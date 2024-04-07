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ВСУ атаковали шестой энергоблок Запорожской АЭС

ВСУ атаковали шестой энергоблок Запорожской АЭС - 07.04.2024 Украина.ру

ВСУ атаковали шестой энергоблок Запорожской АЭС

Вооружённые силы Украины вновь предприняли попытку атаковать Запорожскую атомную электростанцию. В этот раз они ударили по куполу шестого энергоблока, сообщила пресс-служба ЗАЭС

2024-04-07T15:59

2024-04-07T15:59

2024-04-07T16:03

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Уточняется, что сейчас радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и находится на уровне, соответствующем нормальной работе энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.Ранее в этот же день ВСУ при помощи дронов атаковали столовую и грузовой порт ЗАЭС сразу после обхода экспертов МАГАТЭ. Поврежден грузовик, разгружавший продукты.

https://ukraina.ru/20240314/1053877693.html

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новости, вооруженные силы украины, запорожская аэс, украина, сво, обстрелы