https://ukraina.ru/20240407/1054338882.html

Что Франция не может обсуждать с Россией и что отрицает глава французского Минобороны

Что Франция не может обсуждать с Россией и что отрицает глава французского Минобороны - 07.04.2024 Украина.ру

Что Франция не может обсуждать с Россией и что отрицает глава французского Минобороны

Министр обороны России Сергей Шойгу переговорил по телефону с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Формально диалог состоялся в связи с терактом в "Крокус... Украина.ру, 07.04.2024

2024-04-07T14:24

2024-04-07T14:24

2024-04-07T14:34

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сергей шойгу

франция

россия

крокус сити холл

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Министр обороны России Сергей Шойгу переговорил по телефону с французским коллегой Себастьяном Лекорню. Формально диалог состоялся в связи с терактом в "Крокус Сити Холле". О чем еще могли говорить руководители оборонных ведомств, в интервью изданию Украина.ру рассказал научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.Он рассказал, что Себастьян Лекорню выразил свои соболезнования семьям погибших при теракте и заявил о готовности к сотрудничеству. По словам эксперта, Сергей Шойгу ответил, что расследование проводится, подозрения существуют.Также эксперт рассказал, что французская сторона отказалась обсуждать вопросы, касающиеся Украину без, ее участия. По словам, Андрея Кортунова, это предсказуемая позиция.Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240405/1054308825.html

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новости, сергей шойгу, франция, россия, крокус сити холл