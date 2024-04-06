Повестки не понадобятся. Минобороны анонсировало смарт-мобилизацию на Украине - 06.04.2024 Украина.ру
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Повестки не понадобятся. Минобороны анонсировало смарт-мобилизацию на Украине
Повестки не понадобятся. Минобороны анонсировало смарт-мобилизацию на Украине - 06.04.2024 Украина.ру
Повестки не понадобятся. Минобороны анонсировало смарт-мобилизацию на Украине
Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко 5 апреля в интервью АрміяInform анонсировала так называемую смарт-мобилизацию в стране
2024-04-06T10:35
2024-04-06T10:36
новости
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
минобороны
мобилизация
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"Следующий этап – это возможность в два клика подать заявку на мобилизацию: "Я хочу стать оператором дронов", "Я хочу стать артиллеристом" и так далее", – рассказала Черногоренко.По ее словам, когда человек будет понимать весь свой маршрут в армии и сможет его контролировать путем собственного выбора, то вопрос по электронным повесткам, самому факту их существования отпадет сам по себе.Замминистра назвала Вооруженные силы Украины самым крупным работодателем в стране на данный момент.На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, также президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.Власти всеми правдами и неправдами пытаются пополнить поредевшие ряды ВСУ. Все чаще фиксируются конфликтные ситуации и резонансные случаи грубой мобилизации представителями военкоматовКак рассказал уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, с начала года увеличилось количество связанных с этим обращений граждан. При этом ни один военный не понес наказание за превышение своих полномочий.Он признал, что в отношении сотрудников военкоматов открывают дисциплинарные производства, есть случаи административного взыскания. Однако, как он подчеркнул, по максимально позорным случаям, "когда ребят мобилизовали, через несколько дней они погибли на передовой", нет реальных наказаний. Омбудсмен считает, что власти должны оперативно давать оценку действиям каждого: и представителям военкоматов, и гражданам, порой пытающимся самостоятельно "устанавливать справедливость". Частично вопрос "уличной мобилизации" пытаются решить законом о мобилизации, однако, по его словам, нынешняя редакция документа не имеет кардинальных изменений.
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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны, мобилизация
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Минобороны, мобилизация

Повестки не понадобятся. Минобороны анонсировало смарт-мобилизацию на Украине

10:35 06.04.2024 (обновлено: 10:36 06.04.2024)
 
© vesti.ua
© vesti.ua
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Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко 5 апреля в интервью АрміяInform анонсировала так называемую смарт-мобилизацию в стране
"Следующий этап – это возможность в два клика подать заявку на мобилизацию: "Я хочу стать оператором дронов", "Я хочу стать артиллеристом" и так далее", – рассказала Черногоренко.

По ее словам, когда человек будет понимать весь свой маршрут в армии и сможет его контролировать путем собственного выбора, то вопрос по электронным повесткам, самому факту их существования отпадет сам по себе.
Замминистра назвала Вооруженные силы Украины самым крупным работодателем в стране на данный момент.
"Он может бороться за лучших людей из гражданской жизни "и тогда мы станем еще быстрее и технологичнее", - заверила она.
На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, также президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Власти всеми правдами и неправдами пытаются пополнить поредевшие ряды ВСУ. Все чаще фиксируются конфликтные ситуации и резонансные случаи грубой мобилизации представителями военкоматов
Как рассказал уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, с начала года увеличилось количество связанных с этим обращений граждан.
При этом ни один военный не понес наказание за превышение своих полномочий.
Он признал, что в отношении сотрудников военкоматов открывают дисциплинарные производства, есть случаи административного взыскания. Однако, как он подчеркнул, по максимально позорным случаям, "когда ребят мобилизовали, через несколько дней они погибли на передовой", нет реальных наказаний.
Омбудсмен считает, что власти должны оперативно давать оценку действиям каждого: и представителям военкоматов, и гражданам, порой пытающимся самостоятельно "устанавливать справедливость". Частично вопрос "уличной мобилизации" пытаются решить законом о мобилизации, однако, по его словам, нынешняя редакция документа не имеет кардинальных изменений.
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
4 апреля, 14:30
Дубинский объяснил, зачем Зеленский на самом деле снизил возраст мобилизацииПрезидент Украины Владимир Зеленский спешно принял законы о снижении минимального возраста мобилизации на Украине ради продолжения финансирования ВСУ конгрессом США. Таким мнением 4 апреля поделился в своем телеграм-канале подозреваемый в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский
 
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