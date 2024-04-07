ВСУ вскоре будут использовать новые дроны и робокомплексы украинского производства
15:23 07.04.2024 (обновлено: 15:24 07.04.2024)
ВСУ вскоре будут использовать новые дроны и робокомплексы украинского производства
Дроны разных типов, роботизированные комплексы и другое снаряжение, произведённое на Украине, скоро поступит в распоряжение ВСУ. Об этом 7 апреля заявили в Минобороны страны
Уточняется, что сегодня новое оружие украинских производителей проверили главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров.
"Мотивированные технические команды постоянно работают над улучшением своих продуктов, которые уже применяются в войсках и развивают стартапы на основании поставленных нами задач для достижения тактических и оперативных целей", – сказал Сырский.
Акцент, по данным ведомства, будет сделан на боевых роботизированных платформах, которые намерены привлечь к участию в боевых действиях в зоне спецоперации "массово".
В конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что несмотря на наращивание внутреннего производство оружия в стране, зарождающаяся промышленность не в состоянии удовлетворить потребности, чтобы вызвать решительный сдвиг против России, у которой больше ресурсов.
9 декабря 2023, 05:30Юрий Кнутов раскрыл, как США переделывают "Буки" для ВСУ, чтобы "прикрыть" производство оружия на УкраинеЧтобы натовские заводы по сборке оружия работали на Украине, их надо прикрыть комплексами ПВО. Для этого США передали Украине технологию создания гибридных систем FrankenSAM. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов