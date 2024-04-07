ВСУ атаковали шестой энергоблок Запорожской АЭС - 07.04.2024 Украина.ру
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ВСУ атаковали шестой энергоблок Запорожской АЭС
ВСУ атаковали шестой энергоблок Запорожской АЭС - 07.04.2024 Украина.ру
ВСУ атаковали шестой энергоблок Запорожской АЭС
Вооружённые силы Украины вновь предприняли попытку атаковать Запорожскую атомную электростанцию. В этот раз они ударили по куполу шестого энергоблока, сообщила пресс-служба ЗАЭС
2024-04-07T15:59
2024-04-07T16:03
новости
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Уточняется, что сейчас радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и находится на уровне, соответствующем нормальной работе энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.Ранее в этот же день ВСУ при помощи дронов атаковали столовую и грузовой порт ЗАЭС сразу после обхода экспертов МАГАТЭ. Поврежден грузовик, разгружавший продукты.
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новости, вооруженные силы украины, запорожская аэс, украина, сво, обстрелы
Новости, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Украина, СВО, обстрелы

ВСУ атаковали шестой энергоблок Запорожской АЭС

15:59 07.04.2024 (обновлено: 16:03 07.04.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Вооружённые силы Украины вновь предприняли попытку атаковать Запорожскую атомную электростанцию. В этот раз они ударили по куполу шестого энергоблока, сообщила пресс-служба ЗАЭС
"Совершена атака ВСУ по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано", – говорится в телеграм-канале ЗАЭС.
Уточняется, что сейчас радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и находится на уровне, соответствующем нормальной работе энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.
Ранее в этот же день ВСУ при помощи дронов атаковали столовую и грузовой порт ЗАЭС сразу после обхода экспертов МАГАТЭ. Поврежден грузовик, разгружавший продукты.
Гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
14 марта, 10:56
В пяти метрах от топливохранилища: на ЗАЭС показали воронку от украинского снарядаНа Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) зафиксировали обстрел со стороны Украины, сообщила 14 марта пресс-служба станции
 
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