ВСУ вскоре будут использовать новые дроны и робокомплексы украинского производства - 07.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240407/1054360400.html
ВСУ вскоре будут использовать новые дроны и робокомплексы украинского производства
ВСУ вскоре будут использовать новые дроны и робокомплексы украинского производства - 07.04.2024 Украина.ру
ВСУ вскоре будут использовать новые дроны и робокомплексы украинского производства
Дроны разных типов, роботизированные комплексы и другое снаряжение, произведённое на Украине, скоро поступит в распоряжение ВСУ. Об этом 7 апреля заявили в Минобороны страны
2024-04-07T15:23
2024-04-07T15:24
новости
украина
александр сырский
рустем умеров
минобороны
вооруженные силы украины
производство
оружие
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/07/1054360266_0:19:1280:739_1920x0_80_0_0_6603f06b98d94af1a432d46fd527eea5.jpg
Уточняется, что сегодня новое оружие украинских производителей проверили главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров. Акцент, по данным ведомства, будет сделан на боевых роботизированных платформах, которые намерены привлечь к участию в боевых действиях в зоне спецоперации "массово". В конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что несмотря на наращивание внутреннего производство оружия в стране, зарождающаяся промышленность не в состоянии удовлетворить потребности, чтобы вызвать решительный сдвиг против России, у которой больше ресурсов.
https://ukraina.ru/20231209/1051864347.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/07/1054360266_144:0:1280:852_1920x0_80_0_0_6c274b421a6b00b58884f85aed83ba16.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, александр сырский, рустем умеров, минобороны, вооруженные силы украины, производство, оружие, всу, сво
Новости, Украина, Александр Сырский, Рустем Умеров, Минобороны, Вооруженные силы Украины, производство, оружие, ВСУ, СВО

ВСУ вскоре будут использовать новые дроны и робокомплексы украинского производства

15:23 07.04.2024 (обновлено: 15:24 07.04.2024)
 
ВСУ вскоре будут использовать новые дроны и робокомплексы украинского производства
ВСУ вскоре будут использовать новые дроны и робокомплексы украинского производства
Читать в
Дроны разных типов, роботизированные комплексы и другое снаряжение, произведённое на Украине, скоро поступит в распоряжение ВСУ. Об этом 7 апреля заявили в Минобороны страны
Уточняется, что сегодня новое оружие украинских производителей проверили главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров.
"Мотивированные технические команды постоянно работают над улучшением своих продуктов, которые уже применяются в войсках и развивают стартапы на основании поставленных нами задач для достижения тактических и оперативных целей", – сказал Сырский.
Акцент, по данным ведомства, будет сделан на боевых роботизированных платформах, которые намерены привлечь к участию в боевых действиях в зоне спецоперации "массово".
В конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что несмотря на наращивание внутреннего производство оружия в стране, зарождающаяся промышленность не в состоянии удовлетворить потребности, чтобы вызвать решительный сдвиг против России, у которой больше ресурсов.
- РИА Новости, 1920, 09.12.2023
9 декабря 2023, 05:30
Юрий Кнутов раскрыл, как США переделывают "Буки" для ВСУ, чтобы "прикрыть" производство оружия на УкраинеЧтобы натовские заводы по сборке оружия работали на Украине, их надо прикрыть комплексами ПВО. Для этого США передали Украине технологию создания гибридных систем FrankenSAM. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
НовостиУкраинаАлександр СырскийРустем УмеровМинобороныВооруженные силы УкраиныпроизводствооружиеВСУСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:43Фон дер Ляен пообещала бороться с "друзьями Путина" в ЕС
16:22Из-за паводковой ситуации в Орске 99 человек обратились за медпомощью
16:00Омельян Прицак: украинский профессор, пытавшийся развести американского президента на $ 20 млн
15:59ВСУ атаковали шестой энергоблок Запорожской АЭС
15:54Новый президент Словакии обозначил свою позицию по украинскому конфликту
15:35В Липецкой области уничтожен дрон ВСУ – губернатор
15:26Кому верить? Украинские эксперты в шоке и советуют эвакуацию, а власть называет такие советы провокацией
15:23ВСУ вскоре будут использовать новые дроны и робокомплексы украинского производства
15:02Власти Харькова бьют тревогу: энергосистема города планомерно разрушается
14:47Украинские дроны атаковали ЗАЭС сразу после обхода экспертов МАГАТЭ
14:29Буданов* мечтает о немецких дальнобойных Taurus, а в ответ – тишина
14:24Что Франция не может обсуждать с Россией и что отрицает глава французского Минобороны
14:16Как изменилась стоимость жизни на Украине за 10 лет. Рост тарифов ЖКХ
14:06ВСУ в ДНР только за сутки потеряли более 700 солдат при неудачных атаках – Минобороны РФ
13:52Когда Украину признают террористом и стоит ли спортсменам из России ехать на Олимпиаду – Витязева
13:42Путину доложили о развитии ситуации в Оренбургской области
13:35Пока предупреждение. Французские легионеры станут законной целью ВС РФ, если войдут в Украину
13:31Западная Украина за минувшую неделю: Многоэтажки вместо ЛАЗа и чешские поезда на железных дорогах региона
13:18Буданов* "не ощущает" присутствия снарядов, собранных по чешской инициативе, но анонсирует наступление
13:00Десятилетие ДНР, неприкосновенные для мобилизации, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 апреля
Лента новостейМолния