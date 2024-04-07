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ВСУ вскоре будут использовать новые дроны и робокомплексы украинского производства

ВСУ вскоре будут использовать новые дроны и робокомплексы украинского производства - 07.04.2024 Украина.ру

ВСУ вскоре будут использовать новые дроны и робокомплексы украинского производства

Дроны разных типов, роботизированные комплексы и другое снаряжение, произведённое на Украине, скоро поступит в распоряжение ВСУ. Об этом 7 апреля заявили в Минобороны страны

2024-04-07T15:23

2024-04-07T15:23

2024-04-07T15:24

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Уточняется, что сегодня новое оружие украинских производителей проверили главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров. Акцент, по данным ведомства, будет сделан на боевых роботизированных платформах, которые намерены привлечь к участию в боевых действиях в зоне спецоперации "массово". В конце прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что несмотря на наращивание внутреннего производство оружия в стране, зарождающаяся промышленность не в состоянии удовлетворить потребности, чтобы вызвать решительный сдвиг против России, у которой больше ресурсов.

https://ukraina.ru/20231209/1051864347.html

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новости, украина, александр сырский, рустем умеров, минобороны, вооруженные силы украины, производство, оружие, всу, сво