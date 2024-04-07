https://ukraina.ru/20240407/1054338492.html
Пока предупреждение. Французские легионеры станут законной целью ВС РФ, если войдут в Украину
Пока предупреждение. Французские легионеры станут законной целью ВС РФ, если войдут в Украину - 07.04.2024 Украина.ру
Пока предупреждение. Французские легионеры станут законной целью ВС РФ, если войдут в Украину
Эмманюэль Макрон вновь заявил, что может послать военные контингенты на Украину. Главная задача Запада — не дать нам победить.
2024-04-07T13:35
2024-04-07T13:35
2024-04-07T13:35
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.Он заявил, что в случае, если иностранный контингент будет введен, не ясно, какие функции он будет выполнять и где будет находиться. По словам эксперта, сейчас идут разговоры о том, что контингент может быть использован не в боевых действиях, а будет выполнять иные функции, связанные с логистикой или полицейским контролем.Эксперт добавил, что только жизнь покажет, насколько политические заявления Макрона серьезны и правдивы.Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240405/1054308825.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эммануэль макрон, украина, запад, россия, франция
Новости, Эммануэль Макрон, Украина, Запад, Россия, Франция
Пока предупреждение. Французские легионеры станут законной целью ВС РФ, если войдут в Украину
Эмманюэль Макрон вновь заявил, что может послать военные контингенты на Украину. Главная задача Запада — не дать нам победить.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Он заявил, что в случае, если иностранный контингент будет введен, не ясно, какие функции он будет выполнять и где будет находиться. По словам эксперта, сейчас идут разговоры о том, что контингент может быть использован не в боевых действиях, а будет выполнять иные функции, связанные с логистикой или полицейским контролем.
“В независимости от роли, если французские подразделения официально войдут на территорию Украины, то станут законной целью для ВС РФ. Об этом российское руководство говорило многократно”, — подытожил Андрей Кортунов.
Эксперт добавил, что только жизнь покажет, насколько политические заявления Макрона серьезны и правдивы.
Полный текст интервью читайте на сайте Украина.ру