https://ukraina.ru/20240407/1054354879.html

Власти сообщили о гибели четырёх человек в Орске

Власти сообщили о гибели четырёх человек в Орске - 07.04.2024 Украина.ру

Власти сообщили о гибели четырёх человек в Орске

В подтопленном оренбургском Орске скончались четыре человека, но их смерти не связаны с паводковой ситуацией. Об этом 7 апреля сообщили городские власти

2024-04-07T11:44

2024-04-07T11:44

2024-04-07T11:44

новости

оренбург

россия

мчс

чп

дамба

пострадавшие

эвакуация

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Ранее СМИ писали о якобы 66 пострадавших в результате прорыва дамбы, защищающей город от реки Урал. Власти эту информацию не подтвердили. Уточняется, что в регионе в связи с аномальным паводком приостановил работу Орский нефтеперерабатывающий завод. Такие меры предприняты во избежание экологических рисков и для соблюдения техники безопасности. ООО "Оренбург водоканал" сейчас работает в режиме паводка из-за чего производится обеззараживание воды хлором в концентрации один миллиграмм на литр. "Это совершенно безопасно. Вода в кране – питьевая, соответствует всем санитарным требованиям, перед употреблением рекомендуем ее кипятить", – добавили власти. Вместе с тем, в мэрии предупредили, что ситуация с паводком в Оренбурге остается критической, в ближайшие дни уровень воды будет только расти. Напомним, 5 апреля началась массовая эвакуация людей из Орска, где произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Для людей из затопленного района оперативно подготовили пункты временного размещения. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.

https://ukraina.ru/20240327/1054131553.html

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новости, оренбург, россия, мчс, чп, дамба, пострадавшие, эвакуация