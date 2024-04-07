ВСУ атаковали шестой энергоблок Запорожской АЭС
15:59 07.04.2024 (обновлено: 16:03 07.04.2024)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС
Вооружённые силы Украины вновь предприняли попытку атаковать Запорожскую атомную электростанцию. В этот раз они ударили по куполу шестого энергоблока, сообщила пресс-служба ЗАЭС
"Совершена атака ВСУ по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано", – говорится в телеграм-канале ЗАЭС.
Уточняется, что сейчас радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и находится на уровне, соответствующем нормальной работе энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.
Ранее в этот же день ВСУ при помощи дронов атаковали столовую и грузовой порт ЗАЭС сразу после обхода экспертов МАГАТЭ. Поврежден грузовик, разгружавший продукты.