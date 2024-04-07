Эксперт рассказал, как террористы могли планировать использовать спрятанную в иконах взрывчатку - 07.04.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как террористы могли планировать использовать спрятанную в иконах взрывчатку
Эксперт рассказал, как террористы могли планировать использовать спрятанную в иконах взрывчатку - 07.04.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, как террористы могли планировать использовать спрятанную в иконах взрывчатку
ФСБ 2 апреля пресекла ввоз в РФ из Европы 27 самодельных бомб и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь. Злоумышленники планировали использовать взрывчатку в разных местах, в разное время, для разных групп, рассказал создатель компании "Интернет-розыск", экс-сотрудник спецслужб России Игорь Бедеров в интервью изданию Украина.ру
2024-04-07T11:00
2024-04-07T11:00
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икона
бомба
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"Я полагаю, что предполагалось использовать взрывчатку в разных местах, в разное время, для разных групп. Видимо, груз планировалось распределить между своими агентами и в дальнейшем использовать для создания простейших самодельных взрывных устройств для совершения диверсий", - сказал эксперт. Если вкупе смотреть на объем гексогена, то им можно было бы полностью уничтожить пяти-шестиэтажный дом. Это несколько сотен человек, отметил он.Можно представить себе, что бомбы могли задействовать и на религиозных массовых мероприятиях, в том числе в храмах на Пасху в России, резюмировал Бедеров. Полный текст интервью "Коррупция на границах ЕС чуть не уничтожила сотни человек в РФ. Игорь Бедеров о гексогене c Украины"
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, икона, бомба
Новости, Украина, Россия, икона, бомба

Эксперт рассказал, как террористы могли планировать использовать спрятанную в иконах взрывчатку

11:00 07.04.2024
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ пресекла контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ из Украины
ФСБ РФ пресекла контрабандный канал доставки в страну взрывчатых веществ из Украины
© ЦОС ФСБ РФ
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ФСБ 2 апреля пресекла ввоз в РФ из Европы 27 самодельных бомб и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь. Злоумышленники планировали использовать взрывчатку в разных местах, в разное время, для разных групп, рассказал создатель компании "Интернет-розыск", экс-сотрудник спецслужб России Игорь Бедеров в интервью изданию Украина.ру
"Я полагаю, что предполагалось использовать взрывчатку в разных местах, в разное время, для разных групп. Видимо, груз планировалось распределить между своими агентами и в дальнейшем использовать для создания простейших самодельных взрывных устройств для совершения диверсий", - сказал эксперт.
Если вкупе смотреть на объем гексогена, то им можно было бы полностью уничтожить пяти-шестиэтажный дом. Это несколько сотен человек, отметил он.
Можно представить себе, что бомбы могли задействовать и на религиозных массовых мероприятиях, в том числе в храмах на Пасху в России, резюмировал Бедеров.
Полный текст интервью "Коррупция на границах ЕС чуть не уничтожила сотни человек в РФ. Игорь Бедеров о гексогене c Украины"
 
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