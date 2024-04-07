Власти сообщили о гибели четырёх человек в Орске - 07.04.2024 Украина.ру
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Власти сообщили о гибели четырёх человек в Орске
Власти сообщили о гибели четырёх человек в Орске - 07.04.2024 Украина.ру
Власти сообщили о гибели четырёх человек в Орске
В подтопленном оренбургском Орске скончались четыре человека, но их смерти не связаны с паводковой ситуацией. Об этом 7 апреля сообщили городские власти
2024-04-07T11:44
2024-04-07T11:44
новости
оренбург
россия
мчс
чп
дамба
пострадавшие
эвакуация
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Ранее СМИ писали о якобы 66 пострадавших в результате прорыва дамбы, защищающей город от реки Урал. Власти эту информацию не подтвердили. Уточняется, что в регионе в связи с аномальным паводком приостановил работу Орский нефтеперерабатывающий завод. Такие меры предприняты во избежание экологических рисков и для соблюдения техники безопасности. ООО "Оренбург водоканал" сейчас работает в режиме паводка из-за чего производится обеззараживание воды хлором в концентрации один миллиграмм на литр. "Это совершенно безопасно. Вода в кране – питьевая, соответствует всем санитарным требованиям, перед употреблением&nbsp; рекомендуем ее кипятить", – добавили власти. Вместе с тем, в мэрии предупредили, что ситуация с паводком в Оренбурге остается критической, в ближайшие дни уровень воды будет только расти. Напомним, 5 апреля началась массовая эвакуация людей из Орска, где произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Для людей из затопленного района оперативно подготовили пункты временного размещения. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
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новости, оренбург, россия, мчс, чп, дамба, пострадавшие, эвакуация
Новости, Оренбург, Россия, МЧС, ЧП, дамба, пострадавшие, эвакуация

Власти сообщили о гибели четырёх человек в Орске

11:44 07.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Никифоров / Перейти в фотобанкПоследствия прорыва дамбы в Орске
Последствия прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости . Сергей Никифоров
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В подтопленном оренбургском Орске скончались четыре человека, но их смерти не связаны с паводковой ситуацией. Об этом 7 апреля сообщили городские власти
Ранее СМИ писали о якобы 66 пострадавших в результате прорыва дамбы, защищающей город от реки Урал. Власти эту информацию не подтвердили.

"Погибли четыре человека. У двоих был сердечный приступ, у одного – естественная смерть, еще один совершил суицид. Смерти в результате паводка не зафиксировано", — передаёт РИА Новости, ссылаясь на источник в местной администрации.

Уточняется, что в регионе в связи с аномальным паводком приостановил работу Орский нефтеперерабатывающий завод. Такие меры предприняты во избежание экологических рисков и для соблюдения техники безопасности.
ООО "Оренбург водоканал" сейчас работает в режиме паводка из-за чего производится обеззараживание воды хлором в концентрации один миллиграмм на литр.
"Это совершенно безопасно. Вода в кране – питьевая, соответствует всем санитарным требованиям, перед употреблением  рекомендуем ее кипятить", – добавили власти.
Вместе с тем, в мэрии предупредили, что ситуация с паводком в Оренбурге остается критической, в ближайшие дни уровень воды будет только расти.
Напомним, 5 апреля началась массовая эвакуация людей из Орска, где произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Для людей из затопленного района оперативно подготовили пункты временного размещения. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
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НовостиОренбургРоссияМЧСЧПдамбапострадавшиеэвакуация
 
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