Пока предупреждение. Французские легионеры станут законной целью ВС РФ, если войдут в Украину - 07.04.2024 Украина.ру
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Пока предупреждение. Французские легионеры станут законной целью ВС РФ, если войдут в Украину
Пока предупреждение. Французские легионеры станут законной целью ВС РФ, если войдут в Украину - 07.04.2024 Украина.ру
Пока предупреждение. Французские легионеры станут законной целью ВС РФ, если войдут в Украину
Эмманюэль Макрон вновь заявил, что может послать военные контингенты на Украину. Главная задача Запада — не дать нам победить.
2024-04-07T13:35
2024-04-07T13:35
новости
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.Он заявил, что в случае, если иностранный контингент будет введен, не ясно, какие функции он будет выполнять и где будет находиться. По словам эксперта, сейчас идут разговоры о том, что контингент может быть использован не в боевых действиях, а будет выполнять иные функции, связанные с логистикой или полицейским контролем.Эксперт добавил, что только жизнь покажет, насколько политические заявления Макрона серьезны и правдивы.Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240405/1054308825.html
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452
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новости, эммануэль макрон, украина, запад, россия, франция
Новости, Эммануэль Макрон, Украина, Запад, Россия, Франция

Пока предупреждение. Французские легионеры станут законной целью ВС РФ, если войдут в Украину

13:35 07.04.2024
 
Иностранный легион
Иностранный легион
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Эмманюэль Макрон вновь заявил, что может послать военные контингенты на Украину. Главная задача Запада — не дать нам победить.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Андрей Кортунов интервью - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
5 апреля, 03:57
Ядерная война или ракеты на Польшу и Румынию. Андрей Кортунов о том, что ждет армии НАТО на УкраинеГлава Франции много говорит, но мало делает. Посмотрим, насколько политические заявления Макрона выльются в какие-то конкретные действия
Он заявил, что в случае, если иностранный контингент будет введен, не ясно, какие функции он будет выполнять и где будет находиться. По словам эксперта, сейчас идут разговоры о том, что контингент может быть использован не в боевых действиях, а будет выполнять иные функции, связанные с логистикой или полицейским контролем.
“В независимости от роли, если французские подразделения официально войдут на территорию Украины, то станут законной целью для ВС РФ. Об этом российское руководство говорило многократно”, — подытожил Андрей Кортунов.
Эксперт добавил, что только жизнь покажет, насколько политические заявления Макрона серьезны и правдивы.
Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру
 
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