1054358280.html

Путину доложили о развитии ситуации в Оренбургской области

Путину доложили о развитии ситуации в Оренбургской области - 07.04.2024 Украина.ру

Путину доложили о развитии ситуации в Оренбургской области

Президент России Владимир Путин обсудил с главой МЧС Александром Куренковым ситуацию с паводком в Оренбургской области и возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях. Об этом 7 апреля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости

2024-04-07T13:42

2024-04-07T13:42

2024-04-07T13:42

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Уточняется, что о развитии ситуации с затоплением в Оренбургской области вокруг Орска главе государства докладывали губернатор края Денис Паслер и глава МЧС РФ Александр Куренков, который по поручению президента прибыл в регион для контроля работы спасателей. Владимир Путин отметил необходимость своевременного анализа, прогнозирования по ситуации с возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях. С главами этих регионов в воскресенье планируются телефонные разговоры. По данным на 13:00 более 60 населенных пунктов уже вошли в список территорий в Курганской области, где в ближайшие дни возможны подтопления в связи с паводком, проводится превентивная эвакуация населения, сообщила пресс-служба правительства региона. Спасатели МЧС эвакуировали около 820 человек, включая 159 детей, из зоны подтопления в Самарской области, уточнили в региональном ГУМЧС. В Росавиации заявили, что аэропорты Оренбуржья работают штатно. Напомним, 5 апреля началась массовая эвакуация людей из Орска, где произошел прорыв дамбы, защищавшей город от реки Урал. Для людей из затопленного района оперативно подготовили пункты временного размещения. Всего в Оренбургской области подтоплены почти 6,3 тыс. домов, эвакуированы более 4,4 тыс. человек. В районе Орска уровень воды в Урале почти вдвое превышает допустимую отметку (5,5 м) и достигает 9,6 м. В мэрии предупреждают, что ситуация с паводком остаётся критической, в ближайшие дни уровень воды будет только расти.

https://ukraina.ru/20240407/1054354879.html

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новости, владимир путин, россия, мчс, урал, дмитрий песков, тюменская область, дамба, чп